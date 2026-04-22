Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Fotó: László Ildikó
Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.
Idén is megszervezi a majálist Székelyudvarhely önkormányzata és a Művelődési Központ, a rendezvénynek ezúttal is a Szejkefürdő ad otthont. A program már április 30-án elkezdődik a Magyar Film Napjához kapcsolódó vetítésekkel, amelyeket a Vándormozival közösen szerveznek.
A gyerekeket többek között a Sárkány és a papucs és a Legendárium legújabb rajzfilmje várja, míg a felnőttek a Meseautó és a Legénybúcsú című filmeket nézhetik meg – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.
három helyszínről gyülekeznek a résztvevők: a Jézus-kápolna melletti parkolóban (9 órakor), a Márton Áron téren (9.30-kor) és a Dávid Ferenc téren (9 órakor). A Patkóból közösen tekernek ki a Szejkére.
A színpadi program 11 órakor kezdődik, és egész nap néptánccsoportok, kórusok, zenekarok, illetve táncegyüttesek lépnek fel.
A megnyitót követően az Elit Dance Company, Székely Dalegylet, a Szenior Örömtánc csoport, a Nyugdíjasok Jóbaráti Társasága és kulturális csoportja, a Serittő Néptáncegyüttes, a Balázs Ferenc Vegyeskar, a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára, az Udvarhelyszéki Napkorona Népzenei Kör, a Koly Dance Club, a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Siculus Jazz Collective filmzenei dzsesszkoncertje és Kristóf Rebeka, Kristóf Béla és Lókodi András fellépése várja az érdeklődőket.
A rendezvényt
egészítik ki, a tombola fődíja pedig egy kerékpár lesz.
A szervezők kiemelték: idén az Urbana Rt. egész napos buszjáratokat biztosít a helyszínre, emellett a megújult járdáknak köszönhetően gyalogosan is biztonságosan megközelíthető a Szejkefürdő.
