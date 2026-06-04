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Parajdi munkaerőpiaci problémák: többszereplős a megoldás

A munkaerő-elhelyező ügynökség csak egy konkrét igényre tud reagálni, tehát előbb a helyi hatóságok kell lépjenek a foglalkoztatás növelését célzó parajdi stratégia ügyében

A munkaerő-elhelyező ügynökség csak egy konkrét igényre tud reagálni, tehát előbb a helyi hatóságok kell lépjenek a foglalkoztatás növelését célzó parajdi stratégia ügyében

Fotó: Székelyhon

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Több csoportos elbocsátás is volt az elmúlt egy évben, a bányakatasztrófa óta Parajdon, és a fő megélhetési forrást jelentő bánya hiányában a foglalkoztatási problémák csak nőnek. De milyen szakintézményi segítséget kaphat a település?

Széchely István

2026. június 04., 10:332026. június 04., 10:33

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Április második felében kapott előzetes értesítést a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség arról, hogy

12-15 alkalmazottját kénytelen elbocsátani egy nehéz helyzetbe került turisztikai vállalkozás.

A munkáltatók a csoportos leépítésekről szóló előzetes bejelentéseket 45 nappal az elbocsátás előtt kötelesek benyújtani az ügynökséghez.

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Ez a 45 nap az említett turisztikai egység bejelentése esetében a napokban telik le, és amint azt Jánó Edittől, az ügynökség osztályvezetőjétől megtudtuk, nem kapott új értesítést azóta az intézmény, így

valószínűleg végrehajtásra kerül a csoportos leépítés a vállalkozásnál.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Nem ez lesz az első csoportos leépítés Parajdon a bányakatasztrófa óta eltelt egy évben, és

ugyan a munkanélküliségi adatok növekedést mutatnak az utóbbi két évben, a valóságban azonban jóval többen veszítették el megélhetésüket.

A munkanélküliségi adatok ugyanis nem terjednek ki azokra a családi és egyéni vállalkozókra, akik felszámolták vállalkozásukat, hiszen ők nem jogosultak munkanélküli segélyre, csak akkor, ha önként fizettek ilyen hozzájárulást, ez viszont nagyon ritka.

Jánó Edittől arról érdeklődtünk, hogy a környékbeli állásajánlatok iránt növekedett-e az érdeklődés Parajdról, továbbá hogy

az ügynökség milyen segítséget tud nyújtani a településnek a munkaerőpiaci problémák enyhítésére.

Az érdeklődést nem tudják mérni, hiszen az állásajánlatok publikusak, így azokat bárki bármikor meg tudja nézni, és ha érdekli egy-egy állásajánlat, közvetlenül a fel tudja venni a kapcsolatot a munkáltatóval, tehát nem kell segítséget kérjen az ügynökségtől ez ügyben – közölte Jánó Edit.

A parajdi munkaerőpiaci problémák megoldását illetően elmondta, hogy az ügynökség segítséget tud biztosítani ebben, de csak egy konkrét igényre tudnak reagálni, tehát előbb a helyi hatóságok kell lépjenek.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

„Előbb egy konkrét terv, egy gazdasági stratégia kellene arról, hogy mit szeretnének fejleszteni. Ha létezik egy stratégia, hogy milyen gazdasági ágazatban szeretnének fejleszteni, akkor igen, mi is tudunk ebbe az irányába lépni.

Idézet
Ha például azt mondják, hogy nem a turizmusban fejlesztenének, hanem egy beruházót hívnak valamilyen ágazatban, akkor mi elő tudjuk készíteni a munkaerőt arra az ágazatra. De addig, amíg nincsen meg, hogy mi a további stratégia, addig nem tudunk előkészíteni munkaerőt, hiszen nem tudjuk, hogy mire lesz az szükség”

– fogalmazott. Előbb tehát a helyi vagy megyei önkormányzatnál kellene kitalálják azt, hogy mi a cél, és erre az igényre tudna célzottan segítséget nyújtani az ügynökség, ennek hiányában csak annyit tehet a munkaerő-elhelyező ügynökség, hogy ajánlja a parajdiaknak a más településekről érkező állásajánlatokat – fűzte hozzá az intézmény osztályvezetője.

Udvarhelyszék Parajd
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