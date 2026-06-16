Medve támadt egy férfira Brassó megyében, helikopterrel vitték kórházba

Ismét emberre támadt egy medve: ezúttal Brassó megyében sebesített meg egy körülbelül 50 éves férfit. A sérült életének megmentéséért mentőhelikoptert is bevetettek, amely elsőként érkezett a helyszínre.

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A medvetámadás kedden délután történt a Brassó megyei Marginen és Bucsum települések közötti 104 A jelzésű megyei úton – olvasható a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) bejegyzésében.

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A riasztást követően a brassói légimentő-egység érkezett elsőként a helyszínre, ahol