Szondy Zoltán: az akadémiánkkal elértük a határainkat

Meglepte az a szintű magyarellenesség Szondy Zoltán klubelnököt, amit a labdarúgó első osztályban tapasztalt. Ugyanakkor a fociakadémia eljutott egy olyan fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudnak továbblépni, ha jövőtől másképpen fognak dolgozni.

Kozán István 2025. december 31., 07:562025. december 31., 07:56

– Sokan megfeledkezünk, ezért érdemes emlékeztetnünk magunkat: az FK Csíkszereda sporttörténelmet írt azzal, hogy idén feljutott a román elsőosztályú labdarúgó-bajnokságba. – Sportvezető kollégáimon észrevettem, hogy néha elfelejtik: a naptári év januárban kezdődik, a mi logikánk ugyanis idényről idényre működik; tehát nyártól tavaszig. A feljutásokat utólag mindenki természetesnek veszi. Amikor harmadosztályból feljutottunk másodosztályba, akkor is természetesnek vette ezt mindenki, holott öt szezonon keresztül kínlódtunk, hogy jussunk végre fel. Hirdetés A tavalyi másodosztályú mezőnyben az FK Csíkszereda költségvetés szempontjából a tizenegyedik helyen helyezkedett el. Erős mezőny volt tehát. Utólag elmondható, hogy logikus volt a feljutásunk, de ahhoz erős csapategység kellett. Mi egyébiránt azzal jutottunk fel – és az első osztályban is ez a taktikánk –, hogy megszereztük a pontokat a verhető ellenfelekkel szemben, így nekünk nem kellett feljutási rangadókat játszanunk, hiszen mire odajutottunk, hogy rangadókat kellett volna játszanunk, akkora már annyi pontelőnyünk volt, hogy csak az ellenfeleknek volt rangadó egy-egy meccs. Nyilván, ezt így könnyű elmondani, de nehezebb megcsinálni. Mi megtettük.

Szondy Zoltán: elértünk egy fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudunk továbblépni, ha másképpen fogunk dolgozni Fotó: Borbély Fanni

– Az első osztályban a szereplés július közepén indult. A csapatnak voltak szép időszakai, akárcsak hullámvölgyei és megtorpanásai. – A csapat nem torpant meg, inkább balszerencsés volt a sorsolásunk: az első ellenfeleink között ott volt például a Kolozsvári CFR, a Dinamo és a Rapid. Velük kezdtük a szereplést, és velük is fejeztük be a naptári évet. Megtorpanásról tehát nem beszélnék, viszont egy nagyon nehéz szezonról már igen. – Miért volt nehéz? – Azért mert nálunk mindenki újonc volt, a vezetőedzőtől kezdve a szertárosig mindenki. A keretünkben rendkívül kevés olyan játékosunk volt és van, akinek román elsőosztályú tapasztalata volt júliusban.

A magyar NB1-es tapasztalat Romániában gyakorlatilag semmit nem ér, hiszen fizikálisan és mentálisan a román élvonal teljesen más, mint a magyar.

Egyébként ezt a vitát a Paks – mint a magyar NB1 egyik sikercsapata – segített hamar eldönteni, hiszen tavaly a másodosztályú Vajdahunyadi Corvinul, idén pedig az elsőosztályú Kolozsvári CFR ellen estek ki úgy a nemzetközi kupából, hogy egy pillanatig sem volt esélyük a továbbjutásra.

Az FK Csíkszereda szurkolói legközelebb 2026. január 18-án találkozhatnak kedvenc csapatukkal Fotó: Borbély Fanni

Anyagilag is nehéz volt elindulnunk az első osztályban. Mondok is egy példát: velünk egyszerre jutott fel a Pitești és a Metaloglobus. A Pitești esetében a helyi önkormányzat és a támogatók azonnal a csapat mellé álltak és vitték a szükséges pluszpénzt. Ezzel szemben az FK Csíkszereda és a Metaloglobus az a két klub, ahová semmilyen önkormányzati támogatás nem érkezett. És itt hozzáteszem:

a feljutásunk óta sem támogatott egyetlen lejjel sem a helyi és a megyei önkormányzat.

