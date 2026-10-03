Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt

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Fotó: Olti Angyalka
Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.
A dicsőszentmártoni rendőrség egy zágori lakóháznál történt konfliktusról kapott bejelentést. A rendőrség szerint egy spontán kialakult vita és alkoholfogyasztás nyomán
A nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján október 2-án egy 17 éves, egy 31 éves és egy 55 éves férfival szemben rendelték el a 24 órás őrizetet.
Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a nyomozás a történtek tisztázása érdekében.
Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.
Teherautó és két személygépkocsi ütközött szombat reggel a 13-as országúton, Szászkézd közelében. A balesetben nyolcan érintettek, hárman orvosi ellátásra szorultak, közülük egy személyt súlyos állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba.
Néhány óra leforgása alatt két medvét is elütöttek Maros megyében. Az első ütközés után a nagyvad elszaladt, a második balesetben azonban a medve a helyszínen elpusztult – közölte pénteken a Maros megyei rendőrség.
Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.
Felborult autójával egy férfi Marosfelfaluban csütörtökön, kevéssel éjfél előtt. A 67 éves járművezető könnyebben sérült, a helyszíni orvosi vizsgálat után elutasította a kórházba szállítást.
Keresik a 35 éves Mátyás Nimródot, aki szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásához.
Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.
Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.
Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.
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