Csirkemell vérnaranccsal

Fotó: György Ottilia
Egy könnyed, gyorsan elkészíthető fogás – csíraágyon, avokádóval és balzsamecettel az igazi.
2026. január 02., 16:342026. január 02., 16:34
A csirkemellet megsózzuk és a fűszerkeverékkel bedörzsöljük. Egy tepsiben olajat hevítünk, majd a csirkemellet lassú tűzön, fedő alatt mindkét oldalán alaposan megsütjük. Amikor átsült, 2–3 szelet sajtot teszünk rá, és addig sütjük még, amíg ráolvad. A balzsamecetet egy edényben felforraljuk, ettől besűrűsödik, majd a csirkemellre csurgatjuk. Egy tálra csírát rendezünk, ráhelyezzük a húst, egyik oldalára avokádószeleteket rakunk, másik felére meghámozott vérnarancsszeleteket.
