Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

Hajnal Csilla

2026. március 25., 16:002026. március 25., 16:00

Hetven kisgyerek befogadására alkalmas az épület • Fotó: Haáz Vince

Hetven kisgyerek befogadására alkalmas az épület

Fotó: Haáz Vince

A tizennyolc millió lej értékű beruházást a fejlesztési minisztérium biztosította európai uniós alapokon keresztül, és az intézmény legkevesebb hetven kisgyermeket fogadhat ősztől.

A szerdai átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter, a település elöljárói, a Maros megyei tanfelügyelőség és az RMDSZ Maros megyei képviselői, valamint más politikusok vettek részt. A mai igényeket tökéletesen kielégítő épületben nagy és világos terek, konyha, mosoda, raktár is helyet kapott, ráadásul energiatakarékos szempontok figyelembe vételével épült meg.

Hirdetés
Hiánypótló program jól kigondolva

Románia öt évvel ezelőtt az utolsó helyen szerepelt az Európai Unióban a bölcsődei helyek számát tekintve, ráadásul az sem segített, hogy akkor még a helyi önkormányzatoknak kellett fenntartaniuk a meglévő napközi otthonokat. Mindez egy olyan országban, ahol jelentős népességfogyással kell szembenézni.

Cseke Attila éppen ezért fontos mérföldkőnek nevezte az eseményt: az RMDSZ-nek a 2021-es kormányzati szerepvállalásakor kidolgozott elképzelése mostanra a megvalósítás szakaszába lépett, és hetente egyre több bölcsőde nyílik meg szerte az országban. A miniszter kiemelte, a program tudatosan célozza meg a demográfiai kihívás leküzdését – Romániában évről évre csökken a születések száma. Az elmúlt harmincöt évben nem volt ehhez fogható állami kezdeményezés:

1989 után egyetlen hasonló átfogó program sem indult eddig az országban.

Maros megyében összesen tizenkét ilyen bölcsőde épül kormányzati forrásból, a héjjasfalvi mellett már Gyulakután és Dicsőszentmártonban is felavattak egyet-egyet.

Maros megyében összesen tizenkét ilyen bölcsőde épül kormányzati forrásból, eddig hármat adtak át

Maros megyében összesen tizenkét ilyen bölcsőde épül kormányzati forrásból, eddig hármat adtak át

Fotó: Haáz Vince

Az RMDSZ javaslatára két jogszabály is szavatolja az intézmények fenntartható működését: egy 2022-es kormányrendelet értelmében a működési költségeket az állam – az oktatási minisztériumon keresztül – átvállalja a helyi önkormányzatoktól, egy frissen elfogadott rendelet pedig a 2025–2026-os időszakra biztosítja a szükséges munkahelyeket.

A héjjasfalvi bölcsőde működtetéséhez a kormány huszonhat állást finanszíroz.

Magyar közösségek is profitálnak belőle

A program ezzel nem áll le: szerdán avatják fel a korondi bölcsődét is, így az országban már ötvenhatra nőtt a megnyílt intézmények száma. Ebből hét olyan önkormányzatnál létesült, ahol magyar polgármester vezeti a községet, huszonkettőben pedig magyar közösség is él, ami jól mutatja, hogy ez

a magyarság számára is fontos beruházás

– emelte ki Cseke Attila.

A bölcsődék egységes típusterv alapján épülnek, amit a fejlesztési minisztérium dolgozott ki 2021-ben, a közbeszerzést és a kivitelezés megszervezését is központilag intézték. A helyi önkormányzatok feladata a telek biztosítása és az uniós pályázaton való részvétel volt – Héjjasfalva teljesítette a feltételeket, ráadásul a település demográfiai mutatói növekvő tendenciát mutatnak.

Évek óta homály fedi, hogy a megrendelő miért pont az amúgy nagyon látványos zsiráfos formatervre bólintott rá – főleg annak tükrében, hogy az országban mindössze a marosvásárhelyi állatkertben nevelnek zsiráfokat, ott is csak kettőt. Mint 2022-ben megírtuk, Svédországból érkezett Marosvásárhelyre, az állatkertbe egy két- és egy hároméves recés zsiráf, Pumpkin és Kamala. Az állatkülönlegességek azóta is a marosvásárhelyi állatkert látványosságainak számítanak.

Cseke Attila fejlesztési miniszter is körbejárta az épületet

Cseke Attila fejlesztési miniszter is körbejárta az épületet

Országos szinten az 55. bölcsődét adták át Héjjasfalván szerdán

Országos szinten az 55. bölcsődét adták át Héjjasfalván szerdán

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Oktatás
szóljon hozzá! Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Rosszul bánt a kutyájával, ezért megbírságolták és elvették tőle az állatot

Hivatalból indítottak eljárást egy közösségi médiában megjelent bejelentés nyomán a Maros megyei rendőrök március 24-én, amely szerint egy segesvári férfi nem megfelelő körülmények között tartja kutyáját.

2026. március 24., kedd

Rákóczi 350 – egész napos ünnepség lesz Marosvásárhelyen

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából március 27-én, pénteken egész napos rendezvénysorozattal emlékeznek meg a fejedelemről Marosvásárhelyen.

2026. március 24., kedd

Több száz pornográf felvételt gyűjtött és évekig zsarolta áldozatát

Őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 22 éves férfit, akit kiskorúval kapcsolatos pornográfia és zsarolás miatt vizsgálnak.

2026. március 24., kedd

Március végi hajrá az adóhivatalban: naponta mintegy ezerötszázan fizetik be adójukat Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is kihasználják az adókedvezményt a helyiek, hiszen látványosan megnőtt márciusban az adófizetések száma, bár elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt befizetésektől. Idén eddig több mint ötvenezren törlesztették az adóikat.

2026. március 24., kedd

Hulladék és száraz aljnövényzet ég Marosludason

Nagy területen kapott lángra a hulladék Marosludason, a tűz a száraz növényzetre is átterjedt – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

Már idén nyáron átadhatják a súlyos égési sérülteket kezelő központot Marosvásárhelyen

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint vélhetően már idén nyáron használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi és temesvári központ.

2026. március 22., vasárnap

Tűzesetek Maros megye számos pontján

Mozgalmas napjuk volt vasárnap a Maros megyei tűzoltóknak, akik több településen is beavatkozásra kényszerültek különböző tüzek miatt.

2026. március 22., vasárnap

Ég a növényzet Szászrégen közelében – lakóövezetet fenyegetnek a lángok

Száraz növényzet kapott lángra Szászrégenben, a Nordenlor cég telephelyének közelében. A szél segíti a lángok terjedését a közeli városrész felé.

2026. március 22., vasárnap

Medve támadott meg egy férfit Maros megyében

Medve támadott meg egy embert a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdős területen, vasárnap koradélután.

2026. március 22., vasárnap

Négy autó ütközött Marosvásárhelyen – egy sávon halad a forgalom

Közúti baleset történt vasárnap kora délután Marosvásárhelyen. A Dózsa György úton négy személygépkocsi ütközött össze.

