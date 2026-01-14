Tatár beefsteak – videó

Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.
Hozzávalók:
20 dkg bélszín;
2 ek. salottahagyma;
1 gerezd fokhagyma;
2 db tojássárgája;
1 tk. worcester-szósz;
1 tk. dijoni mustár;
1/2 tk. pirospaprika;
1 db citrom;
2 ek. olívaolaj;
1 tk. sriracha;
1 tk. só.
Elkészítés:
a marhabélszínt késsel vagy húsdarálóval finomra aprítjuk;
egy tálban a nagyon finomra vágott salottahagymát, a pürésített fokhagymát az egyik tojássárgáját, a worcester-szósz, a mustárt, a fűszerpaprikát, a citromlevet és citromhéjat is, olívaolajat, srirachát és a sót jó alaposan összekeverjük;
a beefsteaket lefedjük fóliával, hogy a fólia hozzáérjen a tetejéhez és legalább 1 órára hűtőbe tesszük pihenni;
a tatár beefsteakre tálalásnál ízlés szerint tehetünk még egy tojássárgáját; pirítóssal és friss zöldségekkel tálaljuk.
