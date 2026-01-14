Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tatár beefsteak – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.

Liget

2026. január 14., 10:472026. január 14., 10:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzávalók:

  • 20 dkg bélszín;

  • 2 ek. salottahagyma;

  • 1 gerezd fokhagyma;

  • 2 db tojássárgája;

  • 1 tk. worcester-szósz;

  • 1 tk. dijoni mustár;

  • 1/2 tk. pirospaprika;

  • 1 db citrom;

  • 2 ek. olívaolaj;

  • 1 tk. sriracha;

  • 1 tk. só.

Elkészítés:

  • a marhabélszínt késsel vagy húsdarálóval finomra aprítjuk;

  • egy tálban a nagyon finomra vágott salottahagymát, a pürésített fokhagymát az egyik tojássárgáját, a worcester-szósz, a mustárt, a fűszerpaprikát, a citromlevet és citromhéjat is, olívaolajat, srirachát és a sót jó alaposan összekeverjük;

  • a beefsteaket lefedjük fóliával, hogy a fólia hozzáérjen a tetejéhez és legalább 1 órára hűtőbe tesszük pihenni;

  • a tatár beefsteakre tálalásnál ízlés szerint tehetünk még egy tojássárgáját; pirítóssal és friss zöldségekkel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Székelyhon

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Székely Sport

Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal

Egy jó könyv mellé néha nem kell több, mint egy jól megválasztott ital. Ezúttal a gyömbér és a citrom kerül a csészébe.

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
2026. január 13., kedd

Az olvasás íze – gyömbérrel és citrommal
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei

Ez a napi menü azoknak szól, akik szeretnek jól enni, de nem akarnak egész nap a konyhában sürgölődni. Gyors, mégis átgondolt fogások, amelyek simán megállják a helyüket egy hétköznapon, de nem hatnak „diétásnak”.

Egy hétköznap ízei
Egy hétköznap ízei
2026. január 12., hétfő

Egy hétköznap ízei
2026. január 11., vasárnap

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából

Mit eszik egy zenekar, ha turnéra indul? A Titánnál gulyás rotyog, retró szendvics kerül a tányérra, és néha szalonna menti meg a napot. Turnékonyhás interjúnkban ételről, szokásokról és túlélési praktikákról mesélnek a zenekar tagjai.

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
2026. január 11., vasárnap

Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából
2026. január 10., szombat

Lusta asszony rétese – videó

Nagyon finom, gyorsan elkészíthető rétes. Ugyanezt meg lehet csinálni túró helyett káposztával, de készülhet tökös-mákosan, valamint almás-mákosan is.

Lusta asszony rétese – videó
Lusta asszony rétese – videó
2026. január 10., szombat

Lusta asszony rétese – videó
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Esterházy-rostélyos

Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.

Esterházy-rostélyos
Esterházy-rostélyos
2026. január 09., péntek

Esterházy-rostélyos
2026. január 08., csütörtök

Mi legyen a karácsonyfával?

A katolikus hagyomány szerint a karácsonyfát vízkeresztkor, január 6-án bontják le. De milyen sorsa lehet ezután a háztartásban? Erre vonatkozóan hoztunk most néhány ötletet.

Mi legyen a karácsonyfával?
Mi legyen a karácsonyfával?
2026. január 08., csütörtök

Mi legyen a karácsonyfával?
2026. január 07., szerda

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből

A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
2026. január 07., szerda

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Régmúlt idők örömteli pillanatai
2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?

Amikor az étkezés fenntarthatóságáról beszélünk, akkor óhatatlanul előkerül egy rendkívül megosztó téma: a húsfogyasztás.

Fenntartható a húsfogyasztás?
Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller

Erdélyben a húsleves elmaradhatatlan összetevője, de krémleves és különféle saláták is készíthetőek a zellerből – tájainkon a legtöbben így ismerik a felhasználási módjait. Azonban a világ más konyháiban változatos elkészítési módozatai is ismertek.

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!