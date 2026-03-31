Karfiolkrémleves medvehagymával, sült paprika betéttel



Hozzávalók:

1 közepes fej karfiol

1 kisebb fej hagyma

2 cikk fokhagyma

1 közepes burgonya (a krémességhez)

2 csokor medvehagyma

2 db piros kaliforniai paprika

kevés olaj, só, bors, balzsamecet

Elkészítése:

A paprikákat 200 Celsius-fokos előmelegített sütőbe tesszük, és addig sütjük, amíg a héjuk megfeketedik és kissé összeesnek. Ezután egy tálba helyezzük őket, lefedjük, és körülbelül 10 percig pihentetjük, majd lehúzzuk a héjukat, eltávolítjuk a magházat, és vékony csíkokra vágjuk, megolcsoljuk bazsamecettel, összekeverjük és félretesszük a tálaláshoz. Közben egy edényben kevés olajon üvegesre dinszteljük az apróra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát. Rátesszük a rózsáira szedett karfiolt és a felkockázott burgonyát, átforgatjuk, majd felöntjük vízzel. Sózzuk, borsozzuk, és közepes lángon addig főzzük, amíg minden zöldség teljesen megpuhul. Amikor a karfiol és a burgonya megfőtt, hozzáadjuk a durvára vágott medvehagymát, és még néhány percig főzzük, hogy megőrizze friss, üde ízét. Ezután botmixerrel simára turmixoljuk a levest. Tálaláskor a krémlevest tányérba merjük, a tetejére helyezzük a sült paprika csíkokat, és egy kevés balzsamecettel igény szerint meglocsoljuk.