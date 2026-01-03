Mikor lesz kész a tanuszoda Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön?

2024 novemberében már így állt a nyárádszeredai tanuszoda
Fotó: Haáz Vince
Idén elkészülhet két újabb tanuszoda Maros megyében, Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön. A szovátai uszoda tavalyi átadásakor Cseke Attila fejlesztési minisztert kérdeztük a beruházások ütemének folytatásáról.
Rég kifutott a szerződésben meghatározott határidőből néhány olyan Maros megyei beruházás, amelyek az Országos Beruházási Társaság (CNI) révén kellett volna megvalósuljanak. Ilyen az a két Maros megyei tanuszoda is, amelyek,
Remény van arra, hogy 2026-ban.
A szovátai tanuszoda átadásakor a Székelyhon megkérdezte Cseke Attila fejlesztési minisztert, hogy mire számíthatunk a másik két, Maros megyei uszoda építése kapcsán, kapnak-e 2026-ra finanszírozást, hogy folytassák, illetve befejezzék a munkálatokat. A miniszter azt válaszolta: 2026-ban azt szeretnék, hogy
Azokat a beruházásokat pedig, amelyek már több mint felerészben megvalósultak, idén teljes gőzerővel lehessen folytatni, mert azokat a számlákat megpróbálja idén kifizetni a minisztérium. Cseke Attila azt is hangsúlyozta, hogy
Erdőszentgyörgyön, mint korábban beszámoltunk róla, már eleve késéssel kezdték el a tanuszoda építését. A szerződést 2021-ben kötötték meg, a munkagépek csak 2023 második felében jelentek meg.
Jelenleg, Szász Levente Loránd polgármester beszámolója szerint az épület csaknem nyolcan százalékban kész van, be van üvegezve,
Decemberben kaptak egy átiratot Bukarestből, hogy a kivitelező egyelőre 3 százalékos ütemben dolgozzon.
Nyárádszeredában a kivitelező a felgyűlt, ki nem fizetett számlák miatt nem folytatta a munkálatokat a tanuszodánál. Mint Tóth Sándor polgármester beszámolt róla, az RMDSZ közbenjárására is
Őt személyesen hívta fel a bukaresti fővállalkozó, bejelentve, hogy megkapta az elvégzett munkálatok után a pénzét, így
Ha átadja az uszodát, az önkormányzat feladata lesz, hogy megszerezze a működési engedélyt, és a szomszédos polgármesteri hivatalokkal közösen átbeszéljék, hogy milyen módon kell majd a tanuszodát megnyitni és működtetni.
Tóth Sándor cáfolta, hogy most víz van a medencében, de elmondta azt is, hogy próbaüzemmódban már kétszer töltötték fel vízzel a medencét.
Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
szóljon hozzá!