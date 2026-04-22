Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Fotó: László Ildikó

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

Székelyhon

2026. április 22., 09:092026. április 22., 09:09

Idén is megszervezi a majálist Székelyudvarhely önkormányzata és a Művelődési Központ, a rendezvénynek ezúttal is a Szejkefürdő ad otthont. A program már április 30-án elkezdődik a Magyar Film Napjához kapcsolódó vetítésekkel, amelyeket a Vándormozival közösen szerveznek.

A gyerekeket többek között a Sárkány és a papucs és a Legendárium legújabb rajzfilmje várja, míg a felnőttek a Meseautó és a Legénybúcsú című filmeket nézhetik meg – olvasható a polgármesteri hivatal honlapján.

Május 1-jén kerékpáros felvonulással indul a nap,

három helyszínről gyülekeznek a résztvevők: a Jézus-kápolna melletti parkolóban (9 órakor), a Márton Áron téren (9.30-kor) és a Dávid Ferenc téren (9 órakor). A Patkóból közösen tekernek ki a Szejkére.

A színpadi program 11 órakor kezdődik, és egész nap néptánccsoportok, kórusok, zenekarok, illetve táncegyüttesek lépnek fel.

A megnyitót követően az Elit Dance Company, Székely Dalegylet, a Szenior Örömtánc csoport, a Nyugdíjasok Jóbaráti Társasága és kulturális csoportja, a Serittő Néptáncegyüttes, a Balázs Ferenc Vegyeskar, a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára, az Udvarhelyszéki Napkorona Népzenei Kör, a Koly Dance Club, a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Siculus Jazz Collective filmzenei dzsesszkoncertje és Kristóf Rebeka, Kristóf Béla és Lókodi András fellépése várja az érdeklődőket.

A rendezvényt

kézműves vásár és különböző kísérőprogramok

egészítik ki, a tombola fődíja pedig egy kerékpár lesz.

A szervezők kiemelték: idén az Urbana Rt. egész napos buszjáratokat biztosít a helyszínre, emellett a megújult járdáknak köszönhetően gyalogosan is biztonságosan megközelíthető a Szejkefürdő.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Megváltozik a 4-es autóbusz útvonala és menetrendje április 20-tól, a járat mindkét irányban érinti a Riverside lakóparkot Székelyudvarhelyen

2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos

Róth András Lajos nyugalmazott könyvtárőr tart előadást április 23-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen.

2026. április 16., csütörtök

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve

Sporteseményekkel ünnepelt csütörtökön az idén 35 éves Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság székelyudvarhelyi egysége. A cél az volt, hogy még jobban összekovácsolódjon a csapat, és fejlesszék kapcsolataikat a többi hatósággal.

2026. április 16., csütörtök

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

2026. április 14., kedd

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó vasúti sín került elő Székelyudvarhelyen

Több mint százéves, még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből származó sínt szedtek fel Székelyudvarhelyen, a Vásártér utcai vasúti átkelőnél. Várhatóan jövő hónapban felújítási munkálatok kezdődnek.

2026. április 14., kedd

Újraindult az útfelújítás Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli kijáratánál

Ismét dolgoznak a munkagépek az Orbán Balázs utca Szejkefürdő felőli kijáratánál, öt héten belül be kell fejezni a felújítást – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

