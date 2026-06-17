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A kórházi fertőzések visszaszorítása minden pénzt megér

A kézhigiéné és a fertőzésmegelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet a székelyudvarhelyi kórházban májusban, ezt jelöli az épületre kihelyezett embléma is • Fotó: Olti Angyalka

A kézhigiéné és a fertőzésmegelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet a székelyudvarhelyi kórházban májusban, ezt jelöli az épületre kihelyezett embléma is

Fotó: Olti Angyalka

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Új mammográf, korszerű fertőtlenítő-rendszerek, újszülött-szállító inkubátor és több tucat diagnosztikai eszköz került a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba az elmúlt években megvalósított európai uniós pályázatoknak köszönhetően.

László Ildikó

2026. június 17., 21:472026. június 17., 21:47

Három év munkájának eredményeit mutatták be kedden Székelyudvarhelyen: négy, a városi kórház fejlesztését célzó európai uniós pályázat zárult le vagy érkezett a végső szakaszába, amelynek összértéke csaknem 25 millió lej.

A sajtótájékoztatón az intézményt fenntartó székelyudvarhelyi városháza első embere, Szakács-Paál István polgármester, Komoróczy Zsolt kórházmenedzser, valamint a projektek lebonyolításában részt vevő városházi munkatársak ismertették az eredményeket.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester hangsúlyozta, minden beruházást az orvosokkal folytatott egyeztetés előzött meg, így

olyan eszközöket sikerült beszerezni, amelyekre valóban szükség volt.

Komoróczy Zsolt szerint különösen fontos, hogy a székelyudvarhelyi kórház az utóbbi években egyre sikeresebben tudott pályázati forrásokat lehívni, miközben tavaly további közel 9 millió lejnyi közvetlen fejlesztési támogatás is érkezett az intézményhez.

A kórház és a városháza munkatársai közösen dolgoztak a négy nagy pályázaton • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A kórház és a városháza munkatársai közösen dolgoztak a négy nagy pályázaton

Fotó: Olti Angyalka

Új műszerek a szakrendelőkben

A járóbeteg-rendelők korszerűsítésére több mint 7,5 millió lejt fordítottak. A beruházás részeként számos új orvosi eszközt vásároltak.

A legjelentősebb beszerzések közé tartozik az

1,5 millió lej értékű digitális mammográf, amely az emlőrák korai felismerését segíti.

Emellett új Doppler-ultrahang készülékek kerültek a kardiológiai és belgyógyászati rendelőkbe, modern fül-orr-gégészeti vizsgálóállomást, szemfenékkamerákat, valamint egy FibroScan készüléket is beszereztek, amely a máj állapotának vizsgálatát teszi lehetővé – ismertette Puskás Emese, a projekt menedzsere.

Erősítették a fertőzésmegelőzést

A legnagyobb értékű beruházás a kórházi fertőzések visszaszorítását szolgálta. A több mint 15,4 millió lejes projekt keretében korszerűsítették a sterilizálási folyamatokat, új fertőtlenítő és monitorozó rendszereket szereztek be, valamint fejlesztették a mikrobiológiai laboratóriumot – számolt be Balázs Sarolta, a projektfelelős.

A székelyudvarhelyi kórház több mint 110 ezer ember ellátásáról gondoskodik Udvarhelyszéken • Fotó: olti angyalka Galéria

A székelyudvarhelyi kórház több mint 110 ezer ember ellátásáról gondoskodik Udvarhelyszéken

Fotó: olti angyalka

Komoróczy Zsolt szerint a pályázat egyik legfontosabb eredménye az új sterilizáló központ létrehozása, amelynek átadása a közeljövőben várható. Hangsúlyozta: a belső fertőzések megelőzése ma az egyik legfontosabb kihívás, ezért ezen a területen különösen fontosak a fejlesztések.

A legkisebbekért

Két kisebb projekt a szülészeti és újszülöttosztályt, illetve a családtervezési rendelőt érintette. A közel 262 ezer lejes beruházás során

lélegeztető berendezést, újszülött-szállító inkubátort, életfunkciókat figyelő monitorokat és levegő–oxigén keverőket vásároltak.

Ezek elsősorban a koraszülöttek és a légzési nehézségekkel született újszülöttek ellátását segítik.

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Emellett felújították a családtervezési rendelőt is, és új bútorzatot szereztek be. A beruházás értéke meghaladta a 48 ezer lejt.

További fejlesztések következhetnek

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kórház egy 2,5 millió lejes digitalizációs projektet is elnyert, amely révén szervereket, számítógépeket és táblagépeket vásárolnak. Ezen kívül a Vodafone Alapítványnál nyert 300 ezer lejes támogatásból tovább fejlesztik az újszülöttosztályt.

Komoróczy Zsolt arról is beszélt, hogy jelenleg – a rezidensekkel együtt –

147 orvos dolgozik a kórházban,

és több szakterületen már klinikai szintű ellátást nyújtanak. A közelmúltban új urológiai műtéti eljárást vezettek be, júliusban pedig egy új laparoszkópos sebészeti beavatkozást terveznek elvégezni első alkalommal Székelyudvarhelyen.

A következő nagy kihívást ugyanakkor továbbra is az intézmény épületállományának bővítése és korszerűsítése jelenti – zárta az intézmény vezetője.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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