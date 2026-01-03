Autóbuszt vásárolnak, pályaudvart építenek Szovátán

Újraindulhat a városi tömegközlekedés Szovátán
Fotó: Haáz Vince
Buszpályaudvar megépítésére nyert uniós pályázatot Szováta, amely kiegészíti az elektromos autóbuszok vásárlására vonatkozó korábbi terveket, és lehetőséget teremt, hogy újrainduljon a helyi tömegközlekedés.
Szovátán 2020-ban szűnt meg a városi tömegközlekedés, majd az önkormányzat 2022-ben készített egy felmérést, amelynek célja az volt, hogy kiderítse, honnan hová és milyen időközönként szeretnének utazni a városlakók.
Aktualizálják Szovátán a mobilitási tervet, és ennek érdekében a városlakókat arra kérik, hogy pár kérdésre válaszoljanak.
Ezt követően több pályázatot készítettek elő, melyek célja az volt, hogy megkönnyítsék a helyiek közlekedését.
ugyanakkor három gyors és egy lassú töltőállomást is beszereznek. Az országos közbeszerzési platformon már meghirdették a licitet, amely értelmében 7 millió lejt fordítanak a beruházásra.
A gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régió sajtóirodája a napokban arról számolt be, hogy Szováta újabb lépést tett a korszerű tömegközlekedés újraindítása érdekében,
Ennek értéke 12 millió lej, ebből tíz millió vissza nem térítendő támogatás, az összeg többi része oszlik a kormány és a helyi önkormányzat között.
Ide építik fel a korszerű buszpályaudvart
Fotó: Központi Fejlesztési Régió
A pályázaton elnyert támogatásból a Fekete rigó utcában buszpályaudvart létesítenek. Az egyszintes épületben a buszok számára alkalmas garázs és állomásozóhely mellett irodák is helyet kapnak. Emellett létesítenek egy töltőállomást, és beszereznek egy negyven férőhelyes elektromos autóbuszt is.
A pályázatot 2029 nyaráig kell életbe ültetni.
A pályaudvar épületeinek terve
Fotó: Központi Fejlesztési Régió
