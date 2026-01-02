Csirkemell vérnaranccsal

Hozzávalók:

csirkemell

sajt

provence-i fűszerkeverék (vagy bármilyen más fűszerke­verék, amit szeretünk)

só

kevés olívaolaj

avokádó

retekcsíra

vérnarancs

balzsamecet

Elkészítése:

A csirkemellet megsózzuk és a fűszerkeverékkel bedörzsöljük. Egy tepsiben olajat hevítünk, majd a csirkemellet lassú tűzön, fedő alatt mindkét oldalán alaposan megsütjük. Amikor átsült, 2–3 szelet sajtot teszünk rá, és addig sütjük még, amíg ráolvad. A balzsamecetet egy edényben felforraljuk, ettől besűrűsödik, majd a csirkemellre csurgatjuk. Egy tálra csírát rendezünk, ráhelyezzük a húst, egyik oldalára avokádószeleteket rakunk, másik felére meghámozott vérnarancsszeleteket.