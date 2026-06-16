Ismét medve támadt egy turistára a Transzfogarasi úton

Medve harapott meg egy német turistát kedden délután az Argeș megyei Arefu község hegyvidéki térségében, a a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében.

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A nő eszméleténél volt, amikor a mentősök kiértek, ellátták a sérülését, majd kórházba szállították. Az Argeș megyei csendőrség közlése szerint a támadás a Transzfogarasi úton található Dracula kemping közelében történt.

– számol be az Agerpres. A hatóságok a medve jelenléte miatt RO-ALERT figyelmeztetést küldtek ki a térségben tartózkodóknak, ugyanakkor ismételten arra kérik a kirándulókat, hogy medve észlelése esetén ne közelítsék meg az állatot, ne etessék, és ne próbáljanak közös fényképet készíteni vele.

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Az eset nem előzmény nélküli: az elmúlt hetekben több hasonló támadás is történt a 7C jelzésű magashegyi úton, Arefu község környékén. A sérültek között romániai és külföldi turisták egyaránt voltak. Ugyanakkor, ahogy arról korábban beszámoltunk, a Romsilva korábbi adatai szerint az Arefu környéki vadászterületen