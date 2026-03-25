Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.
A tizennyolc millió lej értékű beruházást a fejlesztési minisztérium biztosította európai uniós alapokon keresztül, és az intézmény legkevesebb hetven kisgyermeket fogadhat ősztől.
A szerdai átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter, a település elöljárói, a Maros megyei tanfelügyelőség és az RMDSZ Maros megyei képviselői, valamint más politikusok vettek részt. A mai igényeket tökéletesen kielégítő épületben nagy és világos terek, konyha, mosoda, raktár is helyet kapott, ráadásul energiatakarékos szempontok figyelembe vételével épült meg.
Románia öt évvel ezelőtt az utolsó helyen szerepelt az Európai Unióban a bölcsődei helyek számát tekintve, ráadásul az sem segített, hogy akkor még a helyi önkormányzatoknak kellett fenntartaniuk a meglévő napközi otthonokat. Mindez egy olyan országban, ahol jelentős népességfogyással kell szembenézni.
Cseke Attila éppen ezért fontos mérföldkőnek nevezte az eseményt: az RMDSZ-nek a 2021-es kormányzati szerepvállalásakor kidolgozott elképzelése mostanra a megvalósítás szakaszába lépett, és hetente egyre több bölcsőde nyílik meg szerte az országban. A miniszter kiemelte, a program tudatosan célozza meg a demográfiai kihívás leküzdését – Romániában évről évre csökken a születések száma. Az elmúlt harmincöt évben nem volt ehhez fogható állami kezdeményezés:
Maros megyében összesen tizenkét ilyen bölcsőde épül kormányzati forrásból, a héjjasfalvi mellett már Gyulakután és Dicsőszentmártonban is felavattak egyet-egyet.
Maros megyében összesen tizenkét ilyen bölcsőde épül kormányzati forrásból, eddig hármat adtak át
Az RMDSZ javaslatára két jogszabály is szavatolja az intézmények fenntartható működését: egy 2022-es kormányrendelet értelmében a működési költségeket az állam – az oktatási minisztériumon keresztül – átvállalja a helyi önkormányzatoktól, egy frissen elfogadott rendelet pedig a 2025–2026-os időszakra biztosítja a szükséges munkahelyeket.
A program ezzel nem áll le: szerdán avatják fel a korondi bölcsődét is, így az országban már ötvenhatra nőtt a megnyílt intézmények száma. Ebből hét olyan önkormányzatnál létesült, ahol magyar polgármester vezeti a községet, huszonkettőben pedig magyar közösség is él, ami jól mutatja, hogy ez
– emelte ki Cseke Attila.
A bölcsődék egységes típusterv alapján épülnek, amit a fejlesztési minisztérium dolgozott ki 2021-ben, a közbeszerzést és a kivitelezés megszervezését is központilag intézték. A helyi önkormányzatok feladata a telek biztosítása és az uniós pályázaton való részvétel volt – Héjjasfalva teljesítette a feltételeket, ráadásul a település demográfiai mutatói növekvő tendenciát mutatnak.
Évek óta homály fedi, hogy a megrendelő miért pont az amúgy nagyon látványos zsiráfos formatervre bólintott rá – főleg annak tükrében, hogy az országban mindössze a marosvásárhelyi állatkertben nevelnek zsiráfokat, ott is csak kettőt. Mint 2022-ben megírtuk, Svédországból érkezett Marosvásárhelyre, az állatkertbe egy két- és egy hároméves recés zsiráf, Pumpkin és Kamala. Az állatkülönlegességek azóta is a marosvásárhelyi állatkert látványosságainak számítanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter is körbejárta az épületet
