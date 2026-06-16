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Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgó (Mureșenii Bârgăului) településen.

Székelyhon

2026. június 16., 12:442026. június 16., 12:44

A gyermeket géppel lélegeztetik – számolt be az Agerpres hírügynökségnek kedden Mariana Moldovan kórházi szóvivő.

A hétfő délután Marosborgón történt balesethez kiszálló mentőegységeknek

újra kellett éleszteniük a 12 éves lányt, akinek a szíve megállt. Ezután SMURD-helikopterrel vitték a marosvásárhelyi kórházba.

A baleset másik két áldozata, egy 11 éves lány és egy 31 éves nő szintén megsérültek, de őket még hétfőn hazaengedték a besztercei sürgősségi kórházból. A 11 éves lány a térdein szenvedett el horzsolásokat és zúzódásokat, a 31 éves nő pedig a bal vállán és lábán.

A Beszterce-Naszód megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 17-es országúton haladó 59 éves, Botoșani megyei férfi eddig ismeretlen okok miatt elveszítette uralmát a jármű felett és átsodródott a szembejövő sávra, majd fel a járdára, ahol elgázolt három járókelőt, és végül nekiütközött három leparkolt autónak.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a baleset körülményeit.

Belföld Baleset Marosvásárhely Közlekedés
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