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Meghalt a marosvásárhelyi kórházban a 12 éves lány, akit a járdán gázolt el egy autó

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.

Székelyhon

2026. június 17., 08:592026. június 17., 08:59

A hírt Mariana Moldovan, a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház szóvivője erősítette meg kedden az Agerpresnek, a lányt ugyanis a kórház intenzív osztályán ápolták.

A hétfő délután Marosborgón történt balesethez kiszálló mentőegységeknek

újra kellett éleszteniük a 12 éves lányt, akinek a szíve megállt. Ezután SMURD-helikopterrel vitték a marosvásárhelyi kórházba.

A baleset másik két áldozata, egy 11 éves lány és egy 31 éves nő szintén megsérültek, de őket még hétfőn hazaengedték a besztercei sürgősségi kórházból. A 11 éves lány a térdein szenvedett el horzsolásokat és zúzódásokat, a 31 éves nő pedig a bal vállán és lábán.

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A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.

A Beszterce-Naszód megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 17-es országúton haladó 59 éves Botoșani megyei férfi eddig ismeretlen okok miatt elveszítette uralmát a kormány fölött, és átsodródott a szembejövő sávra, majd fel a járdára, ahol elgázolt három járókelőt, és végül nekiütközött három leparkolt autónak.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a baleset körülményeit.

Belföld Baleset Marosvásárhely Tragédia
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