Két autó ütközött Marosvásárhelyen – egy nő megsérült

Két személyautó ütközött Marosvásárhelyen, a Bolyai utcában szerda délután. A helyszínre érkező SMURD mentősök a helyszínen ellátták.

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A marosvásárhelyi Bolyai utcában történt közlekedési balesetben két személyautó volt érintett.

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A sérült nő állapotát a SMURD egészségügyi személyzete a helyszínen, vizsgálta. riasztott tűzoltók egy műszaki mentőjárművel, egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD rohammentővel szálltak ki.

A tűzoltók biztosították a helyszínt, és elvégezték a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket.