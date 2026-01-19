Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja

Fotó: Orbán Orsolya
A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.
A narancsot legtöbben reggeli léként vagy karácsonyi illatként ismerjük, pedig akkor kezd igazán élni, amikor kilép az édességek árnyékából. A Krónikán megjelent írásban annak jártak utána, hogyan lett a napsárga citrus a sós konyhák titkos fegyvere Szicíliától a Közel-Keletig.
Egy kis ízelítő
A cikkből kiderül, miért működik a narancs bárányhoz, halhoz vagy akár káposztához, hol válik fűszerré a gyümölcs, és miért nem mindegy, mit kezdünk a héjával. Receptek, kultúrtörténet és konyhai józanság egy helyen narancsból, cukor nélkül.
A narancs, a sokak által kedvelt napsárga citrus sokkal gazdagabb kulturális múlttal és sokkal változatosabb gasztronómiai szereppel bír annál, mint amit a modern háztartások többsége megenged neki.
Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.