Így pedig nem könnyű. – Nemcsak az FK Csíkszereda indult újoncként júliusban, hanem a meccseket felügyelő erőszakszervezetek is – emlékezzünk csak a Dinamo elleni hazai meccsen történtekre. – A kérdésben foglalt állítással vitatkoznék. Nem fogadom el, hogy egy erőszakszervezet újonc, mert ők 2024-ben ugyanakkora fizetést kaptak, mint 2025-ben. De ezt félretéve, a Dinamóval nem azért voltak bajok, mert mi újoncok voltunk. Ha végigkövetjük a Bukaresti Dinamo utánunk lejátszott idegenbeli meccseit, kiderül, hogy többször voltak szurkolói rendbontásaik. Ez azzal magyarázható, hogy folyamatosan botrányt akarnak kelteni és feszegetik a határokat. Ami viszont minket meglepetésként ért, az a labdarúgáson kívüli történetek, ez pedig a magyarellenesség.

Amikor olyan dolgokért próbálnak büntetni, amiket a törvény nem tilt, akkor teljesen egyértelmű, hogy magyarellenesség vezérli őket.

Az már más kérdés, hogy ezt nem mondják ki, hanem különböző indokokkal próbálnak takarózni.

Fotó: Borbély Fanni

– Valóban az egész elsőosztályú időszakot belengte egyfajta magyarellenesség. De ha jól emlékszünk, akkor a magyar érdekképviseletünk tételesen kijelentette, hogy túlkapásról van szó, és nem törvényellenes például a székely és a magyar jelképek használata. – Az érdekszövetség minket nem védett meg. Mindössze kaptunk egy dokumentációt a nemzeti szimbólumhasználat törvényi hátteréről – gyakorlatilag megerősítette mindazt, amit eddig is tudtunk. Vagyis azt, hogy jogunk van használni a nemzeti szimbólumainkat. A büntetéseket nyár óta folyamatosan kapjuk.

Mi abban reménykedtünk, hogy az érdekvédelmi szervezet ezt a harcot helyettünk megvívja; de nem az elsők és nem is az utolsók vagyunk, akik ebben a reményben csalódtunk.

Én továbbra is azt mondom, hogy egy sportklubnak nem az a feladata, hogy a székely zászlóért harcoljon. Enyhe rosszmájúsággal hozzáteszem: ha a vezetőink nem a Facebookon védenék a jogokat, hanem a kormányban és a parlamentben, akkor lehet, hogy előrébb tartanánk. És még valami: ha egy romániai magyar klub nem találkozik magyarellenességgel, akkor az azt jelenti, hogy már nem képviseli a magyarságot és a székelységet. Ha viszont lemondasz a jelképeidről, az anyanyelvhasználatodról, a magyar játékosokról és magyar alkalmazottakról, akkor mitől is vagy magyar?

Fotó: Borbély Fanni

– Furcsa érzéseink voltak, amikor a vezetőedző nemcsak a játékosokat kritizálta egy-egy vesztes találkozó után nyilvánosan, hanem a vezetőséget is. Ez a mentalitás inkább a román környezetre jellemző. – A kérdésben ott is van a válasz. Mert itt számít az, hogy mennyire szokjuk és ismerjük a román első osztályt. Ilyés Róbert harmadik éve dolgozik nálunk vezetőedzőként. Ha mi nem értenénk egyet, akkor ilyen hosszú időt elég nehezen bírt volna ki nálunk.

Mindenhol a világban, ahol a vezetőedző és a vezetőség véleménye ütközik, ott az edző veszít.

Az, hogy Ilyés jelenleg épp a csapat január eleji törökországi edzőtáborának részletein dolgozik, azt jelenti, hogy mi egyetértünk. Viszont mi a történik a román sajtóban? Egy vesztes meccs után a végsőkig elkeseredett edző magas pulzusszámmal odaáll a tévétársaságok mikrofonja elé, akit melegében kezdenek vallatni. Barátilag jeleztem neki, hogy ezekkel a helyzetekkel vigyázzon – és ne olvasson kommenteket! Egyébiránt azok a szurkolók, akiket kételyek mardosnak, nyugodtan keressenek meg és kérdezzenek minket. Jobb, ha az FK Csíkszereda ügyeiről tőlünk értesülnek, mintsem valamilyen magyarellenes zughonlapról.

