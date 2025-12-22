Rovatok
Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Fotó: olti Angyalka

Fotó: olti Angyalka

Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 22., 14:06

2025. december 22., 14:132025. december 22., 14:13

Gratulált a Csillag születik tehetségkutató székelyudvarhelyi győzteseinek, Kristóf Rebekának és édesapjának, Bélának (akinek előadását kedden 18.30-kor a karácsonyi vásáron is meg lehet tekinteni) Szakács-Paál István polgármester a napirendek előtti felszólalásában.

korábban írtuk

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

Pozitívan értékelte ugyanakkor, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa vetélkedőben a döntőig jutott Székelyudvarhely és Debrecen közös csapata. Bár azt nem sikerült megnyerni, mégis jól szerepeltek a csapatok. Kijelentette:

fontos a tehetségeinket megmutatni a nagyvilágnak.

Károkozásokat állapítottak meg

Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt tanácsosa december 4-én iktatta a mandátumáról való lemondását, így az meg is szűnt az említett dátumon – magyarázta Venczel Attila főjegyző. Ezt azonban tudomásul kellett vegye a testület is, ami a felvezetés után megtörtént.

Mintegy 460 ezer lejt kell behajtson a kórház

Mintegy 460 ezer lejt kell behajtson a kórház

Fotó: olti Angyalka

Komoróczy Zsolt, a városi kórház menedzser-igazgatója ugyanakkor kifejtette, hogy

a számvevőszék munkatársai károkozásokat állapítottak meg az intézményüknél legutóbbi ellenőrzésük során.

Ezeknek egy részét nem sikerült békés úton rendezni, így jogi segítség igényléséhez kértek engedélyt az önkormányzattól. Saját jogászuk is érintett az ügyben, így az ő támogatására nem számíthatnak.

Fotó: olti Angyalka

Fotó: olti Angyalka

Ezt elfogadták a képviselők. A Székelyhon ugyanakkor az igazgatótól megtudta, hogy

összességében körülbelül 460 ezer lejnyi összeg behajtásáról van szó.

A Balánbányán megalakult inkubátorház csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető közösségi fejlesztési társuláshoz (ADI). Ez azt jelenti, hogy tudást, szellemi és anyagi tőkét, továbbá kapcsolatrendszert fognak kapni – közölte Szakács-Paál István. Mindemellett Gheorghe Iojiban balánbányai polgármester helyet kap az ADI igazgatótanácsában.

Fotó: olti Angyalka

Fotó: olti Angyalka

Mit mutatnak a számok?

A képviselők a november 30-i adatok alapján jóváhagyták a polgármesteri hivatal negyedik negyedévi zárszámadását: a bevétel 104 millió 275 ezer lej volt, míg a kiadásokra 101 millió 528 ezer lejt fordítottak. A kettő közti különbséget ugyanakkor már sikerült elkölteni az említett dátum óta. Az összegből 36 millió 390 ezer lejt fordítottak fejlesztésekre.

A Városi Sportklub jövő évi díjszabásai jórészt nem változtak: csupán a korcsolyák fenésének árát emelték meg 15 lejről 20 lejre.

Jó hír, hogy a városháza szociális osztálya 382 ezer lejt kapott a gondozók fizetésére és szabadságpénzére, a Tomcsa Sándor Színháznak 866 lejt, az Udvarhely Néptáncműhelynek pedig 494 ezer lejt utalt a kormány.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A székelyudvarhelyi helyi rendőrség finanszírozása a város büdzséjébe volt befoglalva, ugyanakkor többször is kapott felszólítást a városháza, hogy változtassák meg ezt. A képviselők döntése alapján jövő évtől az egység saját forrásokkal rendelkezhet, illetve támogatást fog kapni az önkormányzattól, a kulturális és tanügyi intézményekhez hasonlóan.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal.

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál

Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra.

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
2025. december 22., hétfő

Több mint hatvan alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra a parajdi sóbányánál
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 22., hétfő

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán

Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Visszaidézni a dió és az alma örömét – karácsonyra hangolódtak Farkaslakán
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése

Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 21., vasárnap

Székelyudvarhely volt ma reggel az ország leghidegebb települése
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 20., szombat

Szombati ivóvízszünet Székelyudvarhelyen
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok

Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Átfogó ellenőrzés Szentegyházán: tetemes bírságot szabtak ki a hatóságok
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán

Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
2025. december 19., péntek

Elindult a síszezon a Madarasi Hargitán
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen

Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
