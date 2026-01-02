Rovatok
Csirkemell vérnaranccsal

Ottis, vérnarancs, csíra, avokádó, recept, csirkemell

Fotó: György Ottilia

Egy könnyed, gyorsan elkészíthető fogás – csíraágyon, avokádóval és balzsamecettel az igazi.

György Ottilia

2026. január 02., 15:432026. január 02., 15:43

2026. január 02., 16:342026. január 02., 16:34

Hozzávalók:

  • csirkemell
  • sajt
  • provence-i fűszerkeverék (vagy bármilyen más fűszerke­verék, amit szeretünk)
  • kevés olívaolaj
  • avokádó
  • retekcsíra
  • vérnarancs
  • balzsamecet

Elkészítése:

A csirkemellet megsózzuk és a fűszerkeverékkel bedörzsöljük. Egy tepsiben olajat hevítünk, majd a csirkemellet lassú tűzön, fedő alatt mindkét oldalán alaposan megsütjük. Amikor átsült, 2–3 szelet sajtot teszünk rá, és addig sütjük még, amíg ráolvad. A balzsamecetet egy edényben felforraljuk, ettől besűrűsödik, majd a csirkemellre csurgatjuk. Egy tálra csírát rendezünk, ráhelyezzük a húst, egyik oldalára avokádószeleteket rakunk, másik felére meghámozott vérnarancsszeleteket.

Recept
