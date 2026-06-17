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„A hallgatás nem fogja csillapítani a tanügyi alkalmazottak jogos lázadását”

Archív • Fotó: Haáz Vince

Archív

Fotó: Haáz Vince

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Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett szerdán a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé.

Székelyhon

2026. június 17., 13:422026. június 17., 13:42

2026. június 17., 13:592026. június 17., 13:59

A délelőtt 10 órától délután fél 3-ig engedélyezett tüntetést a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség szervezi.

A tanügyi érdekvédelmi szövetségek az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelik, mert szerintük jelenlegi formájában a tervezet súlyosan sérti több hatályos törvény előírásait – írja az Agerpres hírügynökség.

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A három tanügyi szakszervezet közös közleménye szerint az anomáliák korrigálása helyett a tervezet még inkább bizonytalanabbá és kiszolgáltatottabbá teszi a tanügyi alkalmazottak helyzetét.

A szakszervezetek szerint a törvénytervezet súlyosan sért több hatályos jogszabályt, így a tanügyi alkalmazottak bérezéséről szóló 2023/57-es sürgősségi kormányrendeletet, amelynek legfontosabb,

a pedagógusok évekig tartó tiltakozó akciói nyomán kiharcolt előírásait hatályon kívül helyezi.

Például azt is, hogy a tanárok bértáblája az állami társadalombiztosítási költségvetés kiszámításakor alapul vett országos átlagbértől indul, és az elért fokozatok, valamint a ledolgozott évek számának függvényében fokozatosan nő.

Nehezményezik továbbá, hogy bár 2024-ben megállapodás született arról, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok maximális alapbére egy szakorvos fizetésével legyen egyenértékű, az új bértörvény tervezetében ennek nyoma sincs, sőt:

a tanügyi alkalmazottak a közalkalmazotti bértábla alsó negyedében maradnak.

Azt is nehezményezik, hogy az új tervezet eltöröl bizonyos jövedelmeket, így a doktori címért járó bérpótlékot is.

Az oktatási szakszervezetek figyelmeztetnek, hogy „a hallgatás vagy a konzultáció mímelése nem fogja csillapítani a tanügyi alkalmazottak jogos lázadását”. Szerintük

az egyetlen megoldás a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonása és komoly újratárgyalása Románia következő kormányával.

Oktatás Tanügy
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