Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban

Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.

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Robbanásról érkezett bejelentés Székelyudvarhelyen, ahol egy négyemeletes tömbház második emeleti lakásában ütött ki tűz. A Függetlenség sugárúti helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltóság több egysége vonult ki.

A Hargita megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz egy lakás belsejében alakult ki, a lépcsőház sűrű füsttel telt meg. A beavatkozás során heten hagyták el az épületet, senki nem sérült meg.