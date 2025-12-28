Rovatok
Balázs K. Attila: (zsákutca 51)

Könyvespolc

Liget

2025. december 28.

2025. december 28., 20:382025. december 28., 20:38

összeraksz egy gépet
de nem működik

szavakból építesz embert
de az ember halott

kérdezed a zebrapintyet
de az felborzolt tollal hallgat

lemondasz mindenről
de a fájdalom nem mond le rólad

tarkódra szuszog a hajnal
de csak szenderegj, nincs felkelni ok

balázsok vállán állsz
de balázsok szégyene lehetsz

nemet mondhatsz a félelemre
de szembejönnek kételyeid

az égen kerested évekig
de álmaid vadonjából most készül felrepülni

