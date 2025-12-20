Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új tanuszoda Szovátán – fotók

Modern és költséghatékony tanuszoda Szovátán • Fotó: Haáz Vince

Modern és költséghatékony tanuszoda Szovátán

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.

Simon Virág

2025. december 20., 17:242025. december 20., 17:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztériumnak több éve van egy tanuszoda-építési projektje, amelynek keretében Erdélyben is több létesítményt adtak már át. A szovátai az első, amely

az átlagosnál nagyobb, hat úszósáv van benne, vízilabdameccsek megszervezésére is alkalmas és költséghatékonyabb, mint korábbi társai.

Szombaton a tanuszoda hivatalos átadóján Fülöp László Zsolt polgármester kiemelte, hogy gyermekkorában a jelenlegi beruházás helyszínén nagy méretű kráterek voltak és ők azokban békáztak. Nyolc éve vásárolta meg a helyi önkormányzat az iskola és óvoda közelében lévő szabad telkeket, és tavaly májusban írták alá a szerződést a tanuszoda megépítéséről. A kivitelező pedig hatékonyan, télen-nyáron dolgozott, hogy tartani tudja a határidőt.

A fejlesztési miniszter és a polgármester aláírják az átadási-átvételi szerződést • Fotó: Haáz Vince Galéria

A fejlesztési miniszter és a polgármester aláírják az átadási-átvételi szerződést

Fotó: Haáz Vince

A városban ezernyolcszáz gyerek jár óvodába, iskolába, ők vehetik elsőként birtokba majd a uszodát, amit a tervek szerint jövő márciusban nyitnak meg. A jövőbeli tervekről a városvezető elmondta, hogy szeretnének egy szabadtéri strandot, élményfürdőt is építeni a szomszédban.

Hirdetés

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Szovátán adták át az első új tervezésű, lelátóval is rendelkező, költséghatékonyan fenntartható, nagyobb méretű tanuszodát. A létesítmény 22,6 millió lejbe került, és teljes mértékben kormányberuházás volt. Legközelebb Nagyenyeden adnak át hasonlót jövő tavasszal.

Bejárták a tanuszodát • Fotó: Haáz Vince Galéria

Bejárták a tanuszodát

Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök elégedetten nyilatkozott az újabb beruházás kapcsán és úgy értékelte, hogy Szováta nemcsak Maros megye, hanem ország egyik legélhetőbb települése. Noha sok szállodának van már medencéje, egyik sem igazán alkalmas az úszásoktatásra és a sportolásra, épen ezért fontos a tanuszoda átadása és mihamarabbi megnyitása.

Edzőteremmel is fel van szerelve • Fotó: Haáz Vince Galéria

Edzőteremmel is fel van szerelve

Fotó: Haáz Vince

Lelátó is van, versenyek megszervezésére is alkalmas • Fotó: Haáz Vince Galéria

Lelátó is van, versenyek megszervezésére is alkalmas

Fotó: Haáz Vince

A tervek szerint márciusban nyitják meg • Fotó: Haáz Vince Galéria

A tervek szerint márciusban nyitják meg

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Szováta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Bodó mesternégyese, kiütötte az Acélbikákat a GYHK
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Székelyhon

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Székelyhon

Még karácsony előtt megnyílhat egy újabb, 50 kilométeres autópálya-szakasz
Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Székely Sport

Kikapott a székesfehérvári farmcsapattól az új légiósokkal felálló Sportklub
Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Krónika

Meghiúsult az MVM romániai terjeszkedése: felbontották az E.ON-nal kötött megállapodást
Bodó mesternégyese, kiütötte az Acélbikákat a GYHK
Székely Sport

Bodó mesternégyese, kiütötte az Acélbikákat a GYHK
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután

Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.

Bölcsődét avattak Gyulakután
Bölcsődét avattak Gyulakután
2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt

Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor

Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe

Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek

Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat

Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen

Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
Hirdetés
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni

Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
2025. december 16., kedd

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
2025. december 16., kedd

Genetikai vizsgálat a személyre szabott kezelésért: országosan egyedülálló fejlesztés Marosvásárhelyen
2025. december 15., hétfő

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?

Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
2025. december 15., hétfő

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!