Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok

Fotó: Bruzák Noémi/MTI
Helyi idő szerint délután három (romániai idő szerint négy) óráig a választópolgárok 66,01 százaléka voksolt a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson. Ez minden eddiginél nagyobb arány, az időszakot tekintve.
Magyar idő szerint 15 óráig (romániai idő szerint délután négyig) kis híján ötmillióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 66,01 százalékos részvételi arányt jelez.
2014-ben ugyanis 61,73 százalék szavazott urnazárásig, 2018-ban 70,22 százalék, 2022-ben pedig 69,55 százalék.
De hogy a pontos időnél maradjunk, délután három óráig 2022-ben 52,75 százalék szavazott, 2018-ban 53,64 százalék, 2014-ben pedig 45,02 százalék.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát – írja az MTI a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva. Tornakápolna az ország egyik legkisebb szavazóköre, a választói névjegyzékben húsz választópolgár szerepel, az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.
Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.
Vasárnap folyamán két óránként közölte a választási részvétellel kapcsolatos adatait a Nemzeti Választási Iroda, és eddig minden egyes alkalommal rekorddöntés született.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
