Új tanuszoda Szovátán – fotók

Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.

A Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztériumnak több éve van egy tanuszoda-építési projektje, amelynek keretében Erdélyben is több létesítményt adtak már át. A szovátai az első, amely

az átlagosnál nagyobb, hat úszósáv van benne, vízilabdameccsek megszervezésére is alkalmas és költséghatékonyabb, mint korábbi társai.

Szombaton a tanuszoda hivatalos átadóján Fülöp László Zsolt polgármester kiemelte, hogy gyermekkorában a jelenlegi beruházás helyszínén nagy méretű kráterek voltak és ők azokban békáztak. Nyolc éve vásárolta meg a helyi önkormányzat az iskola és óvoda közelében lévő szabad telkeket, és tavaly májusban írták alá a szerződést a tanuszoda megépítéséről. A kivitelező pedig hatékonyan, télen-nyáron dolgozott, hogy tartani tudja a határidőt.

A fejlesztési miniszter és a polgármester aláírják az átadási-átvételi szerződést

A városban ezernyolcszáz gyerek jár óvodába, iskolába, ők vehetik elsőként birtokba majd a uszodát, amit a tervek szerint jövő márciusban nyitnak meg. A jövőbeli tervekről a városvezető elmondta, hogy szeretnének egy szabadtéri strandot, élményfürdőt is építeni a szomszédban.

Hirdetés

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Szovátán adták át az első új tervezésű, lelátóval is rendelkező, költséghatékonyan fenntartható, nagyobb méretű tanuszodát. A létesítmény 22,6 millió lejbe került, és teljes mértékben kormányberuházás volt. Legközelebb Nagyenyeden adnak át hasonlót jövő tavasszal.