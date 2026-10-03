Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot

Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.
2026. október 03., 14:402026. október 03., 14:40
2026. október 03., 14:442026. október 03., 14:44
Fotó: László Ildikó
Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.
2026. október 03., 14:402026. október 03., 14:40
2026. október 03., 14:442026. október 03., 14:44
Megadták a módját a megnyitónak a galambfalviak: kulturális műsorok, zenés-verses és néptáncelőadások, közös séta, délután öttől pedig a Siculus Jazz Collective koncertje várja az érdeklődőket, akik kora délután az avatóünnepségen is részt vehettek.
Gyerkó Levente polgármester beszédében elmondta, mindig büszkék voltak arra, hogy Nagygalambfalva Kányádi Sándor szülőfaluja, és erre nemcsak megtiszeltetésként, hanem felelősségként is tekintenek.
– fogalmazott, majd felidézte a verspark létrejöttének lépéseit az ötlettől a megvalósításig.
Fotó: László Ildikó
Hozzátette, a jövőben tovább szeretnék bővíteni, fejleszteni a parkot. „Hisszük, hogy a jelenlegi nehéz és kiszámíthatatlan helyzeten túllépve ennek a parknak a látogatottságát sokszorosára tudjuk növelni. És
– emelte ki. Elmondta, a beruházáshoz kapcsolódóan 12 új munkahely jön létre a településen, majd megköszönte mindenkinek, aki hozzájárul a beruházás megvalósulásához.
Fotó: László Ildikó
„Azt kívánom, hogy ez a park ne csak egy hely legyen, amelyet egyszer meglátogatunk. Legyen olyan hely, ahová jó visszatérni. Ahol meg lehet állni egy pillanatra, ahol lehet olvasni, gondolkodni, beszélgetni, ahol gyermekeink megismerhetik mindazt, amit előttük mások létrehoztak. És ahol a mindennapok rohanásával mindannyian találunk egy kis kikapcsolódást, feltöltődést és nyugalmat
– zárta beszédét a polgármester, majd bemutatta a parkban található létesítményeket a jelenlevőknek.
Fotó: László Ildikó
Antal Lóránd udvarhelyszéki RMDSZ-szenátor a székelyudvarhelyi városi könyvtár pénteki névadóünnepsége kapcsán úgy fogalmazott, Kányádi Sándornak sikerült összekötnie Nagygalambfalvát Székelyudvarhellyel és Udvarhelyszékkel, Udvarhelyszéket Erdéllyel, és sikerült feltennie az erdélyi magyar költészetet a nemzetközi térképre.
– fogalmazott a politikus, arra utalva, hogy a területen a jövőben uszoda és sportcsarnok építését is tervezi a helyi önkormányzat.
Fotó: László Ildikó
Hozzátette, Gyerkó Levente polgármester olyan modellt talált ki, amit nem irigyelni kell tőle, hanem sokszorosítani, használni és máshova is elvinni.
Magyarul pénzt generál a községnek, és ezzel a pénzzel minden más olyant, amit itt is látnak, létesít és fenn tud tartani” – hangsúlyozta, majd gratulált az elöljárónak a megvalósításhoz.
Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke beszédében azt emelte ki, hogy Nagygalambfalva polgármestere nemcsak nagyot tud álmodni, hanem azt is tudja, hogy
Fotó: László Ildikó
„Ez a verspark tiszteletet állít Kányádi Sándor számára, tiszteletet állít a galambfalvi közösség számára. Azt mutatja nekünk, hogy nyelvében él a nemzet, és azok számára és azoknak állít tiszteletet, akik a szavakkal oly mesterien bántak és bánnak, hogy érzelmeket, hivatástudatot, reményt, kitartást adnak az egész erdélyi és az egész magyar közösség számára. És
– fogalmazott a tanácselnök.
A helyszínen láthattuk, hogy a kéthektáros területen az irodalom mellett a népi kultúra és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kapott.
Fotó: László Ildikó
A beruházás ötlete eredetileg az 1929. május 10-én Nagygalambfalván született Kányádi Sándor költő emlékházának és emlékparkjának létrehozásából indult. Mivel a költő leszármazottjai ehhez nem járultak hozzá,
A park kivitelezése 2026 februárjában kezdődött, a szabadtéri részen sétányokat, zöldövezeteket, padokat és vásárteret alakítottak ki, a gyerekeket pedig játszótér és növényekből kialakított labirintus várja.
Az irodalmi parkban többek között Kányádi Sándor, Benedek Elek, Ady Endre, Áprily Lajos, Tamási Áron, Wass Albert és Nyírő József munkássága jelenik meg. A magyar alkotók mellett román és német származású erdélyi szerzők – köztük Tudor Arghezi és Herta Müller – is helyet kaptak a parkban.
Fotó: László Ildikó
A látványvilágot a térség természeti értékei is meghatározzák:
A kezdeményezők egyébként abban bíznak, hogy a létesítmény nemcsak az irodalom iránt érdeklődőket vonzza majd, hanem a székely hagyományok és a helyi turizmus bemutatásához is hozzájárul.
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