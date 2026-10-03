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Balhé lett az italozásból, ököllel ütöttek arcon egy nőt

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.

Gergely Imre

2026. október 03., 15:112026. október 03., 15:11

A dicsőszentmártoni rendőrség egy zágori lakóháznál történt konfliktusról kapott bejelentést. A rendőrség szerint egy spontán kialakult vita és alkoholfogyasztás nyomán

egy 38 éves nőt ököllel arcon ütöttek.

A nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján október 2-án egy 17 éves, egy 31 éves és egy 55 éves férfival szemben rendelték el a 24 órás őrizetet.

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Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a nyomozás a történtek tisztázása érdekében.

Marosszék Rendőrség
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