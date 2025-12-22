Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.

Gratulált a Csillag születik tehetségkutató székelyudvarhelyi győzteseinek, Kristóf Rebekának és édesapjának, Bélának (akinek előadását kedden 18.30-kor a karácsonyi vásáron is meg lehet tekinteni) Szakács-Paál István polgármester a napirendek előtti felszólalásában. korábban írtuk A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán. Hirdetés Pozitívan értékelte ugyanakkor, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa vetélkedőben a döntőig jutott Székelyudvarhely és Debrecen közös csapata. Bár azt nem sikerült megnyerni, mégis jól szerepeltek a csapatok. Kijelentette:

fontos a tehetségeinket megmutatni a nagyvilágnak.

Károkozásokat állapítottak meg Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt tanácsosa december 4-én iktatta a mandátumáról való lemondását, így az meg is szűnt az említett dátumon – magyarázta Venczel Attila főjegyző. Ezt azonban tudomásul kellett vegye a testület is, ami a felvezetés után megtörtént.

Mintegy 460 ezer lejt kell behajtson a kórház Fotó: olti Angyalka

Komoróczy Zsolt, a városi kórház menedzser-igazgatója ugyanakkor kifejtette, hogy

a számvevőszék munkatársai károkozásokat állapítottak meg az intézményüknél legutóbbi ellenőrzésük során.

Ezeknek egy részét nem sikerült békés úton rendezni, így jogi segítség igényléséhez kértek engedélyt az önkormányzattól. Saját jogászuk is érintett az ügyben, így az ő támogatására nem számíthatnak.

Fotó: olti Angyalka

Ezt elfogadták a képviselők. A Székelyhon ugyanakkor az igazgatótól megtudta, hogy

összességében körülbelül 460 ezer lejnyi összeg behajtásáról van szó.

A Balánbányán megalakult inkubátorház csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető közösségi fejlesztési társuláshoz (ADI). Ez azt jelenti, hogy tudást, szellemi és anyagi tőkét, továbbá kapcsolatrendszert fognak kapni – közölte Szakács-Paál István. Mindemellett Gheorghe Iojiban balánbányai polgármester helyet kap az ADI igazgatótanácsában.

Fotó: olti Angyalka

Mit mutatnak a számok? A képviselők a november 30-i adatok alapján jóváhagyták a polgármesteri hivatal negyedik negyedévi zárszámadását: a bevétel 104 millió 275 ezer lej volt, míg a kiadásokra 101 millió 528 ezer lejt fordítottak. A kettő közti különbséget ugyanakkor már sikerült elkölteni az említett dátum óta. Az összegből 36 millió 390 ezer lejt fordítottak fejlesztésekre.

A Városi Sportklub jövő évi díjszabásai jórészt nem változtak: csupán a korcsolyák fenésének árát emelték meg 15 lejről 20 lejre.

Jó hír, hogy a városháza szociális osztálya 382 ezer lejt kapott a gondozók fizetésére és szabadságpénzére, a Tomcsa Sándor Színháznak 866 lejt, az Udvarhely Néptáncműhelynek pedig 494 ezer lejt utalt a kormány.

Fotó: Olti Angyalka