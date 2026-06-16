Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.

Székelyhon

2026. június 16., 19:022026. június 16., 19:02

2026. június 16., 19:052026. június 16., 19:05

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a 30 év körüli nőt a bal alkarján harapta meg a nagyvad.

A nő eszméleténél volt, amikor a mentősök kiértek, ellátták a sérülését, majd kórházba szállították. Az Argeș megyei csendőrség közlése szerint a támadás a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében történt.

A német állampolgárságú turistának a csendőrök nyújtottak elsősegélyt a mentősök megérkezéséig

– számol be az Agerpres. A hatóságok a medve jelenléte miatt RO-ALERT figyelmeztetést küldtek ki a térségben tartózkodóknak, ugyanakkor ismételten arra kérik a kirándulókat, hogy medve észlelése esetén ne közelítsék meg az állatot, ne etessék, és ne próbáljanak közös fényképet készíteni vele.

Hirdetés

Az eset nem előzmény nélküli: az elmúlt hetekben több hasonló támadás is történt a 7C jelzésű magashegyi úton, Arefu község környékén. A sérültek között romániai és külföldi turisták egyaránt voltak. Ugyanakkor, ahogy arról korábban beszámoltunk, a Romsilva korábbi adatai szerint az Arefu környéki vadászterületen

a medveállomány jóval meghaladja az optimálisnak tartott szintet: a nyilvántartások szerint 112 medve él a térségben, miközben a szakemberek szerint 25 egyed lenne az ideális létszám.

A hatóságok szerint a túlszaporulat, valamint a turisták által etetett és az ember jelenlétéhez hozzászokott állatok egyaránt növelik a konfliktusok kockázatát.

korábban írtuk

Transzfogarasi túlszaporulat: a medvék száma veszélyesen meghaladja a határt
Transzfogarasi túlszaporulat: a medvék száma veszélyesen meghaladja a határt

A Transzfogarasi úton történt tragikus medvetámadás ismét ráirányította a figyelmet Románia súlyos természetvédelmi problémájára: a barnamedve-állomány drámai túlszaporodására.

Belföld medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Hősies kapusteljesítmények, pontosztozkodások a hajnali mérkőzéseken
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Székelyhon

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
Székelyhon

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Székely Sport

Aláírt a Coronához a magyar válogatott csíkszeredai hokis
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Krónika

Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Hősies kapusteljesítmények, pontosztozkodások a hajnali mérkőzéseken
Székely Sport

Hősies kapusteljesítmények, pontosztozkodások a hajnali mérkőzéseken
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 16., kedd

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet

Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter kedden közölte, hogy elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a 2030-tól érvényes érettségi-rendszer tantárgyait és vizsgáit jóváhagyó miniszteri rendeletet.

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
2026. június 16., kedd

2030-tól más lesz az érettségi-rendszer – hamarosan hivatalossá válik az erről szóló rendelet
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását

Közösségi összefogás eredményeképpen nyert a bálványosi talajminta a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Az év talaja közönségszavazásán. A talajszelvényt Kiss Mercedesz-Boglárka geológus-kutató nevezte be a versenybe.

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
2026. június 16., kedd

Székelyföldi talaj nyerte a Magyar Talajtani Társaság közönségszavazását
2026. június 16., kedd

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt

Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt.

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
2026. június 16., kedd

Visszahívják a boltokból a romániai Lidl által forgalmazott egyik nedves macskaeledelt
2026. június 16., kedd

400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse

Bíróság elé állítottak az ügyészek egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) pénzügyi felelőseként több mint 400 ezer lejt sikkasztott el a párt számláiról.

400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse
400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse
2026. június 16., kedd

400 ezer lejt sikkaszthatott el az USR pénzügyi felelőse
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz

A korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz – írta a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi üléséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz
Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz
2026. június 16., kedd

Kelemen Hunor szerint a korábbi koalíció pártjainak vissza kell ülniük a tárgyalóasztalhoz
2026. június 16., kedd

Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok

Mintegy 29 ezer eszköz és bútorzat érkezett a csíkszeredai tanintézetekbe az elmúlt másfél évben. Ez volt a város legnagyobb oktatásfejlesztési programja, amelyet európai uniós támogatásból valósítottak meg. Az eredményeket pannókon is bemutatják.

Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok
Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok
2026. június 16., kedd

Ha vannak is problémák az új iskolabútorzattal, sokkal jobbak mint a régi „hátgerincferdüléses” darabok
2026. június 16., kedd

Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök

Az álláspontok rugalmasabbá válására számít az RMDSZ, de a jelenlegi politikai helyzetben „Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök” – jelentette ki a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) keddi ülése után Csoma Botond.

Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök
Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök
2026. június 16., kedd

Csoma Botond: Ilie Bolojan már nem lehet miniszterelnök
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét

Kilőttek azt a medvét, amelyik megtámadott hétfőn egy svájci turistát a Transzfogarasi úton.

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
2026. június 16., kedd

Kilőtték a svájci turistára támadó medvét
2026. június 16., kedd

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában

A RMDSZ úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea esetleges kormányában - jelentette be Csoma Botond szóvivő, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
2026. június 16., kedd

Döntött az RMDSZ: nem vesznek részt Veștea kormányában
2026. június 16., kedd

Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot

Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.

Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot
Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot
2026. június 16., kedd

Barti Tihamér nyilvánosságra hozta az ellene szóló vádiratot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!