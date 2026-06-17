Magyar Péter: a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a védett ár kivezetését – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

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Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket.

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A kormányfő az MTI szemléje szerint megjegyezte, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint