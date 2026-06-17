Hollywood kulisszatitkai Gyergyószentmiklóson

Különleges filmes élményben lehet része az érdeklődőknek június 19-én, pénteken 18 órától a Godako Rendezvényteremben, ahol Gergely László látványtechnikus tart interaktív előadást a hollywoodi filmgyártás kulisszatitkairól.

Gergely Imre 2026. június 17., 18:222026. június 17., 18:22

A szakember több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi filmiparban, és olyan nagyszabású produkciók megvalósításában vett részt, mint a World War Z Brad Pitt főszereplésével, a Blade Runner 2049 Ryan Goslinggal és Harrison Forddal, a Netflix népszerű sorozata, a Barbárok, valamint az Underworld-franchise. Hirdetés Az esemény során a résztvevők testközelben láthatják,

hogyan készülnek a filmvásznon, tévéképernyőkön látható látványos robbanások, a mesterséges köd, a hó, vagy éppen a speciális filmes vér.

Gergely László videós bemutatóval szemlélteti azokat a technikai megoldásokat és biztonsági előírásokat, amelyek a hollywoodi produkciók látványvilágát megteremtik. Az előadás egyik legizgalmasabb része a kézbe vehető kellék- és fegyverkiállítás lesz. A közönség közelről tekintheti meg az említett filmekben használt eredeti filmes kellékeket, sőt

fotózkodni is lehet azokkal a tárgyakkal, amelyeket világhírű színészek viseltek a forgatások során.