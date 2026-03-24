Fábián Tibor: Mesélők lettünk

Liget

2026. március 24., 20:572026. március 24., 20:57

Valamikor régen abban a megingathatatlan hitben hallgattuk a felnőttek történeteit, hogy mi mindig mesehallgatók maradunk. De a legrosszabb esetben is fiatalok. Akik örökösen nagyszüleink, szüleink, idős rokonaink és ismerőseink elbeszéléseit hallgatjuk. Talán az állandóság mélyen gyökerező igénye volt ez bennünk.

És valóban: mindig volt valaki körülöttünk, aki mondta a mesét. Régi időkről. Háborúról és békéről. Életről, kalandos eseményekről. A sok évtizeddel azelőtti múltba lapoztak vissza az elbeszélők. Mi pedig tátott szájjal, a képzelet táltosain vágtatva hallgattuk a mesét. Annak hittük történeteiket, hiszen a jelen és múlt közötti távolság meseszerűvé patinázta számunkra a letűnt időt. Mint ahogy a maiaknak is meseszerű már mindaz, amit a nyolcvanas évekről elsorolunk nekik.

Hirdetés

Egykori mesélőink közül ma már csak kevesen vannak köztünk. Mi pedig, talán épp ezért, jóval tudatosabbak lettünk. Sok kérdés összegyűlt bennünk a megmaradtakhoz. A múlt darabkáit rakosgatjuk, tologatjuk magunkban, mint valami végtelen dominót, és ha valami hiányzik a sorból, máris rákérdezünk, hogy pótoljuk az ismeretet.

Tudjuk, hogy már nem sokáig kérdezhetünk. Sorban távoznak az ősz hajú mesélők. Az emlékezés egyszer majd váratlanul véget ér, mi pedig azzal maradunk, amit addig összegyűjtögettünk.

Nemrég, baráti körben egymás után mesélni kezdtük élményeinket egy városszéli útszakaszról, melyet már gyermekként, majd fiatalon valamennyien használtunk. Ki gyakran, ki pedig kevesebbszer. Mindannyiunknak eszébe jutott valami erről, a várostól az országhatárig haladó műútról. Milyenek voltak az akkori körülmények, a közlekedés, merre jártunk akkoriban és így tovább. Majd pedig, mintegy végszóra, az idősebbek után mi, harmincasok, negyvenesek, ötvenesek kezdtük el mesélni az úttal kapcsolatos történeteinket. Közben pedig rádöbbentünk, hogy már mi is messzire kell visszalapozzunk az emlékek nagykönyvében.

Mesélők lettünk.

Míg a többieket hallgattam, már láttam is magamat, amint egy hatalmas, degeszre tömött, kék utazótáskával haladok az út szélén. Stoppolós idők jártak még akkor, de a poggyász mérete elriaszthatta a hátam mögül érkező sofőröket. Több kilométer gyaloglás várt rám a határig, tudva, hogy onnan is stoppolnom kell tovább. Az utazótáska tömve volt a főiskolai felvételire induló fiatalember holmijával. Abban a tudatban, ha bejutok, akkor egy darabig nem jövök majd haza. A mai okosórás, már-már kényszeresen lépésszámláló világban furcsa lehet ez a több évtizeddel ezelőtti ráérős baktatás, amikor a megtett utunkat még nem lépésekben, hanem kilométerekben mértük. Ha mértük egyáltalán.

Mire a történeteink véget értek, megdőlt egy tévhit. Az a gyermekkori bizonyosság, hogy örökösen mesehallgatók maradunk. Lám, lassacskán odaöregedtünk az egykori mesemondókhoz.

Most mi mondjuk, mi soroljuk, milyen volt az az idő, amikor hallgattuk őket. Hallgattuk utcán, buszmegállóban, udvaron vagy konyhában, miközben tekintetünk folyton odatévedt a Kati tésztával, túrós buktával vagy krumplis bélessel megrakott tányérra, majd pedig vissza nagyanyánkra. Az ő jóságos arcára pedig az volt ráírva: vegyél, lelkem!

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 07., szombat

Töréspontok emlékezete – misztikum és valóság a Pokoltó körül

Két történelmi kataklizma, egy eltűnt világ és egy mitikus hely emlékezete: Csíkszeredában mutatták be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, ahol a beszélgetés az irodalom, az emlékezet és az identitás kérdéseit is felnyitotta.

Hirdetés
2026. március 06., péntek

Mi teszi székellyé a székelyt?

Hogyan lesz egy kapuból szimbólum, egy kalácsból identitásjel, egy múzeumi tárgyból közösségi emlékezet? Pozsony Ferenc új kötete a székely kultúra reprezentációjának történetét és jelenkori jelentését tárja fel.

2026. március 03., kedd

Amikor az örökké széttörik – Pokoltó

Földrengés, háború, eltűnések – sorsok a történelem romjai között. Március 5-én az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében Csíkszeredában mutatják be Szabó Róbert Csaba Pokoltó című regényét, a szerzővel Borsodi L. László beszélget.

2026. március 02., hétfő

Novellákban egy kisvárosi család története

Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.

Hirdetés
2026. február 25., szerda

Czilli Aranka: Kérdések

Kié a kulcs
az emlékek tárházán,
Kié a rozsdás lakat?

2026. február 22., vasárnap

Amikor Telebuga eltévedt Erdélyben – és más elfeledett magyar diadalok

Valóban mindig a vesztes oldalon álltunk? Egy tavaly megjelent kötet elfeledett magyar győzelmeket idéz fel Erdélytől Itáliáig, a tatárjárástól 1944-ig. Udvardy Zoltán szerint nem a múltunk gyenge – csak nem tanították meg rendesen.

2026. február 18., szerda

Két világ között – Az arany ember mint a belső megosztottság regénye

Mi emelheti ki Az arany embert az ajánlott olvasmányok sorából? Ha nem romantikus kalandként, hanem a meghasadás történeteként olvassuk: önkéntes izolációról, kettős identitásról, és egy érzelmileg zárt férfi döntésképtelenségéről szóló regényként.

Hirdetés
