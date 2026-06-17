Fotó: Haáz Vince
Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.
Közleményben tisztázza a marosvásárhelyi városháza, hogy mi történik az utcai takarításra és a szemeteskukák ürítésére vonatkozó szolgáltatói szerződéssel. Mint ismert, ezt a szerződést június 5-én kötötték meg, közvetlen megbízás útján egy brassói céggel, értéke 24 millió lej és egy évre érvényes, vagy amíg lejár az országos, hulladékgazdálkodásra vonatkozó közbeszerzés.
Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
Szerdán a világhálón olyan bejegyzések jelentek meg, amelyek szerint az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanács (CNSC) megalapozottnak minősítette a közvetlen megbízás lebonyolítására vonatkozó óvást és ezzel érvénytelenítette a szerződést.
A marosvásárhelyi városháza sajtóirodája ennek kapcsán a következőket közölte: az eljárással kapcsolatban két cég kifogásokat nyújtott be az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácshoz (CNSC). Marosvásárhely részt vett az eljárásban, és a törvényes határidőn belül elküldte álláspontját, valamint a kért dokumentumokat.
„A CNSC döntését Marosvásárhely eddig hivatalosan még nem kapta meg. A törvény szerint
Fontos kiemelni, hogy az a szolgáltató, amely jelenleg a 2026.06.05./91 számú szerződés alapján végzi az utcai köztisztasági szolgáltatást, nem kapott értesítést az eljárásról, és nem vett részt félként a CNSC előtti eljárásban.”
A közleményben arról is beszámolnak, hogy a városháza álláspontja szerint a szerződés a jogszabályi előírások betartásával került odaítélésre, és továbbra is érvényben van.
az utcai köztisztasági szolgáltatásokat pedig megszakítás nélkül biztosítják Marosvásárhely lakói számára” – írják.
Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.
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