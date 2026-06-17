Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.

Simon Virág

2026. június 17., 21:052026. június 17., 21:05

Közleményben tisztázza a marosvásárhelyi városháza, hogy mi történik az utcai takarításra és a szemeteskukák ürítésére vonatkozó szolgáltatói szerződéssel. Mint ismert, ezt a szerződést június 5-én kötötték meg, közvetlen megbízás útján egy brassói céggel, értéke 24 millió lej és egy évre érvényes, vagy amíg lejár az országos, hulladékgazdálkodásra vonatkozó közbeszerzés.

korábban írtuk

Soós Zoltán: hétfőtől újrakezdik a város takarítását, hacsak a prefektúra nem akadályozza meg
Soós Zoltán: hétfőtől újrakezdik a város takarítását, hacsak a prefektúra nem akadályozza meg

Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.

Megóvták az eljárást

Szerdán a világhálón olyan bejegyzések jelentek meg, amelyek szerint az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanács (CNSC) megalapozottnak minősítette a közvetlen megbízás lebonyolítására vonatkozó óvást és ezzel érvénytelenítette a szerződést.

Az eljárást a Bratner és a Sylevy Cleaning cégek támadták meg.

A marosvásárhelyi városháza sajtóirodája ennek kapcsán a következőket közölte: az eljárással kapcsolatban két cég kifogásokat nyújtott be az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácshoz (CNSC). Marosvásárhely részt vett az eljárásban, és a törvényes határidőn belül elküldte álláspontját, valamint a kért dokumentumokat.

Hirdetés

„A CNSC döntését Marosvásárhely eddig hivatalosan még nem kapta meg. A törvény szerint

Idézet
a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül lehet azt bíróságon megtámadni. A város fenntartja a jogot, hogy a döntés hivatalos kézhezvételét követően éljen ezzel a jogi lehetőséggel.

Fontos kiemelni, hogy az a szolgáltató, amely jelenleg a 2026.06.05./91 számú szerződés alapján végzi az utcai köztisztasági szolgáltatást, nem kapott értesítést az eljárásról, és nem vett részt félként a CNSC előtti eljárásban.”

Érvényes a szerződés

A közleményben arról is beszámolnak, hogy a városháza álláspontja szerint a szerződés a jogszabályi előírások betartásával került odaítélésre, és továbbra is érvényben van.

Idézet
Jelenleg nincs semmilyen intézkedés a szerződés felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozóan,

az utcai köztisztasági szolgáltatásokat pedig megszakítás nélkül biztosítják Marosvásárhely lakói számára” – írják.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Új tarifák jönnek, csökkenhet a gázszámla, bár azért nem mindenkinél
Erling Haaland történelmet írt, magabiztosan nyert Norvégia
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Székelyhon

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Székelyhon

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Székely Sport

Gyergyóból Brassóba igazolt a finn alapember
Új tarifák jönnek, csökkenhet a gázszámla, bár azért nem mindenkinél
Krónika

Új tarifák jönnek, csökkenhet a gázszámla, bár azért nem mindenkinél
Erling Haaland történelmet írt, magabiztosan nyert Norvégia
Székely Sport

Erling Haaland történelmet írt, magabiztosan nyert Norvégia
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 17., szerda

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán

Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
2026. június 17., szerda

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba

Visszatért dolgozni háromszáz alkalmazott a marosvásárhelyi vegyipari kombinátba hétfőtől, míg hatszázan továbbra is a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltik. A visszahívott dolgozók a termelés újraindítását készítik elő.

Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba
Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba
2026. június 16., kedd

Az alkalmazottak egyharmada visszatért dolgozni a vegyipari kombinátba
2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon

Négy helyszín, két színpad és kétmillió lej – ezek a legfontosabb tudnivalók az idei, június 25. és 28. közötti, immár 29. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi városnapoktól. Íme néhány fellépő: Follow the Flow, Șuie Paparude, Blahalouisiana, Voltaj.

Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon
Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon
2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyi városnapok kétmillió lejből négy helyszínen, két színpadon
2026. június 15., hétfő

HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások

Beindítaná a Maros HÉV Egyesület a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti helyi érdekeltségű vonatot, de ehhez az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására is szükség van. A napokban több településen is szavaznak majd a kérdésben.

HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások
HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások
2026. június 15., hétfő

HÉV-beruházás Maros megyében: így oszlanak meg a hozzájárulások
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására

Módosította a kulturális események támogatási szabályzatát Marosvásárhely képviselő-testülete, így a nagy fesztiválokat ezentúl nem partneri szerződéssel, hanem pályázati úton támogathatják a költségvetésből. A megyei tanácsnál még keresik a megoldást.

Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására
Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására
2026. június 15., hétfő

Megtalálták a kiskaput a fesztiválok támogatására
2026. június 15., hétfő

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében

Egy állattartó gazdaság közelében találtak rá egy 57 éves, Etédről származó férfi holttestére vasárnap este Maros megyében.

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
2026. június 15., hétfő

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
2026. június 15., hétfő

Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert

Népszavazással váltották le a Maros megyei Mezőszengyel polgármesterét: a vasárnapi referendumon 594-en támogatták Vasile Grec menesztését, 544-en ellene szavaztak. A községet az új választásokig ideiglenesen az alpolgármester vezeti.

Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert
Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert
2026. június 15., hétfő

Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert
Hirdetés
2026. június 14., vasárnap

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben

A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
2026. június 14., vasárnap

Egy év alatt 12 ember vesztette életét 188 közúti balesetben
2026. június 14., vasárnap

A századforduló iPhone-ja: műtárgyszakértő mesélt a szecesszió tárgykultúrájáról

A szecesszió világnapját Marosvásárhelyen is megünnepelték, hiszen itt található Kelet-Európa egyik szecessziós csúcsteljesítménye, a Kultúrpalota. Itt mesélt szombat este Megyesi Balázs műtárgyszakértő a 20. század eleji polgár mindennapjairól.

A századforduló iPhone-ja: műtárgyszakértő mesélt a szecesszió tárgykultúrájáról
A századforduló iPhone-ja: műtárgyszakértő mesélt a szecesszió tárgykultúrájáról
2026. június 14., vasárnap

A századforduló iPhone-ja: műtárgyszakértő mesélt a szecesszió tárgykultúrájáról
2026. június 13., szombat

Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek

Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.

Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek
Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek
2026. június 13., szombat

Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!