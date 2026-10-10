Egy kis méretű, antropomorf, női bálványt ábrázoló szobrocskát találtak a sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum régészei a Várdombon.

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A sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum közösségi oldalán számol be arról, hogy régészeik újrakezdték az ásatásokat Hargita megyében, a Csíkpálfalva község területén levő Várdombon lelőhelyen.

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Örömmel számolnak be arról, hogy már az idei kutatások első napján előkerült egy lelet: