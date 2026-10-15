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Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában

A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.

Hajnal Csilla

2026. október 15., 17:222026. október 15., 17:22

2026. október 15., 17:382026. október 15., 17:38

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.

Hajnal Csilla

2026. október 15., 17:222026. október 15., 17:22

2026. október 15., 17:382026. október 15., 17:38

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A bölcsőde, amelynek jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál, mintegy 11 millió lejes beruházásból valósult meg, amelyet teljes egészében a román fejlesztési minisztérium finanszírozott.

Az ünnepélyes átadón nyárádszeredai családok, helyi és megyei közéleti személyek, illetve Cseke Attila fejlesztési miniszter is jelen volt. A tárcavezető elmondta,

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év végéig 128-ra nő az átadott bölcsődék száma, jövőre pedig még hatvan-hetven új bölcsőde épül meg a Szent Anna országos bölcsődeépítési program keretében.

Az avatóünnepség a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola – amelyhez a bölcsőde is tartozni fog – előkészítő osztályos diákjainak népi gyermekjáték-műsorával kezdődött.

Dániel Eszter Ilona, a Deák Farkas Általános Iskola igazgatója • Fotó: Haáz Vince

Dániel Eszter Ilona, a Deák Farkas Általános Iskola igazgatója

Fotó: Haáz Vince

Ezt követően Dániel Eszter Ilona, a tanintézmény igazgatója szólt a jelenlevőkhöz, hangsúlyozva, hogy az új intézmény nem pusztán egy további épületet jelent, hanem valós társadalmi igényre ad választ, egyúttal a közös jövőbe vetett bizalmat is jelenti.

Már az első évben kicsinek bizonyult

Öt esztendeje avatták fel Nyárádszereda történetének első bölcsődéjét, ám a két csoporttal működő intézmény már az első év során szűkösnek bizonyult.

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere • Fotó: Haáz Vince

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere

Fotó: Haáz Vince

Amint hírét vették, hogy az Országos Beruházási Társaság (CNI) a fejlesztési minisztérium megbízásából bölcsődéket épít, a település önkormányzata haladéktalanul benyújtotta pályázatát – idézte fel Tóth Sándor polgármester. Hozzátette:

a közelben épülő autópálya okozta kellemetlenségeket a szentannai fejlesztésekkel lehet ellensúlyozni,

ennek jegyében megemlítette a bölcsőde mögötti erdősítési programot is.

A nyárádszeredai születésű Novák Levente, az RMDSZ szenátora arról beszélt, szívügye, hogy szülővárosa gyarapodjék, és minél több család válassza otthonául.

Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében adták át a bölcsődét Nyárádszereda szentannai részén • Fotó: Haáz Vince

Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében adták át a bölcsődét Nyárádszereda szentannai részén

Fotó: Haáz Vince

Cseke Attila fejlesztési miniszter ünnepi beszédében köszönetet mondott a közösség bizalmáért, amely lehetővé tette, hogy olyan eszközök birtokába jussanak, amelyekkel a magyar közösségek támogatására is vállalkozhatnak. A bölcsődeépítési program megbízható támaszt nyújt a helyi közösségeknek és a családoknak, egyúttal megteremti a szükséges infrastruktúrát.

A 117 átadott bölcsődéből öt létesült Maros megyében: Dicsőszentmárton, Héjjasfalva, Gyulakuta és Balavásár után most Nyárádszereda is gazdagodott egy új intézménnyel.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

18 új állást is kapott a tanintézmény

Egészen 2022-ig a helyi önkormányzatoknak kellett fenntartaniuk a meglévő bölcsődéket, 2022-ben azonban az RMDSZ javaslatára a tanügyminisztériumhoz került a bölcsődék finanszírozása. 2025-ben pedig arról is döntés született, hogy állásokat is biztosítanak az új bölcsődék működése érdekében. Így

a Nyárádszeredában megépült intézmény fenntartásához 18 új állást is jóváhagyott a kormány augusztusban

– tette hozzá a miniszter, majd Tóth Sándor polgármesterrel felragasztották a bejárat melletti kis táblát, amely jelzi, felavatták a 117. bölcsődét az országos Szent Anna program keretében.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A bölcsőde várhatóan jövőre kapja meg az engedélyeket, hogy fogadhassa a kicsiket, és megtöltsék élettel a korszerű és tágas, teljesen felszerelt intézményt. Nyárádszeredában már működik egy bölcsőde két csoporttal, ám pótlistán is vannak gyerekek, az új épület pedig megoldaná a gondokat: a két működő csoport is átkerülne ide, és az újakat is fel tudnák venni.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Novák Levente, az RMDSZ szenátora • Fotó: Haáz Vince

Novák Levente, az RMDSZ szenátora

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Oktatás Tanügy Nyárádszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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1 hozzászólás Hozzászólások

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