Fotó: Borbély Fanni

– Na, de alkalmas arra a keret, hogy a csapat bent maradjon az első osztályban? – Mi minden évben – a téli szünetekben is – próbáljuk a keretet megerősíteni és elbúcsúzni azokról a játékosoktól, akik nem váltak be. Így lesz ez most is. Az igazi problémánk az, hogy fociakadémiaként nem vagyunk annyira erősek, hogy a felnőtt csapatból kieső játékosokat pótolni tudjuk. Ez sajnos ősszel derült ki, amikor sérülés vagy formaingadozás miatt kiesett egy-egy játékosunk a sorból, az akadémiáról érkezők pedig – finoman fogalmazva – nem feleltek meg teljesen az elvárásainknak. – Térjünk is át az akadémiára, hiszen nemcsak az FK Csíkszereda, hanem a Székelyföld Labdarúgó Akadémia elnökével is beszélgetek. Hol tart az akadémiai nevelés? – A jelek szerint év végén az ember kicsit kötekedőbb, mert ebbe a kérdésbe is belekötök. Nem „az akadémia elnökével is”, hanem elsősorban az akadémia elnökével beszélgetsz. Mindig is elmondtam, most is megteszem:

az FK Csíkszereda elsősorban az akadémiáról szól.

Mindemellett van egy férfi felnőtt csapata, amelyik harcol a kiesés ellen, és van egy felnőtt női csapata, amelyik harcol az első osztályban a bajnoki címért. Az akadémiánkkal elértük a határainkat azzal, ahogy eddig dolgoztunk.

Fotó: Borbély Fanni

Elértük azt, hogy topakadémiának számítunk, folyamatosan dobogósok vagyunk Romániában az akadémiák között.

Elértük azt is, hogy minden évben legalább egy játékost adtunk a magyarországi első osztályba,

és az akadémia segítségével megfeleltünk az ún. fiatalszabálynak. Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig, de harmadik éve látom azt, hogy ahhoz, hogy Európában helyüket megálló játékosokat képezzünk, ahhoz az eddigi munkánk már nem elég. Nem rossz, de nem is elég. Pontosabban ennyire elég. – Akkor hogyan tovább? – Azonnal válaszolok, de azelőtt még egy gondolatot engedj meg. Továbbra is nagyon fontos, hogy Szilágynagyfalutól Kézdivásárhelyig magyar edzések zajlanak. Apropó: nagyon elgondolkodtató, hogy 35 évvel a forradalom után mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt teszik. Tehát 35 év jogvédelem után eredmény az, hogy Erdélyben néhány klubnál magyarul zajlanak a fociedzések. És ezért folyamatosan támadnak és büntetnek – de ez zárójel.

Szóval hogyan tovább? Elsősorban sokkal jobban kell dolgozni. Egy elismert szakember januártól egy szakmai auditot tart az akadémiánál, beleértve az alközpontokat is. Ennek az átvilágításnak az eredményét látva fogunk majd továbblépni.

Audit előtt is megkockáztatok annyit, hogy a kiválasztásban és az egyéni képzésben sokkal jobban kell csináljuk mindazt, amit eddig tettünk.

Fotó: Borbély Fanni

– Tehát az akadémia válaszút elé ért? – Nem válaszútnak nevezném. Inkább azt mondanám, hogy elértünk egy fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudunk továbblépni, ha másképpen fogunk dolgozni. Mondok egy példát: ha az osztrák Salzburg fociakadémiája évente ki tud képezni a nyugati élvonalba tíz-tizenöt játékost, akkor miért nem tudja ezt megcsinálni az FK Csíkszereda? A Salzburg gyerekedzője kb. ugyanannyit keres, mint a csíkszeredai edző. A feltételeink is hasonlók, mint az osztrákoknál, tehát semmi nem akadályoz meg minket abban, hogy jobbak legyünk. Szerintem

nálunk megvannak azok az anyagi és szakmai körülmények, hogy a mostaninál jobban dolgozzunk.

2026-tól ennek a filozófiának a mentén próbálunk előre menni. A futball ugyanis olyan, hogy ha nem próbálsz fejlődni, akkor lemaradsz. Konkrét példák erre a brassói és temesvári utánpótlás-nevelő központok, amelyek harminc éve hihetetlenül jók voltak; olyan játékosok kerültek ki onnan, akik nemzetközi szinten is dicsőséget hoztak Romániának. Ezek a központok húsz éve még mindig jók voltak, tíz éve már csak elég jók voltak. Ma viszont hol vannak? Azáltal, hogy nem fejlődtek, időközben megszűntek létezni.