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Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.

Gergely Imre

2026. október 03., 15:012026. október 03., 15:01

A marosvásárhelyi tűzoltóság két autóval vonult a helyszínre, majd mivel ez nem volt elegendő, a tűz megfékezéséhez további egy autót, egy teherautót és egy terepjárót is bevetettek. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok körülhatárolásán és eloltásán.

Marosszék Tűzeset
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