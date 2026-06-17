Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó

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Fotó: Haáz Vince
Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.
A hírt Mariana Moldovan, a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház szóvivője erősítette meg kedden az Agerpresnek, a lányt ugyanis a kórház intenzív osztályán ápolták.
A hétfő délután Marosborgón történt balesethez kiszálló mentőegységeknek
A baleset másik két áldozata, egy 11 éves lány és egy 31 éves nő szintén megsérültek, de őket még hétfőn hazaengedték a besztercei sürgősségi kórházból. A 11 éves lány a térdein szenvedett el horzsolásokat és zúzódásokat, a 31 éves nő pedig a bal vállán és lábán.
A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.
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A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a baleset körülményeit.
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