Egy évvel később ugyan, de elkezdődhetett az erdőszentgyörgyi tanuszoda építése

2021-ben számoltunk be először arról, hogy tanuszoda épül Erdőszentgyörgyön. Akkor írta alá a támogatási szerződést Csibi Attila Zoltán polgármester és a szakminisztérium képviselői, és akkor hangzott el, hogy a három hónapos tervezési időszak után a kivitelezés 10-12 hónap lesz.

Az uszoda mellett egy sportcsarnok építésére is támogatást nyert a kisváros és ez az épület már áll, idén januárban avatták fel.

A cölöpöket most készítik éspedig úgy, hogy a fúró lemegy a megfelelő mélységig, levezetik a speciális betont egy csövön át az üreg aljára, és, ahogy elkezdik kihúzni a fúrófejet, megtelik betonnal, így mire a fúróspirál a föld felszínére kerül, már be is van öntve a pillér.