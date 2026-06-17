Két autó ütközött Marosvásárhelyen – egy nő megsérült

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két személyautó ütközött Marosvásárhelyen, a Bolyai utcában szerda délután. A helyszínre érkező SMURD mentősök a helyszínen ellátták.
2026. június 17., 19:132026. június 17., 19:13
2026. június 17., 19:142026. június 17., 19:14
A marosvásárhelyi Bolyai utcában történt közlekedési balesetben két személyautó volt érintett.
A sérült nő állapotát a SMURD egészségügyi személyzete a helyszínen, vizsgálta. riasztott tűzoltók egy műszaki mentőjárművel, egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD rohammentővel szálltak ki.
A tűzoltók biztosították a helyszínt, és elvégezték a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket.
Úgy tűnik, nem kimondottan gazdasági okokból szüntették meg a Vasárnap és a Keresztény Szó című lapok, illetve a Romkat.ro portál szerkesztőinek munkaviszonyát. A múlt csütörtökön menesztett újságírók mindenesetre jogi lépéseket fontolgatnak.
Kiemelték szerdán a Midia kikötő közelében elsüllyedt Astana vontatóhajó három eltűntnek nyilvánított matróza egyikének holttestét a roncs felszínre hozásakor – tájékoztatott a Midia Marine Terminal.
A romániaiak 81 százaléka szerint rossz irányba halad jelenleg az ország – derül ki az Avangarde friss közvélemény-kutatásának szerdán közzétett adataiból.
Különleges filmes élményben lehet része az érdeklődőknek június 19-én, pénteken 18 órától a Godako Rendezvényteremben, ahol Gergely László látványtechnikus tart interaktív előadást a hollywoodi filmgyártás kulisszatitkairól.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója szerdán úgy döntött, hogy vasárnapra összehívja a párt kongresszusát, miközben tovább mélyül a feszültség Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök és a párt vezetése között.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogatja a Veștea-kormányt – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.
Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források.
Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozások lesznek.
Elfogadta a büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezetet a szenátus szerdán, amely újradefiniálja a gyermekpornográfia fogalmát, és a cselekmények súlyához igazítja a büntetési tételeket.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.
szóljon hozzá!