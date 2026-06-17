Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó

Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A hírt Mariana Moldovan, a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház szóvivője erősítette meg kedden az Agerpresnek , a lányt ugyanis a kórház intenzív osztályán ápolták .

újra kellett éleszteniük a 12 éves lányt, akinek a szíve megállt. Ezután SMURD-helikopterrel vitték a marosvásárhelyi kórházba.

A baleset másik két áldozata, egy 11 éves lány és egy 31 éves nő szintén megsérültek, de őket még hétfőn hazaengedték a besztercei sürgősségi kórházból. A 11 éves lány a térdein szenvedett el horzsolásokat és zúzódásokat, a 31 éves nő pedig a bal vállán és lábán.

korábban írtuk Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.

A Beszterce-Naszód megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 17-es országúton haladó 59 éves Botoșani megyei férfi eddig ismeretlen okok miatt elveszítette uralmát a kormány fölött, és átsodródott a szembejövő sávra, majd fel a járdára, ahol elgázolt három járókelőt, és végül nekiütközött három leparkolt autónak.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a baleset körülményeit.