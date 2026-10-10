Kis méretű szobrocskát találtak a régészek
Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum
Egy kis méretű, antropomorf, női bálványt ábrázoló szobrocskát találtak a sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum régészei a Várdombon.
A sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum közösségi oldalán számol be arról, hogy régészeik újrakezdték az ásatásokat Hargita megyében, a Csíkpálfalva község területén levő Várdombon lelőhelyen.
Örömmel számolnak be arról, hogy már az idei kutatások első napján előkerült egy lelet:
A két külön megformázott, majd összetapasztott agyagdarabból készített szobrocska a környezeti hatások következtében az illesztés mentén megrepedt.
Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum
A két világháború közötti időszakban Ferenczi Sándor régész az erdélyi dák várak jegyzékében említette a Várdombot.
A 20. század második felében Székely Zoltán régész kezdte meg itt az első régészeti ásatásokat.1999-től a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma (MNCR) újraindította a Várdomb régészeti kutatását.
Feláldozhatták őket – összesen hét csontvázat találtak a csíkpálfalvi Várdomb régészeti lelőhelyen. Évek óta folyik a feltárás ennél a földvárnál, minden alkalommal újabb felfedezéseket tesznek a kutatók. Júliusban zajlott az ásatás.
Az évtizedeken át folytatott, rendszeres ásatások során lakóépületek maradványai, szerszámok, fegyverek, kultikus tárgyak és jelentős mennyiségű festett kerámia került elő.
Ezek a leletek értékes információkat nyújtanak a Csíki-medence őskori közösségeinek életéről.
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