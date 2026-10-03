Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon

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A marosvásárhelyi tűzoltóság két autóval vonult a helyszínre, majd mivel ez nem volt elegendő, a tűz megfékezéséhez további egy autót, egy teherautót és egy terepjárót is bevetettek. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok körülhatárolásán és eloltásán.