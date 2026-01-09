Esterházy-rostélyos

Amikor a hétvégi menüt tervezzük, ezt a fogást ne hagyjuk ki – némi időt igényel ugyan az elkészítése, de nem bonyolult. Lélekmelengető étel a hideg napokra.

Hozzávalók:

60 dkg sertéscomb

1 kisebb zeller

1 sárgarépa

1 petrezselyemgyökér

1 dl fehérbor

1,5 dl csontlé

1 evőkanál mustár

1,5 dl tejföl

2 evőkanál liszt

citromhéj

só, bors

1 babérlevél

néhány szem kapribogyó

kevés olaj

Elkészítése:

A húst felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk mindkét oldalán, lisztbe forgatjuk. Egy mély serpenyőben olajat hevítünk, a hússzeletek mindkét oldalát alaposan elősütjük, és egy tálra kiszedjük. A zöldségeket vékony csíkokra vágjuk, a hús zsírjába belerakjuk, megforgatjuk benne, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a borral és a húslével, belerakjuk a babérlevelet és visszarakjuk a tetejére a húst. Lefödjük, és alacsony lángon puhára főzzük. Ha megpuhult, mustárral, reszelt citromhéjjal és kevés vágott kapribogyóval ízesítjük. Habarást készítünk a tejfölből és lisztből, majd a húshoz öntjük.