„A hallgatás nem fogja csillapítani a tanügyi alkalmazottak jogos lázadását”

Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett szerdán a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé.

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A délelőtt 10 órától délután fél 3-ig engedélyezett tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezi.

A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírásait – írja az Agerpres hírügynökség.

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A három tanügyi szakszervezet közös közleménye szerint az anomáliák korrigálása helyett a tervezet még inkább bizonytalanabbá és kiszolgáltatottabbá teszi a tanügyi alkalmazottak helyzetét.

A szakszervezetek szerint a törvénytervezet súlyosan sért több hatályos jogszabályt, így a tanügyi alkalmazottak bérezéséről szóló 2023/57-es sürgősségi kormányrendeletet, amelynek legfontosabb,