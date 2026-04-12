Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.

Ez már közelíti – adott esetben meg is haladja – a korábbi választási részvételi eredmények egész napos számait:

2014-ben ugyanis 61,73 százalék szavazott urnazárásig, 2018-ban 70,22 százalék, 2022-ben pedig 69,55 százalék.

De hogy a pontos időnél maradjunk, délután három óráig 2022-ben 52,75 százalék szavazott, 2018-ban 53,64 százalék, 2014-ben pedig 45,02 százalék.

Volt olyan település, ahol kora délutánra már mindenki leadta a szavazatát

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát – írja az MTI a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva. Tornakápolna az ország egyik legkisebb szavazóköre, a választói névjegyzékben húsz választópolgár szerepel, az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.

Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.

Minden közléskor újabb és újabb rekordmagasság

Vasárnap folyamán két óránként közölte a választási részvétellel kapcsolatos adatait a Nemzeti Választási Iroda, és eddig minden egyes alkalommal rekorddöntés született.

korábban írtuk Már félidőben nagyobb a részvételi arány a magyarországi választáson, mint volt legutóbb a romániain egész nap Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.

Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.