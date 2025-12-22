Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Fotó: olti Angyalka
Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.
Gratulált a Csillag születik tehetségkutató székelyudvarhelyi győzteseinek, Kristóf Rebekának és édesapjának, Bélának (akinek előadását kedden 18.30-kor a karácsonyi vásáron is meg lehet tekinteni) Szakács-Paál István polgármester a napirendek előtti felszólalásában.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.
Pozitívan értékelte ugyanakkor, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa vetélkedőben a döntőig jutott Székelyudvarhely és Debrecen közös csapata. Bár azt nem sikerült megnyerni, mégis jól szerepeltek a csapatok. Kijelentette:
Élthes Előd Etele, a Székelyudvarhelyért Párt tanácsosa december 4-én iktatta a mandátumáról való lemondását, így az meg is szűnt az említett dátumon – magyarázta Venczel Attila főjegyző. Ezt azonban tudomásul kellett vegye a testület is, ami a felvezetés után megtörtént.
Mintegy 460 ezer lejt kell behajtson a kórház
Komoróczy Zsolt, a városi kórház menedzser-igazgatója ugyanakkor kifejtette, hogy
Ezeknek egy részét nem sikerült békés úton rendezni, így jogi segítség igényléséhez kértek engedélyt az önkormányzattól. Saját jogászuk is érintett az ügyben, így az ő támogatására nem számíthatnak.
Ezt elfogadták a képviselők. A Székelyhon ugyanakkor az igazgatótól megtudta, hogy
A Balánbányán megalakult inkubátorház csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető közösségi fejlesztési társuláshoz (ADI). Ez azt jelenti, hogy tudást, szellemi és anyagi tőkét, továbbá kapcsolatrendszert fognak kapni – közölte Szakács-Paál István. Mindemellett Gheorghe Iojiban balánbányai polgármester helyet kap az ADI igazgatótanácsában.
A képviselők a november 30-i adatok alapján jóváhagyták a polgármesteri hivatal negyedik negyedévi zárszámadását: a bevétel 104 millió 275 ezer lej volt, míg a kiadásokra 101 millió 528 ezer lejt fordítottak. A kettő közti különbséget ugyanakkor már sikerült elkölteni az említett dátum óta. Az összegből 36 millió 390 ezer lejt fordítottak fejlesztésekre.
Jó hír, hogy a városháza szociális osztálya 382 ezer lejt kapott a gondozók fizetésére és szabadságpénzére, a Tomcsa Sándor Színháznak 866 lejt, az Udvarhely Néptáncműhelynek pedig 494 ezer lejt utalt a kormány.
A székelyudvarhelyi helyi rendőrség finanszírozása a város büdzséjébe volt befoglalva, ugyanakkor többször is kapott felszólítást a városháza, hogy változtassák meg ezt. A képviselők döntése alapján jövő évtől az egység saját forrásokkal rendelkezhet, illetve támogatást fog kapni az önkormányzattól, a kulturális és tanügyi intézményekhez hasonlóan.

