Átfogó ellenőrzések lesznek a sajátos nevelési igényű diákokat tanító osztályokban

A közoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű diákoknak járna a fejlesztő pedagógusi segítség, de például Maros megyében csak 17 ilyen állás van
Fotó: Haáz Vince
A tanügyminisztérium ellenőrzéseket indít a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolákban, miután egyre több viselkedési nehézségeket érintő eset kerül nyilvánosságra. Ezek rávilágítanak a rendszer gondjára: a fejlesztő pedagógusok hiányára.
A tanügyminisztérium elrendelte, hogy jövő tavaszig a megyei tanfelügyelőségek kötelesek tematikus ellenőrzések keretében megvizsgálni azokat az iskolákat, ahol sajátos nevelési igényű (CES) tanulók tanulnak – vagyis szinte az összes tanintézményt.
Ide tartozik például annak ellenőrzése, hogy a közoktatásban egy osztályban legfeljebb három sajátos nevelési igényű diák van-e, rendelkezésre áll-e az egyéni tanulási terv, ki van-e jelölve az esetfelelős, valamint hogy
– idézte az Edupedu.ro oktatási szakportál a tanügyminisztérium hivatalos tájékoztatását.
Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.
A Székelyhonon is közölt marosvásárhelyi eset – a Friedrich Schiller Általános Iskola román tagozatos szülőinek tiltakozása egy negyedikes, sajátos nevelési igényű gyerek ügyében – ismét felszínre hozta azt a problémát, amelyet az oktatási hatóságok évek óta ismernek, de mindmáig nem tudtak megoldani:
A közoktatásban lévő tanulási nehézséggel- vagy viselkedészavarral küzdő diákok ugyanis sajátos nevelésre jogosultak.
Fotó: Haáz Vince
A fejlesztő tanár olyan speciális képzettségű szakember, aki személyes segítséget nyújt a tanulónak az órákon, a szünetekben és az iskolai programokon. Óvodás és iskoláskorú gyerekek tanulási nehézségeit, részképesség-zavarait (pl. diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, figyelemzavar) kezeli fejlesztő foglalkozások keretében,
Az Edupedu.ro szakportálon tavaly megjelent összesítésből kiderül, a közoktatásban tanuló, sajátos nevelési igényű diákok száma csaknem megháromszorozódott az elmúlt években:
a 2019-2020-as tanévben 21 ezer sajátos nevelésű diák volt a rendszerben országos szinten,
2023–2024-es tanévben pedig meghaladta az ötvenezer főt.
A 2023–2024-es tanévben a közoktatásban 57 125 tanulóra 1852 segítő pedagógus jutott.
Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy
Fotó: Haáz Vince
Mindeközben a sajátos nevelési igényű gyerekek száma egyre nő. A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont nyilvántartásában 2020/2021-es tanévben ezer alatt volt a sajátos nevelési igényű gyerekek száma,
Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztő pedagógusra mintegy száz gyerek jut Maros megyében.
Az ellenőrzések után a tanfelügyelőségek kötelező megyei jelentéseket készítenek, amelyeket 2026. május 15-ig továbbítanak az oktatási minisztériumnak.
Az ellenőrzések során különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy
osztályonként legfeljebb három sajátos nevelési igényű tanuló legyen,
és a szükséges egyéni támogatási tervek meglétét is ellenőrzik, amely a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti.
A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó idei adatait hiába kértük az erőforrásközpont vezetőségétől, cikkünk közléséig még nem kaptuk meg.
