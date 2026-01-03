Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller

Erdélyben a húsleves elmaradhatatlan összetevője, de krémleves és különféle saláták is készíthetőek a zellerből – tájainkon a legtöbben így ismerik a felhasználási módjait. Azonban a világ más konyháiban változatos elkészítési módozatai is ismertek.

A zeller (Apium graveolens) az európai és közel-keleti gasztronómia egyik legalapvetőbb aromazöldsége, amely egyszerre ősi kultúrnövény, sokoldalúan felhasználható alapanyag és kiemelkedő élettani hatású gyógyító zöldség. Az Apium graveolens a zeller tudományos neve, amely évelő lágyszárú növény, verziói: zöldségfélék (szárzeller, zellergumó) és fűszer (zellermag). korábban írtuk Nem csak a húsleves alkotóeleme: keleties, nyugatias, fűszeres, pénztárcabarát étkek zellerből A hagyományos erdélyi gasztronómia elsősorban a húsleves elmaradhatatlan összetevőjeként ismeri a zellert. A jellegzetes ízű aromazöldséget azonban Indiától Amerikáig és a Közel-Keletig szinte mindenhol fogyasztják. Hirdetés Magyarországon „zellernek”, Erdélyben inkább „cellernek” ejtik a nevét – az elnevezés a német Sellerie szóból került át a magyarba.

A magyar szó a 18. században terjedt el széles körben, amikor a zöldség maga is egyre fontosabb lett a közép-európai és magyar konyhában. A kolostorkertekben már korábban is termesztették, de általánossá inkább ekkor vált.

A zeller jellegzetes illata és fűszeres frissessége sokak számára meghatározó gyerekkori emlék: levesek, főzelékek, szószok ízét adja, miközben világszerte a természetgyógyászat egyik kedvelt növénye.

A zellert az ókori mediterrán többezer éve ismerte, a régészeti leletek tanúsága szerint a görögök és a rómaiak elsősorban nem ételként használták, hanem gyógy- és kultusznövényként tisztelték.

A zellergumót a 17–18. században nemesítették, azóta a magyar konyha egyik alapzöldsége.

A zeller az egyik legtáplálóbb és legkönnyebben emészthető zöldség, amely magas víz- és rosttartalma mellett kifejezetten gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Tartalmaz többek közt C-, K- és B-vitamint, és van benne kálium, kalcium, magnézium is, ismert az antioxidáns hatása is. Ugyanakkor magas rosttartalma tisztítja a bélrendszert, enyhítheti a puffadást.

