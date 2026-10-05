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A bíróság felfüggesztette a szerencsejátékok kitiltását

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels.com

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Egyelőre nem tilthatók ki a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyről, miután a bíróság felfüggesztette az erre vonatkozó helyi döntéseket. Kovács Mihály Levente alpolgármestertől megtudtuk, a döntést megóvják és egy újabb határozattal készülnek.

Simon Virág

2026. október 05., 15:022026. október 05., 15:02

A Marosvásárhelyen is működő egyik szerencsejáték-terem ügyvédi irodát fogadott fel, és megtámadta a közigazgatósági bíróságon a helyi képviselő-testület által elfogadott, a szerencsejáték-termek és fogadóirodák elhelyezkedését szabályozó határozatokat. Első fokon a bíróság felfüggesztette ezen határozatokat.

Ideiglenes döntés

A hírről az ügyvédi iroda számolt be, amely azt írja, hogy a bíróság ideiglenesen felfüggesztette a marosvásárhelyi képviselő-testület 2026. április 24-én elfogadott két határozatát.

  • Az első, a 92-es határozat megjelölte azokat a városi területeket, ahol szerencsejáték-termek és fogadóirodák működhetnek.

  • A második, a 93-as határozat a helyi működési engedélyek kiadásának szabályzatát hagyta jóvá.

A felfüggesztés ideiglenes intézkedés: a két határozat addig nem alkalmazható, amíg a bíróság nem állapítja meg, hogy a szabályozások jogszerűek-e.

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Az ügyvédi iroda szerint a jogvita fontos kérdéseket vet fel a helyi önkormányzatok hatáskörének korlátaival kapcsolatban. A jogászok többek között azt vizsgálják,

  • milyen feltételek mellett szabályozhat egy önkormányzat egy olyan gazdasági tevékenységet, amelyet már országos szinten engedélyeztek,

  • illetve azt is, hogy a helyi szabályozás jogszerű-e.

Az ügyvédi iroda közleményében az ítéletet ügyfele számára „jelentős eredményként” értékelte.

Nem hátrálnak meg

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, aki elsőként kezdeményezte a szerencsejátékok kitiltását a lakóövezetekből, a Székelyhonnak elmondta, hogy egyelőre nem kapták meg a bíróság indoklását, így nem tudja, hogy mit kifogásoltak az elfogadott határozatokban.

Addig is azonban előkészítettek egy másik, még átfogóbb határozattervezetet, amit – az alpolgármester szerint – pénteken közzé is fognak tenni. Ebben ugyanazon elvek alapján kitiltják a szerencsejáték-termeket a lakóövezetekből, sőt a sportfogadó-irodákat is, hogy azok se működhessenek iskolák, parkok, játszóterek mellett, lakóövezetekben.

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Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték-termek működését. Marosvásárhelyen jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően.

A határozathoz csatolják pontosan azon utcák, helyszínek térképét is, ahol ipari övezetben, nagyáruházban vagy azok mellett ezek a szerencsejáték-termek és sportfogadó-irodák működhetnek.

Ha a bíróság végül érvényteleníti az első döntéseket, akkor az előkészített, újat fogják megszavazni.

„A fenyegetések és hátráltatások ellenére kitartunk azon elvünk mellett, hogy a szerencsejáték-termek és sportfogadó-irodák csakis a város ipari zónájában, az otthonoktól távol működhetnek. Ezeket a tevékenységeket vissza kell szorítani, és azokat, akik a játékszenvedéllyel küszködő személyekből hasznot húznak, meg kell adóztatni. Hiszen a döntés nemcsak a korlátozásra vonatkozott, hanem arra is, hogy mekkora adót kell fizessenek az újabb, helyi engedélyekért.

Idézet
Eddig öt terem engedélyét hagytuk jóvá az új rendelkezés szerint: ha ezek befizetnék a megszabott díjat, az mintegy hatszázezer lejes bevételt jelentene a városnak,

amit az iskolákra, a tömegközlekedésre fordíthatunk.”

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy tudja, online is lehet szerencsejátékon pénzt veszíteni, és a helyi önkormányzati korlátozás nem nyújt teljes megoldást a kérdésre, de legalább nem lesznek szem előtt ezek a termek.

„Marosvásárhelyen 330 olyan helyiség volt, ahol játékgépek működtek. Olyan gépek, ahol egy ültében egy játékos akár 80–100 ezer lejt is elveszíthetett. Ezek kitiltása a lakóövezetből, továbbra is fontos számunkra.”

Marosszék Marosvásárhely
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