Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint desszert: amikor a narancs sós oldalát mutatja

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A narancs nem csak süteményekbe való. Húsokhoz, halakhoz, salátákhoz is karakteres társ, különösen, ha nem cukorral bánunk vele. A Krónikán megjelent cikk megmutatja, hol lesz igazán izgalmas.

Liget

2026. január 19., 16:182026. január 19., 16:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A narancsot legtöbben reggeli léként vagy karácsonyi illatként ismerjük, pedig akkor kezd igazán élni, amikor kilép az édességek árnyékából. A Krónikán megjelent írásban annak jártak utána, hogyan lett a napsárga citrus a sós konyhák titkos fegyvere Szicíliától a Közel-Keletig.

Egy kis ízelítő

Hirdetés

A cikkből kiderül, miért működik a narancs bárányhoz, halhoz vagy akár káposztához, hol válik fűszerré a gyümölcs, és miért nem mindegy, mit kezdünk a héjával. Receptek, kultúrtörténet és konyhai józanság egy helyen narancsból, cukor nélkül.

korábban írtuk

A narancs akkor válik igazán izgalmassá, amikor kilép az édességek „árnyékából”
A narancs akkor válik igazán izgalmassá, amikor kilép az édességek „árnyékából”

A narancs, a sokak által kedvelt napsárga citrus sokkal gazdagabb kulturális múlttal és sokkal változatosabb gasztronómiai szereppel bír annál, mint amit a modern háztartások többsége megenged neki.

Konyha
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Székelyhon

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Székelyhon

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Székely Sport

Kétszer állt fel hátrányból, hét gólt lőtt Brassóban a Sportklub
Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Krónika

Hatalmas tűz pusztított a Nagyváradi Egyetemen
Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Székely Sport

Rendbe rakta a védekezését, alázattal küzdött az FK Csíkszereda
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három

Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.

Muszka Sándor: Három
Muszka Sándor: Három
2026. január 19., hétfő

Muszka Sándor: Három
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája

Van film, amelyet megnézünk, és van film, amely eseménnyé válik. A Magyar menyegző csíkszeredai vetítése az utóbbiak közé tartozott: közösségi önvizsgálat volt, ahol a vásznon megjelenő hagyomány és a nézőtéren ülő közönség egymásra ismert.

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
2026. január 17., szombat

Határon innen, mozdulaton túl – a Magyar menyegző esszenciája
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon

A teremtett világ szépségét mindig meg kell mutatnunk – véli Káel Csaba, a Magyar menyegző rendezője, akivel a magyar néptánc, népzene erejét és egy szerelem történetét egybesodró film csíkszeredai vetítésén beszélgettünk.

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Megmutatni a teremtett világ szépségét: néptánc és szerelem a vásznon
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül

Mi történik akkor, amikor egy könyvbemutatón nem az a kérdés, hogy „miről szól a kötet”, hanem az, hogy mit kezdünk azzal a világgal, amelyben megszületett? Király Zoltán új kötetének csíkszeredai bemutatója az irodalom határain túl vezetett.

Matrózok tenger nélkül
Matrózok tenger nélkül
2026. január 16., péntek

Matrózok tenger nélkül
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Nyerj a reggeliddel!
Nyerj a reggeliddel!
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete

Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett

A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.

Élet a hótakaró alatt és felett
Élet a hótakaró alatt és felett
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!