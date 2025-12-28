Balázs K. Attila: (zsákutca 51)

összeraksz egy gépet

de nem működik

szavakból építesz embert

de az ember halott

kérdezed a zebrapintyet

de az felborzolt tollal hallgat

lemondasz mindenről

de a fájdalom nem mond le rólad

tarkódra szuszog a hajnal

de csak szenderegj, nincs felkelni ok

balázsok vállán állsz

de balázsok szégyene lehetsz

nemet mondhatsz a félelemre

de szembejönnek kételyeid

az égen kerested évekig

de álmaid vadonjából most készül felrepülni