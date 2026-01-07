Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből

Fotó: György Ottilia
A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.
20 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt
24 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt
2 dkg élesztő
2 tojás
2 evőkanál eritrit
2 dl langyos kókusztej
3 evőkanál eritrit
a tálaláshoz cukormentes házi lekvár
A langyos, eritritcukros kókusztejben felfuttatjuk az élesztőt. A kétféle liszthez hozzáöntjük a felfutott élesztőt, kicsit eldolgozzuk, majd jöhet hozzá a kókuszzsír és a tojások. Alaposan összegyúrjuk, dagasztjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, pohárral köröket szaggatunk ki belőle, a közepüket is kilyukasztjuk, majd kókuszzsírban kisütjük. Ha nem akarjuk zsírban sütni, akkor sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk, és előmelegített sütőben sütjük. Cukormentes lekvárral kínáljuk.
