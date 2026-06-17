Hollywood kulisszatitkai Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely László facebook oldala
Különleges filmes élményben lehet része az érdeklődőknek június 19-én, pénteken 18 órától a Godako Rendezvényteremben, ahol Gergely László látványtechnikus tart interaktív előadást a hollywoodi filmgyártás kulisszatitkairól.
A szakember több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi filmiparban, és olyan nagyszabású produkciók megvalósításában vett részt, mint a World War Z Brad Pitt főszereplésével, a Blade Runner 2049 Ryan Goslinggal és Harrison Forddal, a Netflix népszerű sorozata, a Barbárok, valamint az Underworld-franchise.
Az esemény során a résztvevők testközelben láthatják,
Gergely László videós bemutatóval szemlélteti azokat a technikai megoldásokat és biztonsági előírásokat, amelyek a hollywoodi produkciók látványvilágát megteremtik.
Az előadás egyik legizgalmasabb része a kézbe vehető kellék- és fegyverkiállítás lesz. A közönség közelről tekintheti meg az említett filmekben használt eredeti filmes kellékeket, sőt
A résztvevők emellett személyes történeteket hallhatnak a filmes forgatások világáról, a neves rendezőkkel és színészekkel való együttműködésről, valamint arról a háttérmunkáról, amely a látványos jelenetek mögött zajlik.
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