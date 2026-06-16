Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire

A Nemzeti Virtuális Térbe regisztrálva online követhető az M4 Sport...
Fotó: Székelyhon
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?
Nem követhetik a határon túli magyarok az anyaországi közszolgálati média közvetítéseit a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, a képernyők rendre elsötétednek Székelyföldön a vébéesemények idejére az M4 Sporton. Pedig 2022-ben, a katari focivébé idején nem így volt, akkor ugyanis „sporttörténelmi megállapodásként” harangozta be a magyar közmédia, hogy Erdélyben és Felvidéken is közvetíti a meccseket a kábeles előfizetők számára.
Interneten akkor is érvényben volt a geokódolás, de
Most azonban a kábeles közvetítésnél is tapasztaljuk a kódolást, és noha továbbra is működik a Nemzeti Virtuális Tér alapú streamingelés, az ehhez szükséges regisztráció sokaknak nehézséget okoz, illetve akinek sikerül is, az is arra panaszkodik, hogy az esti főműsoridőre tűzött mérkőzések – vélhetően a túlzott terhelés miatt – akadoznak vagy elérhetetlenné válnak. Ilyenformán akkor már inkább a stabilan, HD-minőségben elérhető, a romániai közvetítési jogokat megszerző Antena1.
És itt van a kulcs, mármint a romániai váltásban, ugyanis a 2022-es katari vébéhez képest, amikor Romániában is a közszolgálati tévé (TVR) adta a meccseket, 2026-ra már az Antena1 lett a befutó a közvetítési jogokat illetően, akárcsak 2030-ra – legalábbis ez derül ki abból a válaszlevélből, amelyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó- és Marketingirodája küldött a Székelyhon megkeresésére.
... ha nem nézik túl sokan. Főműsoridőben meg-megszakad vagy elérhetetlenné válik az online adás a határon túli magyar állampolgároknál
Fotó: Székelyhon
Tájékoztatásuk szerint az idei korlátozás fő oka, hogy „az európai közszolgálati műsorszolgáltató szervezeteket tömörítő European Broadcasting Union (EBU) tagjai közül a román közszolgálati média nem tudta megszerezni a labdarúgó-világbajnokság közvetítési jogait, így az EBU keretein belüli területi korlátozás nélküli terjesztés lehetősége a vb idején nem valósulhatott meg, ezért
– írják az MTVA válaszában, hangsúlyozva, hogy minden esetben igyekeznek megszerezni a kábelen történő közvetítési lehetőséget is műsoraikhoz, de „a sportközvetítési jogok tulajdonosai az országonként történő értékesítésben érdekeltek,
(hiszen az a nézettségükre, reklámbevételükre kedvezőtlen hatással van). Ennek megfelelően kiemelten ügyelnek arra, hogy jogaikat zavartalanul gyakorolhassák.”
A továbbiakban – a következő foci Eb-t és a nyári olimpiát firtató kérdésünkre válaszolva – leszögezik, „a magyar közmédia mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyarország határain túl is nézhetők legyenek a legfontosabb magyar érdekeltségű sportesemények. Ezért is fontos és örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a magyar válogatott összes meccse, valamint a 2028-as futball Eb és nyári olimpia is elérhető lesz Romániában az M4 csatornán” – ígérik az MTVA-tól.
Nos, ami a 2028-as foci Eb-t illeti, egyfelől természetesen nincs kizárva a magyar érdekeltség, sőt ezek után mondhatjuk, Szoboszlaiék vállát így még a határon túli közvetítések terhe is nyomja, másfelől Romániában a 2028-as Eb-t megint nem az EBU-tagos köztévé, a TVR adja, hanem a 2024-es tornához hasonlóan a PRO TV. Magyarán: egy ide, egy oda. Majd a végén kiderül, hogy mit látunk a tévében.
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