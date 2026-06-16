Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire

A Nemzeti Virtuális Térbe regisztrálva online követhető az M4 Sport... • Fotó: Székelyhon

A Nemzeti Virtuális Térbe regisztrálva online követhető az M4 Sport...

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?

Bálint István

2026. június 16., 07:422026. június 16., 07:42

Nem követhetik a határon túli magyarok az anyaországi közszolgálati média közvetítéseit a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, a képernyők rendre elsötétednek Székelyföldön a vébéesemények idejére az M4 Sporton. Pedig 2022-ben, a katari focivébé idején nem így volt, akkor ugyanis „sporttörténelmi megállapodásként” harangozta be a magyar közmédia, hogy Erdélyben és Felvidéken is közvetíti a meccseket a kábeles előfizetők számára.

Interneten akkor is érvényben volt a geokódolás, de

2022-ben a romániai televíziós szolgáltatóknál szerződéssel rendelkezők tévén keresztül szabadon követhették a mérkőzéseket és egyéb vébéeseményeket magyar kommentárral.

Most azonban a kábeles közvetítésnél is tapasztaljuk a kódolást, és noha továbbra is működik a Nemzeti Virtuális Tér alapú streamingelés, az ehhez szükséges regisztráció sokaknak nehézséget okoz, illetve akinek sikerül is, az is arra panaszkodik, hogy az esti főműsoridőre tűzött mérkőzések – vélhetően a túlzott terhelés miatt – akadoznak vagy elérhetetlenné válnak. Ilyenformán akkor már inkább a stabilan, HD-minőségben elérhető, a romániai közvetítési jogokat megszerző Antena1.

A kereskedelem nem közszolgálat

És itt van a kulcs, mármint a romániai váltásban, ugyanis a 2022-es katari vébéhez képest, amikor Romániában is a közszolgálati tévé (TVR) adta a meccseket, 2026-ra már az Antena1 lett a befutó a közvetítési jogokat illetően, akárcsak 2030-ra – legalábbis ez derül ki abból a válaszlevélből, amelyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó- és Marketingirodája küldött a Székelyhon megkeresésére.

... ha nem nézik túl sokan. Főműsoridőben meg-megszakad vagy elérhetetlenné válik az online adás a határon túli magyar állampolgároknál • Fotó: Székelyhon Galéria

... ha nem nézik túl sokan. Főműsoridőben meg-megszakad vagy elérhetetlenné válik az online adás a határon túli magyar állampolgároknál

Fotó: Székelyhon

Tájékoztatásuk szerint az idei korlátozás fő oka, hogy „az európai közszolgálati műsorszolgáltató szervezeteket tömörítő European Broadcasting Union (EBU) tagjai közül a román közszolgálati média nem tudta megszerezni a labdarúgó-világbajnokság közvetítési jogait, így az EBU keretein belüli területi korlátozás nélküli terjesztés lehetősége a vb idején nem valósulhatott meg, ezért

Idézet
sajnos az adást a szerződéses előírás szerint kódolnunk kell.

– írják az MTVA válaszában, hangsúlyozva, hogy minden esetben igyekeznek megszerezni a kábelen történő közvetítési lehetőséget is műsoraikhoz, de „a sportközvetítési jogok tulajdonosai az országonként történő értékesítésben érdekeltek,

Idézet
a helyi médiaszolgáltatóknak pedig nem áll érdekében, ha szolgáltatásuk helyett a magyar anyanyelvű honfitársaink a mérkőzéseket az M4 Sporton követik

(hiszen az a nézettségükre, reklámbevételükre kedvezőtlen hatással van). Ennek megfelelően kiemelten ügyelnek arra, hogy jogaikat zavartalanul gyakorolhassák.”

A jövő zenéje

A továbbiakban – a következő foci Eb-t és a nyári olimpiát firtató kérdésünkre válaszolva – leszögezik, „a magyar közmédia mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország határain túl is nézhetők legyenek a legfontosabb magyar érdekeltségű sportesemények. Ezért is fontos és örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a magyar válogatott összes meccse, valamint a 2028-as futball Eb és nyári olimpia is elérhető lesz Romániában az M4 csatornán” – ígérik az MTVA-tól.

Hirdetés

Nos, ami a 2028-as foci Eb-t illeti, egyfelől természetesen nincs kizárva a magyar érdekeltség, sőt ezek után mondhatjuk, Szoboszlaiék vállát így még a határon túli közvetítések terhe is nyomja, másfelől Romániában a 2028-as Eb-t megint nem az EBU-tagos köztévé, a TVR adja, hanem a 2024-es tornához hasonlóan a PRO TV. Magyarán: egy ide, egy oda. Majd a végén kiderül, hogy mit látunk a tévében.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Magazin Labdarúgás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Székelyhon

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Székely Sport

Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Krónika

Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Székely Sport

Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 15., hétfő

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban

A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben.

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
2026. június 15., hétfő

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn este televíziós szereplésre hivatkozva távozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának üléséről.

Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea
Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea
2026. június 15., hétfő

Otthagyta a PNL vezetőségi ülését Adrian Veștea
2026. június 15., hétfő

Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kormányzati részvételt ajánlott az RMDSZ-nek – számolt be Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.

Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség
Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség
2026. június 15., hétfő

Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség
2026. június 15., hétfő

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szerdán csak „elméleti”, informális megbeszélése volt Nicușor Dan államfővel az esetleges kormányalakítási megbízásáról.

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
2026. június 15., hétfő

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
2026. június 15., hétfő

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
2026. június 15., hétfő

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak

A Román Vámhatóság alkalmazottait is képviselő Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az intézmény dolgozói szerdán kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
2026. június 15., hétfő

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
2026. június 15., hétfő

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését

Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrian Veștea kormányát, előbb megvárja, hogy milyen álláspontra jut a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
2026. június 15., hétfő

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 

Dobos Melindát nevezték ki Hargita Megye Tanácsának megyemenedzseri tisztségére a hétfői tanácsülésen.

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
2026. június 15., hétfő

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
2026. június 15., hétfő

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással

Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
2026. június 15., hétfő

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
2026. június 15., hétfő

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
2026. június 15., hétfő

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!