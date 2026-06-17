Kelemen Hunor szerint egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány lenne az egyik megoldás

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.
A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvivő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilie Bolojannal és Dominic Fritzcel szinte hetente egyeztetnek, és
Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség.
Megjegyezte, hogy valójában a Veștea-kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit – ismerteti az Agerpres.
Ilyen körülmények között a politikus szerint három megoldási lehetőség kínálkozik.
Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni – magyarázta.
A szövetségi elnök szerint a második lehetőség egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány, a harmadik pedig egy kisebbségi PSD-kormány. Kelemen elmondta, hogy
Szerinte egy kisebbségi kormány működtetéséhez mindenképpen meg kell állapodni azokkal a pártokkal, amelyek kívülről támogatják a kabinetet. A megállapodásban pedig rögzíteni kell, hogy ezek a pártok milyen célok érdekében biztosítják a kisebbségi kormány működését.
Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilie Bolojan nyitottnak mutatkozott egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de
A szövetségi elnök szerint az továbbra is kizárt, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásának hiányában a PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány az AUR-hoz forduljon segítségért.
– jelentette ki.
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