Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben

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Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 15 megyére, köztük Maros megyére is. Székelyföld többi részét egyelőre nem érinti a kánikula, záporok és zivatarok azonban előfordulhatnak.
Az ország többi részén kedd estig melegre, kellemetlen hőérzetre és viharos időjárásra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben.
A sárga jelzésű riasztás szerint szombaton 12 és 21 óra között Körösvidéken, a Bánságban, Máramarosban, Erdély nyugati és középső részén, valamint Olténia délnyugati részén az ilyenkor megszokottnál jóval magasabb hőmérséklet várható.
Utóbbi régióban a hőmérséklet-páratartalom index helyenként eléri a kritikus 80 egységet.
A sárga jelzésű hőségriasztás Máramaros, Szatmár, Szilágy, Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Maros, Fehér, Arad, Temes, Hunyad, Szeben, Krassó-Szörény, Mehedinți és Dolj megyére vonatkozik.
Emellett szombat 10 órától kedd 21 óráig melegre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre, valamint viharos időjárásra figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben.
Az ország nagy részén meleg lesz, a kellemetlen hőérzet szombaton nyugaton, később délnyugaton is fokozódik. A nappali csúcsértékek a tengerparton 25–26 fok, nyugaton és délnyugaton 34–36 fok között alakulnak.
Vasárnap és hétfőn az ország nyugati részén, valamint az Erdélyi-középhegységben és a Déli-Kárpátokban, kedden pedig főként délen, középen és északkeleten helyenként villámlásokkal és időnként heves – 40-60 km/órás – széllökésekkel kísért záporok, elszórtan szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 15–20 liter, elszórtan 30 liternél több csapadék hullhat négyzetméterenként.
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