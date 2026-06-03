Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján

Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.

A Sziget utcában reggel 8.15-től teljes útlezárás lép érvénybe egy építkezésen végzett nagyméretű daruzási munkálat miatt.

Emellett folytatódnak a munkálatok a múzeum melletti körforgalomnál is. A kivitelező tájékoztatása szerint

a városközpontból Bethlenfalva irányába haladó forgalmat a Kisköved utcába terelik. A városközpont felé közlekedők továbbra is a megszokott útvonalat használhatják,

azonban a forgalmat a munkálatok függvényében felváltva az egyik, illetve a másik sávon engedik át.

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Szintén szerdán folytatódik a járdák aszfaltozása a Mihai Eminescu és a Dózsa György utcák felújítás alatt álló szakaszain. A munkálatok zavartalan elvégzése érdekében a hatóságok arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy