Mikor lesz kész a tanuszoda Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön?

Idén elkészülhet két újabb tanuszoda Maros megyében, Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön. A szovátai uszoda tavalyi átadásakor Cseke Attila fejlesztési minisztert kérdeztük a beruházások ütemének folytatásáról.

Simon Virág 2026. január 03., 20:572026. január 03., 20:57

Rég kifutott a szerződésben meghatározott határidőből néhány olyan Maros megyei beruházás, amelyek az Országos Beruházási Társaság (CNI) révén kellett volna megvalósuljanak. Ilyen az a két Maros megyei tanuszoda is, amelyek,

bár tető alatt vannak Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön, még mindig nem tudni, hogy mikor készülnek el teljesen.

Hirdetés Remény van arra, hogy 2026-ban. Lassan, de folytatódnak A szovátai tanuszoda átadásakor a Székelyhon megkérdezte Cseke Attila fejlesztési minisztert, hogy mire számíthatunk a másik két, Maros megyei uszoda építése kapcsán, kapnak-e 2026-ra finanszírozást, hogy folytassák, illetve befejezzék a munkálatokat. A miniszter azt válaszolta: 2026-ban azt szeretnék, hogy

fél-gőzerővel lehessen folytatni azokat a beruházásokat, amelyek csak ötven vagy ennél kevesebb százalékban vannak meg, vagyis a betervezett munkálatok felét el lehessen végezni, mert ennyit fizet majd ki a minisztérium.

Azokat a beruházásokat pedig, amelyek már több mint felerészben megvalósultak, idén teljes gőzerővel lehessen folytatni, mert azokat a számlákat megpróbálja idén kifizetni a minisztérium. Cseke Attila azt is hangsúlyozta, hogy

minden a tárca idei költségvetésétől függ és attól, hogy azt a beterjesztett formában vagy változtatásokkal hagyják-e jóvá.

Nyolcvan százalékban készült el Erdőszentgyörgyön, mint korábban beszámoltunk róla, már eleve késéssel kezdték el a tanuszoda építését. A szerződést 2021-ben kötötték meg, a munkagépek csak 2023 második felében jelentek meg. Jelenleg, Szász Levente Loránd polgármester beszámolója szerint az épület csaknem nyolcan százalékban kész van, be van üvegezve,

már csak a belső munkálatokat kell elvégezni és a gépészeti berendezések kell a helyükre kerüljenek.

Decemberben kaptak egy átiratot Bukarestből, hogy a kivitelező egyelőre 3 százalékos ütemben dolgozzon. Kevés van már hátra Nyárádszeredában a kivitelező a felgyűlt, ki nem fizetett számlák miatt nem folytatta a munkálatokat a tanuszodánál. Mint Tóth Sándor polgármester beszámolt róla, az RMDSZ közbenjárására is

a fejlesztési minisztérium törlesztette a kivitelezőkkel szembeni tartozását.

Őt személyesen hívta fel a bukaresti fővállalkozó, bejelentve, hogy megkapta az elvégzett munkálatok után a pénzét, így

január 15. után nekifog és két hónap alatt befejezi a munkálatokat.

Ha átadja az uszodát, az önkormányzat feladata lesz, hogy megszerezze a működési engedélyt, és a szomszédos polgármesteri hivatalokkal közösen átbeszéljék, hogy milyen módon kell majd a tanuszodát megnyitni és működtetni.

Azt szeretnék, hogy ne csak a nyárádszeredai gyerekek, hanem a kistérség minden diákja úszhasson, akár a tornaóra keretében a létesítményben.