Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév

Azt még nem tudni, miként folytatódik majd a tanügyi tiltakozás, de általános sztrájk biztosan nem lesz, hiszen pénteken véget ér a tanév
Fotó: Csató Andrea
Nagyszabású tiltakozást tart szerdán az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A tanügyi érdekvédelem törekvéseit azonban több kedvezőtlen tényező is akadályozza.
Országos szintű tanügyi megmozdulással ér véget a 2025-2026-os tanév: a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt
Mintegy 20-25 ezer tüntetőt várnak a tiltakozásra, az ország minden részéből utaznak küldöttségek a megmozdulásra – tájékoztatott Molnár Zoltán, a szakszervezet Maros megyei szervezetének elnöke.
Az érdekvédelemnek számos kifogása van a bértörvény-tervezettel kapcsolatban,
ráadásul a különböző tanügyi személyzeti kategóriákhoz rendelt szorzók nem felelnek meg azoknak az ígéreteknek, amelyeket a szakszervezet kormánytól kapott 2023-ban, azaz túl alacsonyak. Akkor arról állapodott meg, hogy a legfelső besorolásba tartozó pedagógusi bérek elérik nagyjából a szakorvosi bérek szintjét,
A szorzók skálájának a lecsökkentése miatt a korábbi megállapodáshoz képest arányaiban többet veszítenek az oktatásban dolgozók, mint amennyit az alacsonyabb szorzó jelent, mondta Molnár Zoltán, elfogadhatatlannak tartva azt is, hogy a kormányváltásokkal a korábbi egyezségek megváltozzanak utólag.
Tehát a cél az, hogy ne kelljen a jelenlegi béreken semmiféle változtatást végezni, hogy ne nőjön meg a bérekhez szükséges költségvetés” – vélekedett a szakszervezet Maros megyei szervezetének képviselője.
Fotó: Veres Nándor
Közvetlenül nem fognak csökkenni a bérek az oktatási rendszerben – válaszolta kérdésünkre –, ugyanis a törvény előírja, hogy kompenzálják a fizetését azoknak, akiknek az új számítás alapján csökkenne a bére, ám ahogy a bérszámfejtés alapjául szolgáló 4100 lej idővel növekedni fog, úgy fog csökkenni a kompenzáció, azaz az érintettek bére stagnálni fog.
„Tehát a fizetés lehet, hogy 5-6 évig stagnálni fog, miközben más növekedni fognak a bérek. Így
– magyarázta.
Azt még nem tudni, miként folytatódik majd a tanügyi tiltakozás, amennyiben a szerdai tüntetéssel nem ér célt a szakszervezet. Általános sztrájkot nem tudnak ugyanis kirobbantani, hiszen pénteken véget ér a tanév, így a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás értelmét veszti.
Molnár Zoltán szerint ugyanakkor az oktatásban dolgozókat is egyre nehezebb mozgósítani. „Elég nehéz az embereket bevonni, mindenkinek elege van, mindenki el van fáradva.
És meg is értem, hogy mindenki ki van ábrándulva.
Ugye a levágások miatt is mindenki csak akkor háborodott fel, amikor konkrétan megtörténtek. Tavaly augusztusban előírták, hogy január 1-től levágások lesznek, de amíg nem jött el január elseje, ez senkit nem foglalkoztatott. Január 1-jén viszont mindenki kiborult a levágások miatt” – idézte fel a szakszervezet képviselője, arra is kitérve, hogy a nyári vakáció és a küszöbön álló szabadságolási időszak is nehezíti a tiltakozások megszervezését.
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