Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből

A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.

Hozzávalók:

20 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt

24 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt

2 dkg élesztő

2 tojás

2 evőkanál eritrit

2 dl langyos kókusztej

3 evőkanál eritrit

a tálaláshoz cukormentes házi lekvár

Elkészítése:

A langyos, eritritcukros kókusztejben felfuttatjuk az élesztőt. A kétféle liszthez hozzáöntjük a felfutott élesztőt, kicsit eldolgozzuk, majd jöhet hozzá a kókuszzsír és a tojások. Alaposan összegyúrjuk, dagasztjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, pohárral köröket szaggatunk ki belőle, a közepüket is kilyukasztjuk, majd kókuszzsírban kisütjük. Ha nem akarjuk zsírban sütni, akkor sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk, és előmelegített sütőben sütjük. Cukormentes lekvárral kínáljuk.