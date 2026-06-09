Több kúton is „benézett” 9,5 lej alá a benzin ára

Fotó: Kozán István
Nem nőtt, hanem csökkent hétfő óta az üzemanyagok ára Romániában, a dízel pedig több helyen még mindig olcsóbb, mint a benzin.
2026. június 09., 12:582026. június 09., 12:58
2026. június 09., 13:042026. június 09., 13:04
Az OMV Petrom és a Rompetrol 20 banival csökkentette a hálózatukban a benzin árát, míg a dízel litere 15 banival kerül kevesebbe ezeknél a kutaknál – derül ki a profit.ro cikkéből.
Legutóbb, május végén volt nem mindennapi az árak alakulása ugyanis a gázolaj ára a benzin ára alá csökkent, amire hosszú idő óta nem volt példa.
A gázolaj ára – az elmúlt egy évben először – a benzin ára alá csökkent a Rompetrol töltőállomásain, miután a kazah vállalat az elmúlt napokban 25 banival csökkentette a dízel üzemanyag literenkénti árát, miközben a benzin árát változatlanul hagyta.
A peco-online árösszehasonlító platform adatai szerint egy liter benzin 9 lej 33 baniba kerül a Rompetrolnál, míg a Petrom-kutakon 9 lej 42 baniba kerül a benzin litere. Az OMV-nél 9,48 lejért, míg a Lukoilnál 9,68 lejért lehet benzint tankolni.
A gázolaj 0,01 banival drágább a Rompetrolnál, ugyanis 9,34 lejbe kerül litere, a Petrom kutakon viszont kevesebbe kerül a dízel, ugyanis 9,38 banit kell fizetni érte. Az OMV-nél 9 lej 44 baniba, míg a Lukoilnál 9 lej 59-baniba kerül a gázolaj, ami szintén néhány banival olcsóbb az itt vásárolható benzin árához képest.
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