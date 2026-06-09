Kedden is folytatódik az érettségi szóbeli része

Fotó: Haáz Vince
Kedden folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésével.
2026. június 09., 09:402026. június 09., 09:40
2026. június 09., 09:422026. június 09., 09:42
Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint
június 8-10. között zajlik a román szóbeli,
június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel,
június 11-én és 12-én pedig az idegennyelv-ismeretet,
a digitális kompetenciák felmérése pedig június 15. és 17. között zajlik.
Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből.
Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat.
Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.
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