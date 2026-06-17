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Az USR sem támogatja, előfordulhat, hogy végül csak a PSD szavazza meg Adrian Veștea kormányát

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogatja a Veștea-kormányt – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.

Székelyhon

2026. június 17., 18:152026. június 17., 18:15

2026. június 17., 18:152026. június 17., 18:15

A politikus emlékeztetett: az USR országos vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatja a kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. Elmondta, hogy

személyesen a Veștea-kabinet ellene fog szavazni, és meggyőződése, hogy a párttársai is ugyanezt teszik majd.

A miniszter szerint a választók az elmúlt évben két alkalommal is elutasították a Szociáldemokrata Pártból (PSD) és a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) álló egykori Szociálliberális Szövetség (USL) feltámasztását.

Idézet
Nem szavazhatjuk meg egy év elteltével az USL-t, megfeledkezve a választók akaratáról”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

Buzoianu nevetségesnek nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint néhány USR-s képviselő és szenátor támogatni fogja a kijelölt miniszterelnököt. Szerinte a Veștea-kormány azért nem támogatható, mert akadályozná a reformokat.

Arra a kérdésre, hogy miért jobb a Bolojan-kormány egy PSD-PNL-kormánynál, Buzoianu kijelentette:

a jelenlegi kabinet a reformjai miatt is kényelmetlenné vált.

Saját minisztériuma példájaként a Romsilva reformját, a tengerparti illegális épületek feltárását és egy részük lebontását, valamint a Környezetőrség által feltárt szabálysértések és bűncselekmények számának növekedését említette.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Olt megyei képviselője, Gigel Știrbu szerint a jelenlegi politikai helyzet egyre inkább az „abszurd színházra” emlékeztet, és

könnyen előfordulhat, hogy végül csak a Szociáldemokrata Párt (PSD) szavazza meg Adrian Veștea kormányát.

Szerdai Facebook-bejegyzésében a politikus emlékeztetett: a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) után az RMDSZ is bejelentette, hogy nem szavaz bizalmat Adrian Veștea kormányának, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nevében Petrișor Peiu, illetve az SOS Románia egyik képviselője is hasonló döntésről számolt be.

„Ha így haladunk, végül a PSD marad a Veștea-kormány egyetlen támogatója. Aligha volt még példa a román politikában arra, hogy egy olyan miniszterelnök-jelöltet, akit a PSD alternatívájaként állítottak be, végül szinte kizárólag a PSD támogat” – fogalmazott. A politikus szerint

a jelenlegi helyzet inkább politikai szatírára hasonlít, mintsem stabil kormányalakítási folyamatra.

Știrbu hangsúlyozta, a parlamenti többség létrehozását háttéregyeztetésekkel, politikai alkukkal és a más pártok belügyeibe való beavatkozással próbálták elérni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Mindennek az lett az eredménye, hogy a parlamenti többség helyett jelenleg van egy „elutasítást elutasításra halmozó” miniszterelnök-jelölt, a stabilitás helyett bizonytalanság, a megoldás helyett pedig egy kísérlet.

„És ha ennek a politikai kísérletnek a végén csak a PSD képviselői szavazzák meg a Veștea-kormányt, akkor Románia az elmúlt évek egyik legnagyobb politikai iróniájának lesz tanúja.

Idézet
Miután heteken át a reformokról, a változásról és a régi beidegződésektől való elszakadásról szólt a diskurzus, kiderülhet, hogy a Veștea-kormányt sem a liberálisok, sem az USR, sem a szuverenisták nem támogatják”

– tette hozzá Gigel Știrbu.

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy szerdán benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt politikusai mellett szakértők is helyet kapnak. Veștea a România TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem mond le a kormányalakítási megbízásról, és végig akarja vinni az eljárást. Szerinte Románia nincs jó helyzetben, ezért a politikusoknak félre kell tenniük az egójukat, és cselekedniük kell, mert ezt várják el tőlük a választók.

Belföld
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