Kelemen Hunor szerint egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány lenne az egyik megoldás

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.

Tamás Attila 2026. június 17., 16:382026. június 17., 16:38

A szövetségi elnök a parlamentben elmondta, hogy az ügyvivő kormány mögött álló koalíció vezetőiként Ilie Bolojannal és Dominic Fritzcel szinte hetente egyeztetnek, és

legutóbb arról tárgyaltak, mi történik, ha a parlament nem szavazza meg a Veștea-kormány beiktatását.

Kelemen szerint a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett csak kisebbségi kormány alakítására van lehetőség. Hirdetés Megjegyezte, hogy valójában a Veștea-kormány sem lenne többségi kormány, mert lehet ugyan, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megszavazza a beiktatását, de kétséges, hogy támogatni fogja a törvénytervezeteit – ismerteti az Agerpres. Ilyen körülmények között a politikus szerint három megoldási lehetőség kínálkozik.

Az RMDSZ számára továbbra is a korábbi koalíció újjáalakítása az első számú opció.

Szerinte ehhez mindegyik pártnak rugalmasabbnak kell lennie, mert csak így lehet érdemi dolgokról tárgyalni – magyarázta. A szövetségi elnök szerint a második lehetőség egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány, a harmadik pedig egy kisebbségi PSD-kormány. Kelemen elmondta, hogy

az RMDSZ megszavazna egy kisebbségi PSD-kormányt, ha azt szociáldemokrata miniszterelnök vezetné, illetve egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormányt is, ha nem Ilie Bolojan a miniszterelnök.

Szerinte egy kisebbségi kormány működtetéséhez mindenképpen meg kell állapodni azokkal a pártokkal, amelyek kívülről támogatják a kabinetet. A megállapodásban pedig rögzíteni kell, hogy ezek a pártok milyen célok érdekében biztosítják a kisebbségi kormány működését. Kérdésre válaszolva Kelemen elmondta, hogy Ilie Bolojan nyitottnak mutatkozott egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány alakítására, és elfogadna más miniszterelnököt, de

kormányfőjelöltekről egyáltalán nem tárgyaltak ezeken a megbeszéléseken.

A szövetségi elnök szerint az továbbra is kizárt, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatásának hiányában a PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány az AUR-hoz forduljon segítségért.

Én a koalíció újjáalakítását szeretném, ha ez lehetséges. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz, de mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogyan lehet kisebbségi kormányt alakítani az AUR szavazatai nélkül”