Átfogó ellenőrzések lesznek a sajátos nevelési igényű diákokat tanító osztályokban

A közoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű diákoknak járna a fejlesztő pedagógusi segítség, de például Maros megyében csak 17 ilyen állás van • Fotó: Haáz Vince

A közoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű diákoknak járna a fejlesztő pedagógusi segítség, de például Maros megyében csak 17 ilyen állás van

Fotó: Haáz Vince

A tanügyminisztérium ellenőrzéseket indít a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolákban, miután egyre több viselkedési nehézségeket érintő eset kerül nyilvánosságra. Ezek rávilágítanak a rendszer gondjára: a fejlesztő pedagógusok hiányára.

Hajnal Csilla

2025. december 23., 07:572025. december 23., 07:57

A tanügyminisztérium elrendelte, hogy jövő tavaszig a megyei tanfelügyelőségek kötelesek tematikus ellenőrzések keretében megvizsgálni azokat az iskolákat, ahol sajátos nevelési igényű (CES) tanulók tanulnak – vagyis szinte az összes tanintézményt.

Vizsgálni fogják, hogy betartják-e a jogszabályi keretet és alkalmazzák-e a támogató intézkedéseket.

Ide tartozik például annak ellenőrzése, hogy a közoktatásban egy osztályban legfeljebb három sajátos nevelési igényű diák van-e, rendelkezésre áll-e az egyéni tanulási terv, ki van-e jelölve az esetfelelős, valamint hogy

az iskola szabályzatában szerepelnek-e a fejlesztő pedagógus jelenlétére vonatkozó szabályok

– idézte az Edupedu.ro oktatási szakportál a tanügyminisztérium hivatalos tájékoztatását.

korábban írtuk

A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt
A tanügyi rendszer gyenge pontja: patthelyzet alakult ki egy marosvásárhelyi iskolában egy negyedikes fiú miatt

Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.

Évek óta ismert problémát hozott felszínre

A Székelyhonon is közölt marosvásárhelyi eset – a Friedrich Schiller Általános Iskola román tagozatos szülőinek tiltakozása egy negyedikes, sajátos nevelési igényű gyerek ügyében – ismét felszínre hozta azt a problémát, amelyet az oktatási hatóságok évek óta ismernek, de mindmáig nem tudtak megoldani:

a sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő pedagógusok súlyos hiányát.

A közoktatásban lévő tanulási nehézséggel- vagy viselkedészavarral küzdő diákok ugyanis sajátos nevelésre jogosultak.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy nincs elegendő fejlesztő pedagógusi állás egyetlen megyében sem.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A fejlesztő tanár olyan speciális képzettségű szakember, aki személyes segítséget nyújt a tanulónak az órákon, a szünetekben és az iskolai programokon. Óvodás és iskoláskorú gyerekek tanulási nehézségeit, részképesség-zavarait (pl. diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, figyelemzavar) kezeli fejlesztő foglalkozások keretében,

célja a lemaradások felzárkóztatása és a képességek megerősítése, gyakran gyógypedagógiai és pszichológiai ismereteket is alkalmazva.

Az Edupedu.ro szakportálon tavaly megjelent összesítésből kiderül, a közoktatásban tanuló, sajátos nevelési igényű diákok száma csaknem megháromszorozódott az elmúlt években:

  • a 2019-2020-as tanévben 21 ezer sajátos nevelésű diák volt a rendszerben országos szinten,

  • 2023–2024-es tanévben pedig meghaladta az ötvenezer főt.

A 2023–2024-es tanévben a közoktatásban 57 125 tanulóra 1852 segítő pedagógus jutott.

Hangsúly a létszám betartásán és az egyéni támogatási terveken

Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, hogy

Maros megyében jelenleg mindössze 17 fejlesztő pedagógusi állás van – pár hete még csak 16 volt, de a Schiller iskola kapott még egyet az egyedi esetre való tekintettel.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Mindeközben a sajátos nevelési igényű gyerekek száma egyre nő. A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont nyilvántartásában 2020/2021-es tanévben ezer alatt volt a sajátos nevelési igényű gyerekek száma,

az elmúlt tanévben 1688 sajátos nevelési igényű gyerek szerepelt, és még 728 gyerek felmérése folyamatban volt.

Ez azt jelenti, hogy egy fejlesztő pedagógusra mintegy száz gyerek jut Maros megyében.

Az ellenőrzések után a tanfelügyelőségek kötelező megyei jelentéseket készítenek, amelyeket 2026. május 15-ig továbbítanak az oktatási minisztériumnak.

Az ellenőrzések során különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy

  • osztályonként legfeljebb három sajátos nevelési igényű tanuló legyen,

  • és a szükséges egyéni támogatási tervek meglétét is ellenőrzik, amely a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti.

A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó idei adatait hiába kértük az erőforrásközpont vezetőségétől, cikkünk közléséig még nem kaptuk meg.

Marosszék Oktatás
