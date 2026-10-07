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Zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit

• Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit az 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.

Székelyhon

2026. október 07., 14:272026. október 07., 14:27

A DIICOT közleménye szerint az ügyészek szerdán döntöttek a kényszerintézkedésről – írja az Agerpres.

A DIICOT-ügyészek korábban, szeptember 24-én ugyanebben az ügyben zár alá helyezték a volt államfőjelölt mogoșoaiai villáját is.

Călin Georgescu szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.

Kedden, illetve szerdán pedig a DIICOT székhelyére kísérték, hogy jelen legyen a mogoșoaiai villájában lefoglalt elektronikai eszközök informatikai átvizsgálásánál.

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Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.

A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak.

Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.

Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.

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