Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév

Azt még nem tudni, miként folytatódik majd a tanügyi tiltakozás, de általános sztrájk biztosan nem lesz, hiszen pénteken véget ér a tanév

Nagyszabású tiltakozást tart szerdán az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A tanügyi érdekvédelem törekvéseit azonban több kedvezőtlen tényező is akadályozza.

Széchely István 2026. június 16., 12:092026. június 16., 12:09

Országos szintű tanügyi megmozdulással ér véget a 2025-2026-os tanév: a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt

szerdán Bukarestben tart tüntetést a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége.

Mintegy 20-25 ezer tüntetőt várnak a tiltakozásra, az ország minden részéből utaznak küldöttségek a megmozdulásra – tájékoztatott Molnár Zoltán, a szakszervezet Maros megyei szervezetének elnöke.

Az érdekvédelemnek számos kifogása van a bértörvény-tervezettel kapcsolatban,

az elégedetlenségek fő okai közé tartozik az, hogy a bérek kiszámításához használandó, a korábbi tervek szerint 1-től 12-ig terjedő szorzókat 8-ra csökkentették,

ráadásul a különböző tanügyi személyzeti kategóriákhoz rendelt szorzók nem felelnek meg azoknak az ígéreteknek, amelyeket a szakszervezet kormánytól kapott 2023-ban, azaz túl alacsonyak. Akkor arról állapodott meg, hogy a legfelső besorolásba tartozó pedagógusi bérek elérik nagyjából a szakorvosi bérek szintjét,

ám a véglegesítés előtt álló tervezetben a szakorvosi bérek szorzója 3,2, a legmagasabb kategóriába tartozó tanári béreké viszont csak 2,35.

A szorzók skálájának a lecsökkentése miatt a korábbi megállapodáshoz képest arányaiban többet veszítenek az oktatásban dolgozók, mint amennyit az alacsonyabb szorzó jelent, mondta Molnár Zoltán, elfogadhatatlannak tartva azt is, hogy a kormányváltásokkal a korábbi egyezségek megváltozzanak utólag.

Én úgy látom, hogy semmiféle változás, semmiféle reform nincsen ebben a törvényben, hanem a mostani béreket szeretnék valamilyen formában rögzíteni.

Tehát a cél az, hogy ne kelljen a jelenlegi béreken semmiféle változtatást végezni, hogy ne nőjön meg a bérekhez szükséges költségvetés” – vélekedett a szakszervezet Maros megyei szervezetének képviselője.

Fotó: Veres Nándor

Közvetlenül nem fognak csökkenni a bérek az oktatási rendszerben – válaszolta kérdésünkre –, ugyanis a törvény előírja, hogy kompenzálják a fizetését azoknak, akiknek az új számítás alapján csökkenne a bére, ám ahogy a bérszámfejtés alapjául szolgáló 4100 lej idővel növekedni fog, úgy fog csökkenni a kompenzáció, azaz az érintettek bére stagnálni fog. „Tehát a fizetés lehet, hogy 5-6 évig stagnálni fog, miközben más növekedni fognak a bérek. Így

a reálbér értéke egyértelmű, hogy csökkenni fog a tanügyben

– magyarázta. A vakáció elsodorja az általános sztrájk lehetőségét Azt még nem tudni, miként folytatódik majd a tanügyi tiltakozás, amennyiben a szerdai tüntetéssel nem ér célt a szakszervezet. Általános sztrájkot nem tudnak ugyanis kirobbantani, hiszen pénteken véget ér a tanév, így a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás értelmét veszti.

Az időpont is kedvezőtlen a tiltakozásra, lévén, hogy csak ügyvivő kormánya van az országnak, így a nyomásgyakorlás eszköze is sokat veszít az erejéből.

Molnár Zoltán szerint ugyanakkor az oktatásban dolgozókat is egyre nehezebb mozgósítani. „Elég nehéz az embereket bevonni, mindenkinek elege van, mindenki el van fáradva. Hirdetés És meg is értem, hogy mindenki ki van ábrándulva.

Sokan nem foglalkoznak ezzel, úgy gondolják, hogy ez a bér elfogadható, meg lehet élni belőle, és ha úgyse fog változni, akkor minek tiltakozni. De előre nem gondolkodunk.