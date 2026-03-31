Karfiolkrémleves medvehagymával, sült paprika betéttel

karfiol, krémleves, sült, paprika, recept, tavasz, medvehagyma

Fotó: György Ottilia

Ez a karfiolkrémleves igazi tavaszi fogás, a friss medvehagymának köszönhetően. A balzsamecetes sült paprika édeskés, savanykás íze különleges kontrasztot ad a levesnek, így nemcsak ízében, hanem megjelenésében is izgalmas ételt kapunk.

György Ottilia

2026. március 31., 17:01

Hozzávalók:

  • 1 közepes fej karfiol

  • 1 kisebb fej hagyma

  • 2 cikk fokhagyma

  • 1 közepes burgonya (a krémességhez)

  • 2 csokor medvehagyma

  • 2 db piros kaliforniai paprika

  • kevés olaj, só, bors, balzsamecet

Elkészítése:

A paprikákat 200 Celsius-fokos előmelegített sütőbe tesszük, és addig sütjük, amíg a héjuk megfeketedik és kissé összeesnek. Ezután egy tálba helyezzük őket, lefedjük, és körülbelül 10 percig pihentetjük, majd lehúzzuk a héjukat, eltávolítjuk a magházat, és vékony csíkokra vágjuk, megolcsoljuk bazsamecettel, összekeverjük és félretesszük a tálaláshoz. Közben egy edényben kevés olajon üvegesre dinszteljük az apróra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát. Rátesszük a rózsáira szedett karfiolt és a felkockázott burgonyát, átforgatjuk, majd felöntjük vízzel. Sózzuk, borsozzuk, és közepes lángon addig főzzük, amíg minden zöldség teljesen megpuhul. Amikor a karfiol és a burgonya megfőtt, hozzáadjuk a durvára vágott medvehagymát, és még néhány percig főzzük, hogy megőrizze friss, üde ízét. Ezután botmixerrel simára turmixoljuk a levest. Tálaláskor a krémlevest tányérba merjük, a tetejére helyezzük a sült paprika csíkokat, és egy kevés balzsamecettel igény szerint meglocsoljuk.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

2026. március 30., hétfő

Ropogós házi tavaszi tekercs

Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.

2026. március 29., vasárnap

Kincs, amire nem vigyázunk eléggé: az ivóvíz

Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz. A víz tehát az egyik legfontosabb eleme az életnek.

2026. március 28., szombat

Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.

2026. március 27., péntek

A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

