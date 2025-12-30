Sokoldalú gyümölcsünk: az alma

A leghétköznapibb, legmegszokottabb, ugyanakkor a legcsodálatosabb gyümölcs tájainkon is az alma, amelynek kultúrtörténete, gyógyhatása és gasztronómiai felhasználása is sokrétű.

Az alma talán az egyetlen gyümölcs, amely minden kultúrában fontos szimbólumként jelenik meg – és közben mindennapi, elérhető, mégis elképesztően sokoldalú alapanyag.

De érdemes kicsit megvizsgálni az alma kultúrtörténetét is a Bibliától a skandináv mítoszokig, és megnézni, miért egészséges a fogyasztása, mit készítenek belőle a világ különböző pontjain.

„Naponta egy alma az orvost távolt tartja” – szól magyarul a mondás, amelynek többek közt az angol nyelvben is van megfelelője: „An apple a day keeps the doctor away”. Az alma ugyanis az egyik legsokoldalúbb, legegészségesebb gyümölcs, így nem véletlen a régies mondás.

És hogy hogyan jelenik meg az alma a különböző népek konyhaművészetében, kiderül a Krónika cikkéből, ahol különleges recepteket is találtok.