A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását

Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyről, miután a bíróság felfüggesztette az erre vonatkozó helyi döntéseket. Kovács Mihály Levente alpolgármestertől megtudtuk, a döntést megóvják és egy újabb határozattal készülnek.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Marosvásárhelyen is működő egyik szerencsejáték-terem ügyvédi irodát fogadott fel, és megtámadta a közigazgatósági bíróságon a helyi képviselő-testület által elfogadott, a szerencsejáték-termek és fogadóirodák elhelyezkedését szabályozó határozatokat. Első fokon a bíróság felfüggesztette ezen határozatokat.

Ideiglenes döntés

A hírről az ügyvédi iroda számolt be, amely azt írja, hogy a bíróság ideiglenesen felfüggesztette a marosvásárhelyi képviselő-testület 2026. április 24-én elfogadott két határozatát.

Az első, a 92-es határozat megjelölte azokat a városi területeket, ahol szerencsejáték-termek és fogadóirodák működhetnek.

A második, a 93-as határozat a helyi működési engedélyek kiadásának szabályzatát hagyta jóvá.

A felfüggesztés ideiglenes intézkedés: a két határozat addig nem alkalmazható, amíg a bíróság nem állapítja meg, hogy a szabályozások jogszerűek-e.

Hirdetés

Az ügyvédi iroda szerint a jogvita fontos kérdéseket vet fel a helyi önkormányzatok hatáskörének korlátaival kapcsolatban. A jogászok többek között azt vizsgálják,

milyen feltételek mellett szabályozhat egy önkormányzat egy olyan gazdasági tevékenységet, amelyet már országos szinten engedélyeztek,

illetve azt is, hogy a helyi szabályozás jogszerű-e.

Az ügyvédi iroda közleményében az ítéletet ügyfele számára „jelentős eredményként” értékelte.

Nem hátrálnak meg

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, aki elsőként kezdeményezte a szerencsejátékok kitiltását a lakóövezetekből, a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre nem kapták meg a bíróság indoklását, így nem tudja, hogy mit kifogásoltak az elfogadott határozatokban.

Addig is azonban előkészítettek egy másik, még átfogóbb határozattervezetet, amit – az alpolgármester szerint – pénteken közzé is fognak tenni. Ebben ugyanazon elvek alapján kitiltják a szerencsejáték-termeket a lakóövezetekből, sőt a sportfogadó-irodákat is, hogy azok se működhessenek iskolák, parkok, játszóterek mellett, lakóövezetekben.

korábban írtuk Szerencsejáték: Segesváron teljes tiltás, Marosvásárhelyen helyszínváltozás Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték-termek működését. Marosvásárhelyen jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően.

A határozathoz csatolják pontosan azon utcák, helyszínek térképét is, ahol ipari övezetben, nagyáruházban vagy azok mellett ezek a szerencsejáték-termek és sportfogadó-irodák működhetnek.