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Egész napos rendezvénnyel nyitották meg a nagygalambfalvi versparkot Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg. László Ildikó 2026. október 03., 14:402026. október 03., 14:40 2026. október 03., 14:442026. október 03., 14:44

Fotó: László Ildikó

Elkészült az erdélyi írók és költők parkja az udvarhelyszéki Nagygalambfalván. A harminc erdélyi alkotó munkásságát bemutató létesítményt szombaton egész napos rendezvény részeként nyitották meg.

László Ildikó 2026. október 03., 14:402026. október 03., 14:40 2026. október 03., 14:442026. október 03., 14:44

Megadták a módját a megnyitónak a galambfalviak: kulturális műsorok, zenés-verses és néptáncelőadások, közös séta, délután öttől pedig a Siculus Jazz Collective koncertje várja az érdeklődőket, akik kora délután az avatóünnepségen is részt vehettek. Gyerkó Levente polgármester beszédében elmondta, mindig büszkék voltak arra, hogy Nagygalambfalva Kányádi Sándor szülőfaluja, és erre nemcsak megtiszeltetésként, hanem felelősségként is tekintenek. Hirdetés

Felelősség azért, hogy halála és halála után is tovább vigyük szellemi hagyatékát, megőrizzük örökségét, és mindezt az ő nevéhez méltó módon adjuk át tovább gyermekeinknek, unokáinknak és az utánunk következő generációnak, nemzedéknek”

– fogalmazott, majd felidézte a verspark létrejöttének lépéseit az ötlettől a megvalósításig.

Fotó: László Ildikó

Hozzátette, a jövőben tovább szeretnék bővíteni, fejleszteni a parkot. „Hisszük, hogy a jelenlegi nehéz és kiszámíthatatlan helyzeten túllépve ennek a parknak a látogatottságát sokszorosára tudjuk növelni. És

hiszünk abban is, hogy általa nem csak térség, nem csak Hargita megye, nem csak Székelyföld és nem csak Románia, hanem egy kis darab nagygalambfalva is felkerülhet az egész Kárpát-medence kulturális és turisztikai térképére”

– emelte ki. Elmondta, a beruházáshoz kapcsolódóan 12 új munkahely jön létre a településen, majd megköszönte mindenkinek, aki hozzájárul a beruházás megvalósulásához.

Fotó: László Ildikó

„Azt kívánom, hogy ez a park ne csak egy hely legyen, amelyet egyszer meglátogatunk. Legyen olyan hely, ahová jó visszatérni. Ahol meg lehet állni egy pillanatra, ahol lehet olvasni, gondolkodni, beszélgetni, ahol gyermekeink megismerhetik mindazt, amit előttük mások létrehoztak. És ahol a mindennapok rohanásával mindannyian találunk egy kis kikapcsolódást, feltöltődést és nyugalmat

Kívánom, hogy az erdélyi költők és írók partja hosszú évtizedeken keresztül szolgálja bőségünket, őrizze értékeinket és vigye tovább mindazt, amit mi fontosnak tartunk

– zárta beszédét a polgármester, majd bemutatta a parkban található létesítményeket a jelenlevőknek.

Fotó: László Ildikó

Antal Lóránd udvarhelyszéki RMDSZ-szenátor a székelyudvarhelyi városi könyvtár pénteki névadóünnepsége kapcsán úgy fogalmazott, Kányádi Sándornak sikerült összekötnie Nagygalambfalvát Székelyudvarhellyel és Udvarhelyszékkel, Udvarhelyszéket Erdéllyel, és sikerült feltennie az erdélyi magyar költészetet a nemzetközi térképre.

Ha valaki idejön erre a térre, akkor azt látja, hogy a nagygalambfalvi közösség mer nagyot álmodni”

– fogalmazott a politikus, arra utalva, hogy a területen a jövőben uszoda és sportcsarnok építését is tervezi a helyi önkormányzat.

Fotó: László Ildikó

Hozzátette, Gyerkó Levente polgármester olyan modellt talált ki, amit nem irigyelni kell tőle, hanem sokszorosítani, használni és máshova is elvinni.

Egy kistelepülés, egy kevés adóbevétellel rendelkező település egy olyan entitást hozott létre, amely többletjövedelmet generál ennek a településnek.

Magyarul pénzt generál a községnek, és ezzel a pénzzel minden más olyant, amit itt is látnak, létesít és fenn tud tartani” – hangsúlyozta, majd gratulált az elöljárónak a megvalósításhoz. Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke beszédében azt emelte ki, hogy Nagygalambfalva polgármestere nemcsak nagyot tud álmodni, hanem azt is tudja, hogy

ahhoz, hogy az álmok megvalósuljanak és kézzelfogható eredményekké váljanak, ahhoz dolgozni kell, és csapatot kell építeni.

Fotó: László Ildikó

„Ez a verspark tiszteletet állít Kányádi Sándor számára, tiszteletet állít a galambfalvi közösség számára. Azt mutatja nekünk, hogy nyelvében él a nemzet, és azok számára és azoknak állít tiszteletet, akik a szavakkal oly mesterien bántak és bánnak, hogy érzelmeket, hivatástudatot, reményt, kitartást adnak az egész erdélyi és az egész magyar közösség számára. És

nekünk, egyszerű halandóknak, akik a szavakkal nem bánunk oly mesterien, számunkra is azt üzeni, hogy a szavaknak olyan ereje van, hogy amit kiejtünk a szánkon, ahogy egymás mögé fűzzük, egymásba láncoljuk, azzal nagy dolgokra is képesek lehetünk

– fogalmazott a tanácselnök. A helyszínen láthattuk, hogy a kéthektáros területen az irodalom mellett a népi kultúra és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kapott.

Fotó: László Ildikó

A beruházás ötlete eredetileg az 1929. május 10-én Nagygalambfalván született Kányádi Sándor költő emlékházának és emlékparkjának létrehozásából indult. Mivel a költő leszármazottjai ehhez nem járultak hozzá,

a kezdeményezést kibővítették, így született meg az Erdélyi írók és költők parkjának terve.

A park kivitelezése 2026 februárjában kezdődött, a szabadtéri részen sétányokat, zöldövezeteket, padokat és vásárteret alakítottak ki, a gyerekeket pedig játszótér és növényekből kialakított labirintus várja. Kiknek a munkássága jelenik meg a parkban? Az irodalmi parkban többek között Kányádi Sándor, Benedek Elek, Ady Endre, Áprily Lajos, Tamási Áron, Wass Albert és Nyírő József munkássága jelenik meg. A magyar alkotók mellett román és német származású erdélyi szerzők – köztük Tudor Arghezi és Herta Müller – is helyet kaptak a parkban.

Fotó: László Ildikó

A látványvilágot a térség természeti értékei is meghatározzák:

a parkban egy kis mesterséges tó és vízesés jeleníti meg a Nagy-Küküllő forrásvidékét és a zeteváraljai víztározót.