Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben

Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 15 megyére, köztük Maros megyére is. Székelyföld többi részét egyelőre nem érinti a kánikula, záporok és zivatarok azonban előfordulhatnak.

Székelyhon 2026. június 20., 11:552026. június 20., 11:55

Az ország többi részén kedd estig melegre, kellemetlen hőérzetre és viharos időjárásra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben. A sárga jelzésű riasztás szerint szombaton 12 és 21 óra között Körösvidéken, a Bánságban, Máramarosban, Erdély nyugati és középső részén, valamint Olténia délnyugati részén az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb hőmérséklet várható.

A nappali csúcsértékek 30 és 34 Celsius-fok között alakulnak, a legnagyobb hőségre a Nyugati-alföldön van kilátás.

Utóbbi régióban a hőmérséklet-páratartalom index helyenként eléri a kritikus 80 egységet. A sárga jelzésű hőségriasztás Máramaros, Szatmár, Szilágy, Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Maros, Fehér, Arad, Temes, Hunyad, Szeben, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyére vonatkozik. Hirdetés Emellett szombat 10 órától kedd 21 óráig melegre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, valamint viharos időjárásra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben. Az ország nagy részén meleg lesz, a kellemetlen hőérzet szombaton nyugaton, később délnyugaton is fokozódik. A nappali csúcsértékek a tengerparton 25–26 fok, nyugaton és délnyugaton 34–36 fok között alakulnak.

A legmagasabb hőmérsékletek vasárnap várhatók, amikor helyenként kánikula lesz.