Elfogadta a szenátus a gyermekpornográfiát érintő törvénymódosítást

Elfogadta a büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezetet a szenátus szerdán, amely újradefiniálja a gyermekpornográfia fogalmát, és a cselekmények súlyához igazítja a büntetési tételeket.

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A jogszabályjavaslatot 78 támogató és 31 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadták el a szenátorok. A módosított törvény szerint a kiskorúak elleni szexuális visszaélést tartalmazó anyagok beszerzése, birtoklása, tárolása, terjesztése vagy hozzáférhetővé tétele

2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntetendő

– számol be az Agerpres . Emellett 5-től 12 évig terjedő börtönnel büntetendő egy kiskorú rábírása, toborzása vagy kényszerítése arra, hogy kiskorúak elleni szexuális visszaélést tartalmazó műsorokban vegyen részt. A tervezet azt is előírja, hogy

nem minősül bűncselekménynek az ilyen anyagok előállítása, birtoklása vagy tárolása, ha azok kizárólag az elkövetőt ábrázolják, és nem terjesztésre, bemutatásra, népszerűsítésre készültek.

Nem büntetendő a kiskorú által elkövetett cselekmény sem, ha az elkövető és az érintett kiskorú közötti korkülönbség nem haladja meg a 3 évet, és a cselekményt nem követi ilyen anyagok előállítása, terjesztése, bemutatása, népszerűsítése vagy hozzáférhetővé tétele.

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A gyermekek elleni szexuális visszaélést tartalmazó anyagokhoz való hozzáférés büntetési tétele 1-től 3 évig terjedő szabadságvesztésről 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre nő. A kiskorúak elleni szexuális visszaélést tartalmazó műsorok megtekintésének büntetése 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztésről 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.

A módosítások egyik fő célja, hogy a gyermekek védelme mellett