Esterházy-rostélyos

fogás, gasztronómia, hús, Esterházy, recept, rostélyos

Fotó: Esterházy-rostélyos

Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.

György Ottilia

2026. január 09., 20:572026. január 09., 20:57

Hozzávalók:

  • 60 dkg sertéscomb

  • 1 kisebb zeller

  • 1 sárgarépa

  • 1 petrezselyemgyökér

  • 1 dl fehérbor

  • 1,5 dl csontlé

  • 1 evőkanál mustár

  • 1,5 dl tejföl

  • 2 evőkanál liszt

  • citromhéj

  • só, bors

  • 1 babérlevél

  • néhány szem kapribogyó

  • kevés olaj

Elkészítése:

A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk mindkét oldalán, lisztbe forgatjuk. Egy mély serpenyőben olajat hevítünk, a hússzeletek mindkét oldalát alaposan elősütjük, és egy tálra kiszedjük. A zöldségeket vékony csíkokra vágjuk, a hús zsírjába belerakjuk, megforgatjuk benne, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a borral és a húslével, belerakjuk a babérlevelet és visszarakjuk a tetejére a húst. Lefödjük, és alacsony lángon puhára főzzük. Ha megpuhult, mustárral, reszelt citromhéjjal és kevés vágott kapribogyóval ízesítjük. Habarást készítünk a tejfölből és lisztből, majd a húshoz öntjük.

Recept
2026. január 07., szerda

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből

A farsangi fánk diétás változata, finomított liszt helyett teljes kiőrlésű liszttel, finomított cukor helyett egészségesebb édesítőszerrel, tehéntej helyett növényi tejjel készül. Nem olyan, mint a klasszikus farsangi fánk, de ez is nagyon finom.

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
2026. január 07., szerda

Reformfánk teljes kiőrlésű lisztből
2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai

A népi életképek egyik monumentális alkotása Gyárfás Jenő (1857–1925) A tél örömei című, 1883-ban készült festménye, amely érzékletesen teremti meg a disznóvágás téli hangulatát. A gasztronómia témája az erdélyi képzőművészeti alkotásokban.

Régmúlt idők örömteli pillanatai
Régmúlt idők örömteli pillanatai
2026. január 06., kedd

Régmúlt idők örömteli pillanatai
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?

Amikor az étkezés fenntarthatóságáról beszélünk, akkor óhatatlanul előkerül egy rendkívül megosztó téma: a húsfogyasztás.

Fenntartható a húsfogyasztás?
Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 04., vasárnap

Fenntartható a húsfogyasztás?
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller

Erdélyben a húsleves elmaradhatatlan összetevője, de krémleves és különféle saláták is készíthetőek a zellerből – tájainkon a legtöbben így ismerik a felhasználási módjait. Azonban a világ más konyháiban változatos elkészítési módozatai is ismertek.

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
2026. január 03., szombat

Jellegzetes illatú, közkedvelt zöldségünk: a zeller
2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal

Egy könnyed, gyorsan elkészíthető fogás – csíraágyon, avokádóval és vérnaranccsal az igazi.

Csirkemell vérnaranccsal
Csirkemell vérnaranccsal
2026. január 02., péntek

Csirkemell vérnaranccsal
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is

Az új év kezdetén érdemes megállni egy pillanatra, visszatekinteni a természet adta ajándékokra, és néhány újévi fogadalmat tenni, amelyek a figyelemre, a tiszteletre és a természet szeretetére szólítanak.

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2026. január 01., csütörtök

Figyelni és szeretni a természetet – az új évben is
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma

A leghétköznapibb, legmegszokottabb, ugyanakkor a legcsodálatosabb gyümölcs tájainkon is az alma, amelynek kultúrtörténete, gyógyhatása és gasztronómiai felhasználása is sokrétű.

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 30., kedd

Sokoldalú gyümölcsünk: az alma
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés

A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk.

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
Az ünnep után húsmentes felfrissülés
2025. december 29., hétfő

Az ünnep után húsmentes felfrissülés
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta

Ha szeretjük a savanyú káposztából készült fogásokat, ez is nagy kedvencünk lesz. Köretként és egytálételként is kiváló.

Bajor lencsés káposzta
Bajor lencsés káposzta
2025. december 28., vasárnap

Bajor lencsés káposzta
