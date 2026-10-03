Nyolc hektáron ég a száraz növényzet Marosszentkirályon

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Fotó: Pinti Attila
Lángra lobbant a száraz növényzet szombaton Marosszentkirályon, a Völgy utca környékén. A lángok mintegy nyolc hektáros területet érintenek.
A marosvásárhelyi tűzoltóság két autóval vonult a helyszínre, majd mivel ez nem volt elegendő, a tűz megfékezéséhez további egy autót, egy teherautót és egy terepjárót is bevetettek. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a lángok körülhatárolásán és eloltásán.
Változnak a tantervek, a tananyagok és a diákok igényei, ezért a pedagógusok egyre inkább szakirányú továbbképzéseket keresnek. A Maros Megyei Pedagógusok Háza már magyar és angol nyelvű akkreditált képzéseket, valamint konferenciákat is kínál számukra.
A motorosok közlekedésbiztonságára fókuszáló megelőző akciót tartott szombaton a szászrégeni rendőrség. Az ellenőrzés a 2 Wheelers elnevezésű országos program része volt, amelynek célja a kétkerekű járművek vezetőinek biztonsága.
Tűz ütött ki egy lakóházban szombaton a Maros megyei Székelybóson.
Testi sértés és magánlaksértés gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Maros megyei rendőrök egy szeptember 30-án történt incidens nyomán.
Teherautó és két személygépkocsi ütközött szombat reggel a 13-as országúton, Szászkézd közelében. A balesetben nyolcan érintettek, hárman orvosi ellátásra szorultak, közülük egy személyt súlyos állapotban, helikopterrel szállítottak kórházba.
Néhány óra leforgása alatt két medvét is elütöttek Maros megyében. Az első ütközés után a nagyvad elszaladt, a második balesetben azonban a medve a helyszínen elpusztult – közölte pénteken a Maros megyei rendőrség.
Elgázoltak egy medvét csütörtök este Maros megyében, de a nagyvad a baleset után elszaladt.
Felborult autójával egy férfi Marosfelfaluban csütörtökön, kevéssel éjfél előtt. A 67 éves járművezető könnyebben sérült, a helyszíni orvosi vizsgálat után elutasította a kórházba szállítást.
Keresik a 35 éves Mátyás Nimródot, aki szeptember 26-ról 27-re virradó éjszaka távozott marosvásárhelyi otthonából, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a férfi megtalálásához.
Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.
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