Medvét láttak több Hargita megyei településen

Fotó: Pinti Attila
Medvék jelenlétét jelezték több településről is a hatóságoknak kedd délután és az esti órákban. A hatóságok Ro-Alertet küldtek az érintett települések lakóinak.
Medvét láttak a délutáni órákban a Korond községhez tartozó Atyhán, de este medve jelenlétét jelezték Gyimesfelsőlokon, nem sokkal később pedig Gyergyószentmiklóson is. Tíz óra után a Gyergyóalfauhoz tartozó Borzonton riasztották a lakókat a településen látott medve miatt.
Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.
Hétfőn Kászonaltíz községben támadt két férfira egy medve, kedden pedig a Transzfogarasi úton egy turistát harapott meg a nagyvad Brassó megyében pedig egy körülbelül ötven éves férfira támadt a medve.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Az áldozatot mentőhelikopterrel szállították kórházba, a környéken élőket pedig Ro-Alertben figyelmeztették a hatóságok a medve jelenléte miatt.
Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.
Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.
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Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.
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