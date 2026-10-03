Közel húszezer lejnyi bírságot szabtak ki a gyergyószentmiklósi rendőrök

Közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak pénteken a gyergyószentmiklósi rendőrség munkatársai: 19 900 lejnyi bírságot szabtak ki, négy jogosítványt és három forgalmit bevontak.

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A rendőrök 105 személyt igazoltattak és 90 járművet ellenőriztek, emellett több mint 70 alkohol- és drogtesztet végeztek. Öt ellenőrzést tartottak faanyagok szállítás kapcsán, szabálytalanságot azonban nem találtak.

A közúti közlekedésre vonatkozó jogszabály megsértése miatt összesen 32 szabálysértési bírságot róttak ki, több mint 19 900 lej értékben.

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További intézkedésként négy gépjárművezetői engedélyt bevontak, három jármű forgalmi engedélyét pedig visszavonták.

A pénteken 12 és 14 óra között zajlott gyergyószentmiklósi akció célja a szabálysértések megelőzése és visszaszorítása, valamint a közlekedés biztonságának növelése volt.

A Hargita megyei rendőrség közlése szerint a hasonló ellenőrzéseket a következő időszakban is folytatják.