Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből

• Fotó: György Ottilia

Fotó: György Ottilia

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.

György Ottilia

2026. január 07., 15:462026. január 07., 15:46

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzávalók:

  • 20 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt

  • 24 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt

  • 2 dkg élesztő

  • 2 tojás

  • 2 evőkanál eritrit

  • 2 dl langyos kókusztej

  • 3 evőkanál eritrit

  • a tálaláshoz cukormentes házi lekvár

Elkészítése:

A langyos, eritritcukros kókusztejben felfuttatjuk az élesztőt. A kétféle liszthez hozzáöntjük a felfutott élesztőt, kicsit eldolgozzuk, majd jöhet hozzá a kókuszzsír és a tojások. Alaposan összegyúrjuk, dagasztjuk, majd fél órát letakarva pihentetjük. Ezután kinyújtjuk, pohárral köröket szaggatunk ki belőle, a közepüket is kilyukasztjuk, majd kókuszzsírban kisütjük. Ha nem akarjuk zsírban sütni, akkor sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk, és előmelegített sütőben sütjük. Cukormentes lekvárral kínáljuk.

Recept
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
Székelyhon

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
Székelyhon

Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Székely Sport

Fiatalokkal a gólszerzők között simán verte a GYHK a Red Hawks gárdáját
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Krónika

Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Régmúlt idők örömteli pillanatai
2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?

Amikor az étkezés fenntarthatóságáról beszélünk, akkor óhatatlanul előkerül egy rendkívül megosztó téma: a húsfogyasztás.

Fenntartható a húsfogyasztás?
Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller

Erdélyben a húsleves elmaradhatatlan összetevője, de krémleves és különféle saláták is készíthetőek a zellerből – tájainkon a legtöbben így ismerik a felhasználási módjait. Azonban a világ más konyháiban változatos elkészítési módozatai is ismertek.

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal

Egy könnyed, gyorsan elkészíthető fogás – csíraágyon, avokádóval és vérnaranccsal az igazi.

Csirkemell vérnaranccsal
Csirkemell vérnaranccsal
2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal
Hirdetés
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is

Az új év kezdetén érdemes megállni egy pillanatra, visszatekinteni a természet adta ajándékokra, és néhány újévi fogadalmat tenni, amelyek a figyelemre, a tiszteletre és a természet szeretetére szólítanak.

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma

A leghétköznapibb, legmegszokottabb, ugyanakkor a legcsodálatosabb gyümölcs tájainkon is az alma, amelynek kultúrtörténete, gyógyhatása és gasztronómiai felhasználása is sokrétű.

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés

A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk.

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
Az ünnep után húsmentes felfrissülés
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta

Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.

Bajor lencsés káposzta
Bajor lencsés káposzta
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta
2025. december 27., szombat

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda

A gyulai Százéves Cukrászda korábban is megkerülhetetlen pontja volt a viharsarki városnak, az idén elnyert Magyarország Tortája cím pedig csak még több vendéget vonz az 1840 óta működő létesítménybe.

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
2025. december 27., szombat

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye

Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Mézes-mustáros szűzpecsenye
2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!