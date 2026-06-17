Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban

Fotó: olti angyalka
Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.
2026. június 17., 14:042026. június 17., 14:04
2026. június 17., 14:442026. június 17., 14:44
Robbanásról érkezett bejelentés Székelyudvarhelyen, ahol egy négyemeletes tömbház második emeleti lakásában ütött ki tűz. A Függetlenség sugárúti helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltóság több egysége vonult ki.
A Hargita megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz egy lakás belsejében alakult ki, a lépcsőház sűrű füsttel telt meg. A beavatkozás során heten hagyták el az épületet, senki nem sérült meg.
Fotó: Olvasói felvétel
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a mentés idejére ideiglenesen lezárták a Függetlenség sugárút egyirányú szakaszát. Mint írják, a korlátozás időtartama egyelőre bizonytalan. Arra kérik az autósokat, válasszanak alternatív útvonalakat.
Fotó: Olvasói felvétel
Helyszíni információink szerint senki nem tartózkodott a lakásban a robbanás idején. Ugyancsak a helyszínen – immár a hatóságok által is megerősítve – megtudtuk, hogy a lépcsőházat sikerült kiszellőztetni, a szomszédos lakók visszamehettek lakásaikba, úgy tűnik, kár csak abban a lakásban keletkezett, amelyikben a robbanás történt.
Fotó: Olvasói felvétel
Fotó: Olvasói felvétel
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