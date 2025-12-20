Új tanuszoda Szovátán – fotók

Modern és költséghatékony tanuszoda Szovátán
Fotó: Haáz Vince
Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.
A Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztériumnak több éve van egy tanuszoda-építési projektje, amelynek keretében Erdélyben is több létesítményt adtak már át. A szovátai az első, amely
Szombaton a tanuszoda hivatalos átadóján Fülöp László Zsolt polgármester kiemelte, hogy gyermekkorában a jelenlegi beruházás helyszínén nagy méretű kráterek voltak és ők azokban békáztak. Nyolc éve vásárolta meg a helyi önkormányzat az iskola és óvoda közelében lévő szabad telkeket, és tavaly májusban írták alá a szerződést a tanuszoda megépítéséről. A kivitelező pedig hatékonyan, télen-nyáron dolgozott, hogy tartani tudja a határidőt.
A fejlesztési miniszter és a polgármester aláírják az átadási-átvételi szerződést
Fotó: Haáz Vince
A városban ezernyolcszáz gyerek jár óvodába, iskolába, ők vehetik elsőként birtokba majd a uszodát, amit a tervek szerint jövő márciusban nyitnak meg. A jövőbeli tervekről a városvezető elmondta, hogy szeretnének egy szabadtéri strandot, élményfürdőt is építeni a szomszédban.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Szovátán adták át az első új tervezésű, lelátóval is rendelkező, költséghatékonyan fenntartható, nagyobb méretű tanuszodát. A létesítmény 22,6 millió lejbe került, és teljes mértékben kormányberuházás volt. Legközelebb Nagyenyeden adnak át hasonlót jövő tavasszal.
Bejárták a tanuszodát
Fotó: Haáz Vince
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök elégedetten nyilatkozott az újabb beruházás kapcsán és úgy értékelte, hogy Szováta nemcsak Maros megye, hanem ország egyik legélhetőbb települése. Noha sok szállodának van már medencéje, egyik sem igazán alkalmas az úszásoktatásra és a sportolásra, épen ezért fontos a tanuszoda átadása és mihamarabbi megnyitása.
Edzőteremmel is fel van szerelve
Fotó: Haáz Vince
Lelátó is van, versenyek megszervezésére is alkalmas
Fotó: Haáz Vince
A tervek szerint márciusban nyitják meg
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.
Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.
Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.
Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.
Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.
Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.
Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.
Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház az országban egyedülállóan végez ingyenes genetikai vizsgálatokat rákos betegek számára, lehetővé téve a személyre szabott, célzott kezeléseket.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
szóljon hozzá!