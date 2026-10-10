Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Különleges leletet találtak a régészek a Várdombon

Kis méretű szobrocskát találtak a régészek • Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum

Kis méretű szobrocskát találtak a régészek

Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy kis méretű, antropomorf, női bálványt ábrázoló szobrocskát találtak a sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum régészei a Várdombon.

Simon Virág

2026. október 10., 16:202026. október 10., 16:20

A sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum közösségi oldalán számol be arról, hogy régészeik újrakezdték az ásatásokat Hargita megyében, a Csíkpálfalva község területén levő Várdombon lelőhelyen.

Hirdetés

Örömmel számolnak be arról, hogy már az idei kutatások első napján előkerült egy lelet:

egy kis méretű, antropomorf, női bálványt ábrázoló szobrocska a rézkorból, a Cucuteni-kultúra időszakából (Kr. e. 4500–4050).

A két külön megformázott, majd összetapasztott agyagdarabból készített szobrocska a környezeti hatások következtében az illesztés mentén megrepedt.

• Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum Galéria

Fotó: Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum

A két világháború közötti időszakban Ferenczi Sándor régész az erdélyi dák várak jegyzékében említette a Várdombot.

A 20. század második felében Székely Zoltán régész kezdte meg itt az első régészeti ásatásokat.1999-től a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeuma (MNCR) újraindította a Várdomb régészeti kutatását.

korábban írtuk

Áldozati helyszín lehetett a csíkpálfalvi Várdomb
Áldozati helyszín lehetett a csíkpálfalvi Várdomb

Feláldozhatták őket – összesen hét csontvázat találtak a csíkpálfalvi Várdomb régészeti lelőhelyen. Évek óta folyik a feltárás ennél a földvárnál, minden alkalommal újabb felfedezéseket tesznek a kutatók. Júliusban zajlott az ásatás.

A Várdomb Erdély egyik legjelentősebb és leletanyagát tekintve egyik legösszetettebb régészeti lelőhelye.

Az évtizedeken át folytatott, rendszeres ásatások során lakóépületek maradványai, szerszámok, fegyverek, kultikus tárgyak és jelentős mennyiségű festett kerámia került elő.

Ezek a leletek értékes információkat nyújtanak a Csíki-medence őskori közösségeinek életéről.

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A magyar könnyűzene nagyágyúja is ott lesz a Sepsi OSK meccsén
Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
Magyarellenes hangulatban csak kapufáig jutott a Sepsi OSK (videóval)
Mentőövet dobott a német hadiipari óriás a fekete-tengeri hajógyárnak
A török élvonalban folytatja a Sepsi OSK korábbi vezetőedzője
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
A magyar könnyűzene nagyágyúja is ott lesz a Sepsi OSK meccsén
Székelyhon

A magyar könnyűzene nagyágyúja is ott lesz a Sepsi OSK meccsén
Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
Székelyhon

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
Magyarellenes hangulatban csak kapufáig jutott a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Magyarellenes hangulatban csak kapufáig jutott a Sepsi OSK (videóval)
Mentőövet dobott a német hadiipari óriás a fekete-tengeri hajógyárnak
Krónika

Mentőövet dobott a német hadiipari óriás a fekete-tengeri hajógyárnak
A török élvonalban folytatja a Sepsi OSK korábbi vezetőedzője
Székely Sport

A török élvonalban folytatja a Sepsi OSK korábbi vezetőedzője
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 10., szombat

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
2026. október 10., szombat

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
Hirdetés
2026. október 10., szombat

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
2026. október 10., szombat

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
2026. október 10., szombat

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt

Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
2026. október 10., szombat

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
2026. október 10., szombat

Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is

Esővel, erős széllökésekkel és hegyvidéki havazással érkezik a lehűlés az országba jövő héten.

Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is
Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is
2026. október 10., szombat

Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök péntek este kijelentette, hogy nem gondol a visszalépésre, és folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.

Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök
Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök
2026. október 10., szombat

Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök
2026. október 10., szombat

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták

Jó tempóban halad az autópálya építése Maros megyében és a Lőrincfalva-Ákosfalva-Nyárádszereda szakaszon egyre több, a gépkocsiforgalmat érintő változásra lehet számítani.

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
2026. október 10., szombat

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
2026. október 10., szombat

Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat

Népszerű volt a sepsiszentgyörgyi Karriernapok 8. kiadása: a végzős középiskolásoknak szervezett és újdonságként munkabörzével összevont rendezvényre szép számban érkeztek nemcsak a diákok, hanem a más korosztályú munkakeresők is.

Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat
Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat
2026. október 10., szombat

Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat
Hirdetés
2026. október 09., péntek

Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy tervei szerint csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát.

Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu
Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu
2026. október 09., péntek

Csütörtökön terjesztené a parlament elé a kormányprogramját és a miniszterek listáját Luca Niculescu
2026. október 09., péntek

Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői felkérték Dominic Fritzet, hogy mondjon le a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről, és keressen munkát a magánszférában.

Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét
Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét
2026. október 09., péntek

Lemondatná a PSD Dominic Fritzet, az USR pártelnökét
2026. október 09., péntek

Segélycsomagot kapnak a kormánytól a rászorulók

Az ügyvivő kabinet pénteki ülésén jóváhagyta 18,87 millió lej értékű termék kivételét és ingyenes szétosztását az állami tartalékalapból a rászorulók között sürgősségi humanitárius segélyként.

Segélycsomagot kapnak a kormánytól a rászorulók
Segélycsomagot kapnak a kormánytól a rászorulók
2026. október 09., péntek

Segélycsomagot kapnak a kormánytól a rászorulók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!