Fotó: Esterházy-rostélyos
Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.
60 dkg sertéscomb
1 kisebb zeller
1 sárgarépa
1 petrezselyemgyökér
1 dl fehérbor
1,5 dl csontlé
1 evőkanál mustár
1,5 dl tejföl
2 evőkanál liszt
citromhéj
só, bors
1 babérlevél
néhány szem kapribogyó
kevés olaj
A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk mindkét oldalán, lisztbe forgatjuk. Egy mély serpenyőben olajat hevítünk, a hússzeletek mindkét oldalát alaposan elősütjük, és egy tálra kiszedjük. A zöldségeket vékony csíkokra vágjuk, a hús zsírjába belerakjuk, megforgatjuk benne, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a borral és a húslével, belerakjuk a babérlevelet és visszarakjuk a tetejére a húst. Lefödjük, és alacsony lángon puhára főzzük. Ha megpuhult, mustárral, reszelt citromhéjjal és kevés vágott kapribogyóval ízesítjük. Habarást készítünk a tejfölből és lisztből, majd a húshoz öntjük.
