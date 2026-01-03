Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller

zeller, recept, zöldség, gasztronómia, Krónika, konyha

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erdélyben a húsleves elmaradhatatlan összetevője, de krémleves és különféle saláták is készíthetőek a zellerből – tájainkon a legtöbben így ismerik a felhasználási módjait. Azonban a világ más konyháiban változatos elkészítési módozatai is ismertek.

Liget

2026. január 03., 15:122026. január 03., 15:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A zeller (Apium graveolens) az európai és közel-keleti gasztronómia egyik legalapvetőbb aromazöldsége, amely egyszerre ősi kultúrnövény, sokoldalúan felhasználható alapanyag és kiemelkedő élettani hatású gyógyító zöldség. Az Apium graveolens a zeller tudományos neve, amely évelő lágyszárú növény, verziói: zöldségfélék (szárzeller, zellergumó) és fűszer (zellermag).

korábban írtuk

Nem csak a húsleves alkotóeleme: keleties, nyugatias, fűszeres, pénztárcabarát étkek zellerből
Nem csak a húsleves alkotóeleme: keleties, nyugatias, fűszeres, pénztárcabarát étkek zellerből

A hagyományos erdélyi gasztronómia elsősorban a húsleves elmaradhatatlan összetevőjeként ismeri a zellert. A jellegzetes ízű aromazöldséget azonban Indiától Amerikáig és a Közel-Keletig szinte mindenhol fogyasztják.

Hirdetés

Magyarországon „zellernek”, Erdélyben inkább „cellernek” ejtik a nevét – az elnevezés a német Sellerie szóból került át a magyarba.

A magyar szó a 18. században terjedt el széles körben, amikor a zöldség maga is egyre fontosabb lett a közép-európai és magyar konyhában. A kolostorkertekben már korábban is termesztették, de általánossá inkább ekkor vált.

A zeller jellegzetes illata és fűszeres frissessége sokak számára meghatározó gyerekkori emlék: levesek, főzelékek, szószok ízét adja, miközben világszerte a természetgyógyászat egyik kedvelt növénye.

zeller, recept, zöldség, gasztronómia, Krónika, konyha Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A zellert az ókori mediterrán többezer éve ismerte, a régészeti leletek tanúsága szerint a görögök és a rómaiak elsősorban nem ételként használták, hanem gyógy- és kultusznövényként tisztelték.

A zellergumót a 17–18. században nemesítették, azóta a magyar konyha egyik alapzöldsége.

A zeller az egyik legtáplálóbb és legkönnyebben emészthető zöldség, amely magas víz- és rosttartalma mellett kifejezetten gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Tartalmaz többek közt C-, K- és B-vitamint, és van benne kálium, kalcium, magnézium is, ismert az antioxidáns hatása is. Ugyanakkor magas rosttartalma tisztítja a bélrendszert, enyhítheti a puffadást.

zeller, recept, zöldség, gasztronómia, Krónika, konyha Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A gumós zeller a hosszú tenyészidejű növények közé tartozik. Áprilisi palántázás után október–november körül szedhető. Sok vizet és tápanyagot igényel, ellenben hűvösebb klímát kedvel. A levélzeller és a szárzeller könnyebben termeszthető. A gumók pincében, hűvös helyen akár hónapokig tárolhatóak.

Íme néhány recept a világ különböző pontjairól.

Krónika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Háromnapos havazás következik
Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Életmentés a Maroson: beszakadt a jég a kutyáját mentő férfi alatt
Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Háromnapos havazás következik
Székelyhon

Háromnapos havazás következik
Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
Székelyhon

Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett
Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Székely Sport

Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Életmentés a Maroson: beszakadt a jég a kutyáját mentő férfi alatt
Krónika

Életmentés a Maroson: beszakadt a jég a kutyáját mentő férfi alatt
Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Székely Sport

Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal

Egy könnyed, gyorsan elkészíthető fogás – csíraágyon, avokádóval és vérnaranccsal az igazi.

Csirkemell vérnaranccsal
Csirkemell vérnaranccsal
2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal
Hirdetés
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is

Az új év kezdetén érdemes megállni egy pillanatra, visszatekinteni a természet adta ajándékokra, és néhány újévi fogadalmat tenni, amelyek a figyelemre, a tiszteletre és a természet szeretetére szólítanak.

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma

A leghétköznapibb, legmegszokottabb, ugyanakkor a legcsodálatosabb gyümölcs tájainkon is az alma, amelynek kultúrtörténete, gyógyhatása és gasztronómiai felhasználása is sokrétű.

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés

A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk.

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
Az ünnep után húsmentes felfrissülés
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta

Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.

Bajor lencsés káposzta
Bajor lencsés káposzta
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta
2025. december 27., szombat

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda

A gyulai Százéves Cukrászda korábban is megkerülhetetlen pontja volt a viharsarki városnak, az idén elnyert Magyarország Tortája cím pedig csak még több vendéget vonz az 1840 óta működő létesítménybe.

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
2025. december 27., szombat

Egyszerre múzeum és élő műhely: a Százéves Cukrászda
2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye

Az alábbi elkészítési mód szerint a szűzpecsenye kívül finoman pirult, belül pedig szaftos és omlós lesz.

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Mézes-mustáros szűzpecsenye
2025. december 26., péntek

Mézes-mustáros szűzpecsenye
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?

A téli időszak lelassuló tétlensége sokunk számára kellemetlen, és nehezen tudunk alábbhagyni az év közbeni megszokott tempóból. A természet télen sem alszik, csak lelassul és regenerálódik. Érdemes a természet példája mentén nekünk is tanulni ebből.

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
2025. december 25., csütörtök

Mit tanít nekünk a természet a karácsonyi időszakban?
2025. december 24., szerda

Krumplipüré – videó

A krumplipüré az a köret, amit sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik csak egyszerűen, villával összetörik a főtt krumplit, ízesítik sóval, borssal és tejföllel gazdagítják. Hogy valóban tökéletes legyen, eláruljuk a titkait.

Krumplipüré – videó
Krumplipüré – videó
2025. december 24., szerda

Krumplipüré – videó
2025. december 23., kedd

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta

Elmaradhatatlan összetevője a téli hónapok gasztronómiájának a savanyú káposzta. Ám a hagyományos erdélyi finomságok nem merítik ki a lehetőségek változatos, gazdag tárházat hiszen a savanyú káposztát számos nép ismeri és készíti évszázadok óta.

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
2025. december 23., kedd

Téli vitaminbombánk: a savanyú káposzta
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!