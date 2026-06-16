Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó

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Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgó (Mureșenii Bârgăului) településen.
A gyermeket géppel lélegeztetik – számolt be az Agerpres hírügynökségnek kedden Mariana Moldovan kórházi szóvivő.
A hétfő délután Marosborgón történt balesethez kiszálló mentőegységeknek
A baleset másik két áldozata, egy 11 éves lány és egy 31 éves nő szintén megsérültek, de őket még hétfőn hazaengedték a besztercei sürgősségi kórházból. A 11 éves lány a térdein szenvedett el horzsolásokat és zúzódásokat, a 31 éves nő pedig a bal vállán és lábán.
A Beszterce-Naszód megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 17-es országúton haladó 59 éves, Botoșani megyei férfi eddig ismeretlen okok miatt elveszítette uralmát a jármű felett és átsodródott a szembejövő sávra, majd fel a járdára, ahol elgázolt három járókelőt, és végül nekiütközött három leparkolt autónak.
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben és vizsgálja a baleset körülményeit.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kedden úgy döntött, hogy nem vesz részt Adrian Veștea kormányában.
Nyilvánosságra hozta az ellene készült vádiratot Barti Tihamér, aki kedden részletesen beszélt az ellene zajló büntetőeljárásról. A politikus ügyét tárgyaló alapfokú eljárás még nem indult el. Arra számít, hogy az eljárás hosszú évekig elhúzódhat.
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.
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Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.
Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt.
A 2026-os focivébé kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?