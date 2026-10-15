Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában

A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.
2026. október 15., 17:222026. október 15., 17:22
2026. október 15., 17:382026. október 15., 17:38
Fotó: Haáz Vince
A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.
2026. október 15., 17:222026. október 15., 17:22
2026. október 15., 17:382026. október 15., 17:38
A bölcsőde, amelynek jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál, mintegy 11 millió lejes beruházásból valósult meg, amelyet teljes egészében a román fejlesztési minisztérium finanszírozott.
Az ünnepélyes átadón nyárádszeredai családok, helyi és megyei közéleti személyek, illetve Cseke Attila fejlesztési miniszter is jelen volt. A tárcavezető elmondta,
Az avatóünnepség a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola – amelyhez a bölcsőde is tartozni fog – előkészítő osztályos diákjainak népi gyermekjáték-műsorával kezdődött.
Dániel Eszter Ilona, a Deák Farkas Általános Iskola igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Ezt követően Dániel Eszter Ilona, a tanintézmény igazgatója szólt a jelenlevőkhöz, hangsúlyozva, hogy az új intézmény nem pusztán egy további épületet jelent, hanem valós társadalmi igényre ad választ, egyúttal a közös jövőbe vetett bizalmat is jelenti.
Öt esztendeje avatták fel Nyárádszereda történetének első bölcsődéjét, ám a két csoporttal működő intézmény már az első év során szűkösnek bizonyult.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere
Fotó: Haáz Vince
Amint hírét vették, hogy az Országos Beruházási Társaság (CNI) a fejlesztési minisztérium megbízásából bölcsődéket épít, a település önkormányzata haladéktalanul benyújtotta pályázatát – idézte fel Tóth Sándor polgármester. Hozzátette:
ennek jegyében megemlítette a bölcsőde mögötti erdősítési programot is.
A nyárádszeredai születésű Novák Levente, az RMDSZ szenátora arról beszélt, szívügye, hogy szülővárosa gyarapodjék, és minél több család válassza otthonául.
Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében adták át a bölcsődét Nyárádszereda szentannai részén
Fotó: Haáz Vince
Cseke Attila fejlesztési miniszter ünnepi beszédében köszönetet mondott a közösség bizalmáért, amely lehetővé tette, hogy olyan eszközök birtokába jussanak, amelyekkel a magyar közösségek támogatására is vállalkozhatnak. A bölcsődeépítési program megbízható támaszt nyújt a helyi közösségeknek és a családoknak, egyúttal megteremti a szükséges infrastruktúrát.
Fotó: Haáz Vince
Egészen 2022-ig a helyi önkormányzatoknak kellett fenntartaniuk a meglévő bölcsődéket, 2022-ben azonban az RMDSZ javaslatára a tanügyminisztériumhoz került a bölcsődék finanszírozása. 2025-ben pedig arról is döntés született, hogy állásokat is biztosítanak az új bölcsődék működése érdekében. Így
– tette hozzá a miniszter, majd Tóth Sándor polgármesterrel felragasztották a bejárat melletti kis táblát, amely jelzi, felavatták a 117. bölcsődét az országos Szent Anna program keretében.
Fotó: Haáz Vince
A bölcsőde várhatóan jövőre kapja meg az engedélyeket, hogy fogadhassa a kicsiket, és megtöltsék élettel a korszerű és tágas, teljesen felszerelt intézményt. Nyárádszeredában már működik egy bölcsőde két csoporttal, ám pótlistán is vannak gyerekek, az új épület pedig megoldaná a gondokat: a két működő csoport is átkerülne ide, és az újakat is fel tudnák venni.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Novák Levente, az RMDSZ szenátora
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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