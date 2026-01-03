Autóbuszt vásárolnak, pályaudvart építenek Szovátán

Buszpályaudvar megépítésére nyert uniós pályázatot Szováta, amely kiegészíti az elektromos autóbuszok vásárlására vonatkozó korábbi terveket, és lehetőséget teremt, hogy újrainduljon a helyi tömegközlekedés.

Szovátán 2020-ban szűnt meg a városi tömegközlekedés, majd az önkormányzat 2022-ben készített egy felmérést, amelynek célja az volt, hogy kiderítse, honnan hová és milyen időközönként szeretnének utazni a városlakók.

Első lépésként buszokat vásároltak

Ezt követően több pályázatot készítettek elő, melyek célja az volt, hogy megkönnyítsék a helyiek közlekedését.