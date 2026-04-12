Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

• Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Székelyhon

2026. április 12., 16:292026. április 12., 16:29

2026. április 12., 16:422026. április 12., 16:42

Magyar idő szerint 15 óráig (romániai idő szerint délután négyig) kis híján ötmillióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 66,01 százalékos részvételi arányt jelez.

Ez már közelíti – adott esetben meg is haladja – a korábbi választási részvételi eredmények egész napos számait:

2014-ben ugyanis 61,73 százalék szavazott urnazárásig, 2018-ban 70,22 százalék, 2022-ben pedig 69,55 százalék.

De hogy a pontos időnél maradjunk, délután három óráig 2022-ben 52,75 százalék szavazott, 2018-ban 53,64 százalék, 2014-ben pedig 45,02 százalék.

Volt olyan település, ahol kora délutánra már mindenki leadta a szavazatát

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát – írja az MTI a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva. Tornakápolna az ország egyik legkisebb szavazóköre, a választói névjegyzékben húsz választópolgár szerepel, az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.

Hirdetés

Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.

Minden közléskor újabb és újabb rekordmagasság

Vasárnap folyamán két óránként közölte a választási részvétellel kapcsolatos adatait a Nemzeti Választási Iroda, és eddig minden egyes alkalommal rekorddöntés született.

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

248 km/órával robogott Székelyföld felé
Székelyhon

248 km/órával robogott Székelyföld felé
Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Székelyhon

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában
Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
Székely Sport

Elrajtol a kézdivásárhelyi hokivébé – vasárnap a tévében
FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Krónika

FRISSÍTVE – Kétharmad közelében a részvétel: délután háromig már a választók 66 százaléka voksolt
Rangadót nyert az UTA, egy félidő alatt négyet vágott az FCSB (videóval)
Székely Sport

Rangadót nyert az UTA, egy félidő alatt négyet vágott az FCSB (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Hirdetés

2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap

Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
2026. április 12., vasárnap

Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap
Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű

Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
2026. április 12., vasárnap

Megújult a 171 éve szóló szentegyházi felszegi csengettyű
2026. április 12., vasárnap

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben.

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
2026. április 12., vasárnap

Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben
2026. április 12., vasárnap

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
2026. április 12., vasárnap

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok
Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
2026. április 12., vasárnap

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
2026. április 12., vasárnap

Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok
2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
Hirdetés
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

248 km/órával robogott Székelyföld felé
248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
Hirdetés
