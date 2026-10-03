Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt

Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.

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A dicsőszentmártoni rendőrség egy zágori lakóháznál történt konfliktusról kapott bejelentést. A rendőrség szerint egy spontán kialakult vita és alkoholfogyasztás nyomán

A nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján október 2-án egy 17 éves, egy 31 éves és egy 55 éves férfival szemben rendelték el a 24 órás őrizetet.

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Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a nyomozás a történtek tisztázása érdekében.