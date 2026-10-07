Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit az 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.
A DIICOT közleménye szerint az ügyészek szerdán döntöttek a kényszerintézkedésről – írja az Agerpres.
A DIICOT-ügyészek korábban, szeptember 24-én ugyanebben az ügyben zár alá helyezték a volt államfőjelölt mogoșoaiai villáját is.
Kedden, illetve szerdán pedig a DIICOT székhelyére kísérték, hogy jelen legyen a mogoșoaiai villájában lefoglalt elektronikai eszközök informatikai átvizsgálásánál.
Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.
Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.
Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.
A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
Egy csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a vitatott törvénycikket, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok.
Több mint egy kilogramm aranyékszert találtak egy Törökországból érkező, Moldovai Köztársaságból származó nő által vezetett személygépkocsiban a giurgiui határőrök.
Az idei második negyedévben 10 204 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8 százalékkal több, mint az előző három hónapban – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Hétfőn kezdődtek és várhatóan egy hónapig tartanak a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti, mintegy két és fél kilométeres szakaszának felújítási munkálatai Kovászna megyében. A közútkezelő innovatív, újrahasznosításos technológiával dolgozik.
Enyhe földrengés volt szerdára virradóan Arad megyében – közölte hivatalos oldalán az Országos Földfizikai Intézet (INFP).
Az Ukrajnából érkező utasoktól kenőpénzt szedő vámosokra és határrendészekre csaptak le a román hatóságok a halmi (Halmeu) közúti hatátkelőnél, ahol kilenc gyanúsítottat őrizetbe vettek, és további 38 ellen bűnvádi eljárást indítottak.
Kimerül a bérkerete a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak e hónapban, így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés-kiegészítést.
Arad nemcsak a gyász helye, a vértanúk bátorsága nemzedékeknek mutatott példát és adott erőt, ezért Arad arra is emlékeztet, hogy amit az ember a közösségéért tesz, kitörölhetetlenül tovább él – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
szóljon hozzá!