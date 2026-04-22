Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

Idén is megszervezi a majálist Székelyudvarhely önkormányzata és a Művelődési Központ, a rendezvénynek ezúttal is a Szejkefürdő ad otthont. A program már április 30-án elkezdődik a Magyar Film Napjához kapcsolódó vetítésekkel, amelyeket a Vándormozival közösen szerveznek.

A gyerekeket többek között a Sárkány és a papucs és a Legendárium legújabb rajzfilmje várja, míg a felnőttek a Meseautó és a Legénybúcsú című filmeket nézhetik meg – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.