Átfogó ellenőrzések lesznek a sajátos nevelési igényű diákokat tanító osztályokban

A közoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű diákoknak járna a fejlesztő pedagógusi segítség, de például Maros megyében csak 17 ilyen állás van

A tanügyminisztérium ellenőrzéseket indít a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolákban, miután egyre több viselkedési nehézségeket érintő eset kerül nyilvánosságra. Ezek rávilágítanak a rendszer gondjára: a fejlesztő pedagógusok hiányára.

Hajnal Csilla 2025. december 23., 07:572025. december 23., 07:57

A tanügyminisztérium elrendelte, hogy jövő tavaszig a megyei tanfelügyelőségek kötelesek tematikus ellenőrzések keretében megvizsgálni azokat az iskolákat, ahol sajátos nevelési igényű (CES) tanulók tanulnak – vagyis szinte az összes tanintézményt.

Vizsgálni fogják, hogy betartják-e a jogszabályi keretet és alkalmazzák-e a támogató intézkedéseket.

Ide tartozik például annak ellenőrzése, hogy a közoktatásban egy osztályban legfeljebb három sajátos nevelési igényű diák van-e, rendelkezésre áll-e az egyéni tanulási terv, ki van-e jelölve az esetfelelős, valamint hogy

az iskola szabályzatában szerepelnek-e a fejlesztő pedagógus jelenlétére vonatkozó szabályok

– idézte az Edupedu.ro oktatási szakportál a tanügyminisztérium hivatalos tájékoztatását. korábban írtuk A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele. Évek óta ismert problémát hozott felszínre A Székelyhonon is közölt marosvásárhelyi eset – a Friedrich Schiller Általános Iskola román tagozatos szülőinek tiltakozása egy negyedikes, sajátos nevelési igényű gyerek ügyében – ismét felszínre hozta azt a problémát, amelyet az oktatási hatóságok évek óta ismernek, de mindmáig nem tudtak megoldani:

a sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő pedagógusok súlyos hiányát.

A közoktatásban lévő tanulási nehézséggel- vagy viselkedészavarral küzdő diákok ugyanis sajátos nevelésre jogosultak.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy nincs elegendő fejlesztő pedagógusi állás egyetlen megyében sem.

Fotó: Haáz Vince

A fejlesztő tanár olyan speciális képzettségű szakember, aki személyes segítséget nyújt a tanulónak az órákon, a szünetekben és az iskolai programokon. Óvodás és iskoláskorú gyerekek tanulási nehézségeit, részképesség-zavarait (pl. diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, figyelemzavar) kezeli fejlesztő foglalkozások keretében,

célja a lemaradások felzárkóztatása és a képességek megerősítése, gyakran gyógypedagógiai és pszichológiai ismereteket is alkalmazva.

Az Edupedu.ro szakportálon tavaly megjelent összesítésből kiderül, a közoktatásban tanuló, sajátos nevelési igényű diákok száma csaknem megháromszorozódott az elmúlt években: a 2019-2020-as tanévben 21 ezer sajátos nevelésű diák volt a rendszerben országos szinten,

2023–2024-es tanévben pedig meghaladta az ötvenezer főt. A 2023–2024-es tanévben a közoktatásban 57 125 tanulóra 1852 segítő pedagógus jutott. Hirdetés Hangsúly a létszám betartásán és az egyéni támogatási terveken Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy

Maros megyében jelenleg mindössze 17 fejlesztő pedagógusi állás van – pár hete még csak 16 volt, de a Schiller iskola kapott még egyet az egyedi esetre való tekintettel.

Fotó: Haáz Vince

Mindeközben a sajátos nevelési igényű gyerekek száma egyre nő. A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont nyilvántartásában 2020/2021-es tanévben ezer alatt volt a sajátos nevelési igényű gyerekek száma,

az elmúlt tanévben 1688 sajátos nevelési igényű gyerek szerepelt, és még 728 gyerek felmérése folyamatban volt.